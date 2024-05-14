Башкиры: жизнь в движении. Часть 3: свой путь в российском поле Башкиры: жизнь в движении. Часть 3: свой путь в российском поле На чтение: 9 минут

…Часть 1: прийти к России

…Часть 2: свыкнуться с Россией и сражаться за неё

ХХ век для башкир вместе со всей страной стал эпохой потрясений, подвигов, свершений и качественных прорывов в развитии. Естественным спутником всесторонней модернизации стал для Башкирии рост национально-культурного самосознания и, как следствие, поиски форм государственной самоорганизации – в русле и на основе общероссийского цивилизационного проекта. В этих поисках, конечно, были известные «издержки роста» – но, в общем, обошлось без экстремальных приключений.

Век начинается: хозяйство, население и настроения

В начале ХХ в. Южный Урал представлял собой один из наиболее экономически развитых регионов Российской империи. Развитие промышленности не меняло аграрного характера Уфимской губернии. Большинство многонационального населения губернии было занято в аграрном производстве.

Доминирование в сельском хозяйстве общинного крестьянского производства при значительном росте населения привело к сокращению душевого надела и, следовательно, низкой урожайности, и способствовало росту количество бедняков. В этих условиях переход башкир от кочевого образа жизни происходил крайне неравномерно, даже несмотря на то, что они относились к самым многоземельным группам сельского населения Европейской России. К 1917 г. башкирам-вотчинникам принадлежало 39,4 % всех крестьянских земель (29,6% территории Уфимской губернии).

Как отмечает А. Абрамов, «где было близкое соседство русского населения в течение нескольких сот лет, там мы видим местами трёх- и двухпольную систему земледелия, то есть переход к земледельческому быту уже совершился… В других местах, таких как в Зауралье, …кочевой быт не потерял своей типичности до сих пор» [1] .

Понятие «башкиры» в конце XIX – начале XX вв. имело двойное значение, этническое и сословное. Будучи полноправными собственниками земли, башкиры-вотчинники являлись привлекательной для других мусульман Уфимской губернии сословной группой. Поэтому население многих татарских селений часто именовало себя башкирами, что отразилось в переписи 1897 г., где 78,4 % всех мусульман назвали своим родным языком башкирский (899 910 человек). Однако после ликвидации Башкирского войска и перевода служилых в общегражданское состояние, последовало размежевание земель, в результате которого все деревни получили фиксированный надел, и стремление оказаться в башкирском сословии потеряло всякий смысл. В итоге последующие переписи (1912-1913 гг., 1917 г.) фиксируют неуклонное снижение численности башкир до 764 тыс. человек.

Активная миграция населения из западных губерний укрепляла многонациональный и многоконфессиональный состав населения Башкирии. Межнациональные и межконфессиональные отношения в начале ХХ в. отличались высоким уровнем толерантности, уважительным восприятием обычаев и культуры других народов.

Бурные политические события начала ХХ века оказали значительное влияние на общественно-политическую жизнь Башкирии. В губернии большое распространение получили оппозиционные настроения, чему способствовала ссылка на Южный Урал политических преступников [2] . Политизации населения способствовало также негативное влияние экономических кризисов на местную (прежде всего металлургическую) промышленность, внешнеполитические неудачи Российской империи [3] . Обстановка нагнеталась недовольством самих башкир из-за потери своих земель.

События «Кровавого воскресенья» способствовали быстрому росту антиправительственных настроений и акций в Уфимской губернии – от митингов до стачек (в Уфе, Миньяре, Белореченске, Тирляне). Хотя либеральное население встретило Манифест императора о даровании политических свобод народу (от 17 октября 1905 г.) ликующей демонстрацией, это привело лишь к частичной стабилизации политической обстановки – радикалы, недовольные нормализацией ситуации, развернули настоящий террор [4] .

Регулярное проведение избирательных кампаний в Государственную Думу расширяло круг людей, вовлечённых в политику, в том числе представителей разных национальностей. Так, первыми депутатами от Уфимской губернии стали кадеты А.А. Ахтямов, С.П. Максютов, Ш.Ш. Сыртланов, К.-М.Б. Тевкелев и др. Отдельные депутаты-мусульмане проходили от Оренбургской губернии.

Именно члены мусульманской фракции стояли у истоков национального движения в Башкирии и пропаганды идей культурно-национальной автономии тюрок-мусульман России. В условиях мирного времени и относительной политической стабильности, эти идеи не были поддержаны населением Башкирии. Кардинальным образом судьбу башкирского и российского народа в целом изменила Первая мировая война.

Белый Февраль

Встреченная всеобщим ликованием, и вызвавшая национальный патриотический подъём, Первая мировая война ввергла Российскую империю в глубокий экономический и политический кризис, который в итоге привел к краху государственности.

Из Башкирии было мобилизовано на фронт 323,2 тыс. человек, что составляло 20,9 % мужского населения Уфимской губернии. Промышленность была переведена на выпуск военной продукции: в 1916 г. военную продукцию в Уфимской и Оренбургской губерниях выпускали уже 150 предприятий и мастерских. Лишённое вследствие мобилизации рабочих рук, вынужденное обходиться незначительным количеством лошадей, которых реквизировали на фронт, сельское хозяйство оказалось в тяжелом положении. В силу аграрного характера региона, значительные затруднения испытывало большинство населения Башкирии. Рост военного производства привел к резкому сокращению выпуска мирной продукции и, как следствие, к товарному голоду [5] .

Несмотря на то, что военное время способствовало ограничению демократических свобод, полностью прекратить забастовочное движение не удалось, причём по мере затягивания войны количество забастовок только увеличивалось [6] . Забастовки не носили политического характера, а ограничивались экономическими требованиями.

Красный Октябрь

Начавшаяся в Петрограде революция получила широкую поддержку в Башкирии. Уже 2 марта 1917 г. после получения известий о перевороте Уфимская городская дума направила Временному правительству приветственную телеграмму с выражением «готовности принять все меры к осуществлению его предначертаний». Кроме того, в Уфимской губернии началось формирование органов революционной власти: губернского Комитета общественных организаций, который должен был решать задачи общественного порядка и укрепления нового строя [7] , Уфимского Совета рабочих и солдатских депутатов. В отличие от российских большевиков, местные занимали умеренную позицию, поддерживая эсеровские и меньшевистские лозунги. Главной причиной было значительное влияние эсеров среди профсоюзов и мусульманских организаций.

Февральская революция способствовала росту национальных организаций в Уфимской и Оренбургской губерниях: в Уфе создаются «Общество учителей-мусульман», «Комитет распространения среди мусульман идей гражданственности», Милли шуро (Национальный совет), Мусульманское военное шуро. У истоков башкирского национального движения стояла мусульманская фракция Государственной думы [8] .

В мае 1917 г. в Москве прошел Первый Всероссийский съезд мусульман, в котором участвовала башкирская делегация. Именно на нём были выдвинуты проекты преобразования государства либо в унитарное при экстерриториальной национально-культурной автономии «тюрко-татар мусульман внутренней России», либо в федеративное. Причём большинство делегатов высказалось за федеративное устройство России и территориальные автономии в качестве её субъектов.

В Башкирии идея федерализации была дополнена требованиями восстановления старых башкирских воинских формирований и защиты земельных прав башкир. Для обсуждения этих вопросов 20 июля 1917 г. в Оренбурге был организован Первый башкирский курултай с участием делегатов из Уфимской, Оренбургской, Самарской и Пермской губерний. Для координации деятельности башкирских организаций было создано Башкирское Центральное шуро, председателем которого стал Шарифьян Манатов. В августе состоялся Второй курултай башкир, который подтвердил приверженность идеям федерализма.

Революция и национальное самосознание

Рост национальных настроений в Башкирии был вызван развитием революционного движения. Растущая анархия в стране (выражавшаяся в политических кризисах), неспособность власти восстановить порядок, углубление экономического кризиса способствовали радикализации масс и отказу местных большевиков от умеренной позиции. Начиная с сентября 1917 г. большевики Башкирии готовятся к вооруженному захвату власти [9] .

Несмотря на то, что известия об Октябрьской Революции в Петрограде пришли в Уфу уже 26 октября, местные большевики не спешили официально отстранять представителей Временного правительства. Только 22 ноября 1917 г. Губревком распустил Комитет общественных организаций. Смена власти в Уфе и губернии прошла без вооружённых столкновений. 28 октября 1917 г. Уфимское губернское военное мусульманское шуро перешло на сторону Советов, однако Башкирское шуро осталось в Оренбурге, который находился под контролем сторонников свергнутого Временного правительства.

Башкиры не принимали большевистского лозунга уравнительного землепользования и принципа «земля тем, кто её обрабатывает». Поскольку значительная часть башкирских земель находилась в аренде у пришлого небашкирского населения, то именно арендаторы по декрету должны были получить земли башкир. 11 ноября 1917 г. в опубликованном Башкирским шуро фармане № 1 не признавалась власть Советов, а переворот от 25 октября характеризовался как начало гражданской войны. При этом шуро также высказалось против восстановления власти Керенского, что означало курс на реализацию идей национальной автономии.

Уже 16 ноября 1917 г. фарманом № 2 Башкортостан был официально объявлен автономной республикой. До созыва Учредительного собрания Башкирское шуро объявлялось национальным правительством со всей полнотой власти на автономной территории. Для выработки основных положений конституции Башкирии предполагалось созвать учредительный съезд. Кроме того, было принято решение о формировании национальных воинских частей. «Объявляя самостоятельность Башкортостана, мы имели в виду не всю этническую территорию нашего народа, а только ту её восточную часть, где мусульмане составляли не менее 70 процентов её населения. Она получила название «Малая Башкирия» [10] .

На третьем курултае, который прошел 8-20 декабря 1917 г. в Оренбурге, было избрано правительство автономной Башкирии во главе с Юнусом Бикбовым. Ахмет-Заки Валидов, который был председателем курултая, возглавил вновь образованное Башкирское войсковое управление. Малая Башкирия, в соответствии с исторической традицией, была поделена на 9 кантонов, которые в свою очередь делились на волости, возглавляемые местными комитетами. Используя критическую ситуацию, башкиры в очередной раз выступили против ущемления своих прав, полученных ещё при принятии российского подданства, и попытались реализовать идею национальной автономии.

После разгона Учредительного собрания, началось разрушение старого государственного аппарата. Установление Советской власти на местах происходило постепенно, однако и здесь сказались такие факторы, как многонациональность региона и его аграрный характер. Большое влияние оказывали действия Оренбургского и Уральского казачьих войск [11] . Если городские Советы достаточно быстро перешли на сторону большевиков, то уездные, отражавшие настроения крестьянства, не торопились брать власть. В итоге в Башкирии ещё до начала полномасштабной гражданской войны возникло острое противостояние, которое дополнялось национальным движением.

Гражданская война

Мятеж чехословацкого корпуса спровоцировал начало активных боевых действий. К маю 1918 г. Уфа оставалась единственным крупным городом под контролем большевиков от Волги до Уральских гор. Однако крестьянские антибольшевистские мятежи делали положение уфимских большевиков безнадёжным. В итоге 3 июля 1918 г. ревком бежал из Уфы, а 4 июля там началось восстановление старых органов власти. В течение Гражданской войны Уфа несколько раз переходила в под контроль противоборствующих сил.

Первоначально лидеры башкирского национального движения пытались не вмешиваться в конфликт большевиков и их противников. После захвата в январе 1918 г. Красной гвардией Оренбурга, руководители башкирского движения отправили в Москву телеграмму о согласии признать власть Советов с тем условием, что она не будет препятствовать формированию национальных частей и не лишит башкир самостоятельности во внутренних делах. Тем не менее, А.-З. Валидов и его соратники были арестованы [12] , что предопределило участие национальных частей башкир в антисоветском движении.

Валидов и его сторонники надеялись, опираясь на чехословаков, создать национальную армию и изгнать Советы из Башкирии. В итоге уже в июне 1918 г. два башкирских батальона оказывали помощь чехословакам. После установления А.И. Дутовым и казаками контроля над Оренбургом (июля 1918 г.), туда переехало Башкирское правительство.

Территория автономной Башкирии фактически была поделена между Временным сибирским правительством, правительством Дутова и Комучем [13] . Новая башкирская администрация и Комуч действовали параллельно, причём русская администрация стремилась ограничить деятельность органов башкирской власти. Поэтому Башкирское правительство было вынуждено лавировать между Дутовым и не признаваемым им Комучем.

Приход к власти А.В. Колчака привёл к ликвидации национальных автономий. 21 ноября 1918 г. он издал приказ об упразднении правительства Башкортостана и расформировании башкирского войска, однако Башкирское правительство не подчинилось этому решению. В ноябре 1918 г. Башкирское правительство оказалось между враждебно настроенным правительством Колчака и надвигающимися частями Красной Армии.

Видя рост противоречий в антибольшевистском лагере, лидеры башкирского движения приняли решение о разрыве с белыми и начале переговоров с Советами. Как отмечал Валидов, «не подчиниться режиму, всё более укрепляющемуся в России, мы не имеем возможности… Мы пошли на установление согласия с Советами. В настоящее время мы вынуждены примириться с их условиями» [14] .

В ходе тайных переговоров было принято решение о переходе башкирских частей на сторону Красной Армии. Высокий уровень доверия солдат к своему командованию позволил совершить организованный переход войск на сторону противника, однако избежать столкновений не удалось [15] .

23 марта 1919 г. было опубликовано «Соглашение центральной Советской власти с Башкирским правительством о советской автономии Башкирии». Автономная Башкирская Советская Республика провозглашалась в пределах Малой Башкирии из башкирских волостей, пяти уездов Оренбургской, трех уездов Уфимской и двух уездов Пермской губерний. До созыва съезда Советов Башкирии власть оставалась в руках Башревкома, который возглавил Х. Юмагулов. К декабрю 1919 г. завершилось административное обустройство республики, которая делилась на 11 кантонов во главе с ревкомами.

После окончания боевых действий в Башкирии началась реализация большевистской экономической политики. Прошла новая волна национализации, была восстановлена карточная система распределения, началась продразвёрстка. В Малой Башкирии она проводилась не столь жёсткими методами, как в других регионах, кроме того Башревком фактически саботировал продразвёрстку. Наряду с желанием советского руководства установить полный контроль над башкирской автономией это делало столкновение между башкирским национальным правительством и советской властью неизбежным.

Для противодействия Башревкому в ноябре 1919 г. был создан Башкирский областной комитет РКП (б), где большинство мест получили противники национальной автономии. Попытки Х. Юмагулова и А.-З. Валидова сохранить самостоятельность Башревкома не увенчались успехом. Противостояние закончилось 19 мая 1920 г. с принятием декрета «О государственном устройстве Автономной Советской Башкирской Республики», который фактически лишал Башкирию автономных начал, делая их формальными. 26 июня 1920 г. в управление республикой вступил новый ревком, сформированный из лиц, не связанных с башкирским национальным движением [16] . Прошедший в июле 1920 г. Первый Всебашкирский съезд Советов только зафиксировал победу антинациональных сил в Башкирии.

Несмотря на временные успехи, башкирское национальное движение потерпело поражение. Башкирия в этот период стала окончательно межнациональной, поэтому национальное движение (не важно башкирское, русское или татарское) не могло мобилизовать большинство населения. Понимая это большевики, по сути, предложили компромиссный вариант, который в итоге и был принят башкирским национальным движением.

Этот этап деятельности национальной организации имеет важное значение для истории России, так как именно в этот период закладываются основы федерализма.

Тем не менее, последующая деятельность Валидова в Средней Азии и в эмиграции, в том числе и его контакты с фашистской Германией, его усилия в качестве гражданина Турции по адаптации пантюркистской идеологии в условиях масштабных изменений на мировой арене в середине ХХ в., позволяют сделать вывод о противоречивом характере личности этого человека.

Советская модернизация

Революция и Гражданская война привели к хозяйственному опустошению Башкирии. В 1921 г. страну охватил голод. В Башкирской республике и Уфимской губернии голодало около 2,5 млн человек. Особенно тяжёлым оказалось положение жителей горнолесных и горностепных кантонов республики, населённых главным образом башкирами [17] . Занимаясь скотоводством и лесными промыслами, башкиры Зауралья мало выращивали хлеб и почти не занимались огородничеством, поэтому больше всего страдали от голода. К 1923 г. население Башкирской республики и Уфимской губернии [18] сократилось на 650 тыс. человек (22 %).

В этих условиях советское руководство вынуждено было обратиться к рыночным механизмам и отказаться от политики «военного коммунизма». Несмотря на определённые успехи НЭПа, в Башкирии не удалось достичь довоенных показателей в экономике.

Следующий этап развития Башкирии связан с развёртыванием индустриализациии и усиленной модернизацией региона. Башкирская АССР должна была превратиться в составную часть Урало-Кузбасского комбината, что предполагало активное освоение недр республики, прежде всего, развитие нефтедобычи и нефтепереработки. В 30-е годы нефть была обнаружена недалеко от Ишимбаево и в Туймазинском районе, а к концу 1930-х гг. Башкирия занимала 3-е место в стране по объёмам добываемой нефти. Наряду с нефтяной промышленностью в БАССР идёт активное развитие моторостроения.

Великая Отечественная

В годы Великой Отечественной войны республика превратилась в важный центр эвакуации промышленных предприятий и населения из западных районов СССР. В Башкирию было эвакуировано более 170 крупных и мелких предприятий, отдельных цехов и установок. Кроме того, в республику переводят значительное количество учреждений науки (Академия наук УССР) и искусства (Академический театр оперы и балета им. Т. Шевченко). Наконец, в Уфе работали видные деятели Исполкома Коминтерна.

Помимо мобилизации военнообязанных (в 1941-1944 гг. было мобилизовано 556,6 тыс. человек), в республике создавались дополнительные воинские подразделения, в том числе национальные войсковые соединения. В Башкирии были сформированы 2 кавалерийские дивизии (112-я и 113-я), однако в итоге лишь одна 112-я башкирская кавдивизия была отправлена на фронт. В личном составе 112-й КД башкиры составляли 81,4 %, татары – 14,5 %, русские – 3,3 %. Командиром 112-й кавалерийской дивизии был назначен полковник М.М. Шаймуратов, командирами полков Т.Т. Кусимов, Г.А. Нафиков, Г.Д. Макаев. Начав боевой пусть в составе Брянского фронта в 1942 г., дивизия прошла с боями более 4 тыс. км и приняла участие во всех значимых боевых операциях, включая взятие Берлина.

Продолжение следует

Послевоенная история БАССР связана прежде всего с активным развитием промышленности. В республике активно развиваются нефтедобыча и нефтепереработка (Уфимский и Ново-Ишимбайский нефтеперерабатывающие заводы), химическая промышленность (Стерлитамакский содовый завод, Уфимский химический завод), машиностроение (Уфимский моторостроительный завод, ныне УМПО), способствующие урбанизации БАССР. Тем не менее, Башкирия по-прежнему оставалась аграрным регионом.

Заметным в демографических процессах становится отставание в численности башкир по сравнению с русскими и татарами. По переписи населения 1959 г., башкиры занимали третье место (22,1 %), уступая русским (42,4 %) и татарам (23,05 %), причём заметно отставала урбанизация башкир (86,4 % башкир проживало в сельской местности). Именно в этот период Башкирия превратилась в мощный аграрно-индустриальный центр Советского Союза.

Перестройка запустила в республике серьёзные перемены, способствовала активизации политической деятельности населения. Консерватизм местной партийной верхушки, которая стремилась сдержать рост либеральных настроений, привёл в итоге к утрате влияния в республике. На первый план в политической жизни выходят хозяйственники, директорский корпус.

Ярким представителем нового поколения политиков стал директор Уфимского нефтеперерабатывающего завода М.Г. Рахимов, который был избран Председателем Верховного Совета БАССР. Именно местные хозяйственники станут главными получателями дивидендов от процессов суверенизации в стране, а также запустят новую волну «национального возрождения».

Распад СССР обозначил новый этап в развитии Башкирии. Республика активно участвовала в федерализации страны, что рассматривалось местной властью как возможность повысить статус региона и укрепить его экономическую независимость. Ещё 11 октября 1990 г. была принята декларация о суверенитете, в которой Башкирия стала называться Башкирской Советской Социалистической Республикой.

Договором от 31 марта 1992 г. были заложены основные принципы современного российского федерализма, что позволило урегулировать конфликт между общероссийским законодательством и декларациями о государственном суверенитете республик в составе Российской Федерации. Укреплению республиканского суверенитета способствовало проведение экономических реформ в Башкортостане.

Итогом оформления республиканского суверенитета стало принятие 24 декабря 1993 г. Конституции Республики Башкортостан, которая провозглашала республику «демократическим суверенным государством в составе Российской Федерации». Одновременно с всенародным голосованием по новой Конституции РФ в Башкортостане прошли первые президентские выборы, принесшие победу М.Г. Рахимову, которому удалось консолидировать вокруг себя региональную элиту и заручиться поддержкой общества. Руководству республики под лозунгом «суверенитета» удалось закрепить в собственность республики практически все предприятия на её территории, в том числе ТЭК, который составлял основу экономики Башкортостана.

Однако период «парада суверенитетов» для Башкирии завершился неудачно. В начале 1990-х гг. по уровню промышленного производства БАССР находилась на пятом месте после (Украинской ССР, Белорусской ССР, Казахской ССР и Узбекской ССР), однако новое руководство республики не смогло грамотно распорядиться имеющимся потенциалом. В результате ТЭК по сути был «приватизирован» сыном М. Рахимова Уралом, который сейчас скрывается от правосудия в Австрии.

Именно в этот период республиканские власти учреждают Всемирный Курултай башкир, который берёт на себя функцию координации и взаимодействия с многочисленными башкирскими диаспорами в разных частях планеты. Эта деятельность, как и всестороннее развитие башкирского этноса продолжается и в современных условиях.

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Обложка: г. Уфа, Башкортостан (в центре Памятник Салавату Юлаеву, расположенный на высоком холме в центре города)

Источник: https://moyastrana.ru

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[1] Документы и материалы по истории Башкирского народа (1900-1940). Уфа, 2012.

[2] В 1900-1901 гг. в Уфе отбывала срок ссылки Н.Н. Крупская, которую дважды навещал В.И. Ульянов (Ленин).

[3] На крейсере «Варяг» служили несколько матросов – уроженцев Башкирии, в том числе из башкир (Зияэтдин Буракаев, Хузиислам Саитгалин), поэтому неудачная русско-японская война вызвала живой отклик среди населения.

[4] В 1906-1907 гг. в Уфимской губернии было совершено более десятка террористических актов; в сентябре 1906 г. на перегоне Дема-Уфа боевая организация большевиков, которую возглавляли братья Кадомцевы, ограбили почтовый поезд (240 тыс. рублей).

[5] В продаже не хватало муки, соли, спичек, мыла.

[6] В 1914 г. в Уфимской и Оренбургской губерниях прошло 3 забастовки, в 1915 г. – 13, в 1916 г. – 28.

[7] Уфимский губернатор П.П. Башилов было отстранен Указом Временного правительства 6 марта 1917 г.

[8] В конце 1915 г. депутат Государственной думы К.Б. Тевкелев пригласил в качестве консультанта фракции Ахмет-Заки Ахметшаховича Валидова.

[9] К началу сентября 1917 г. в распоряжении уфимских большевиков находилось более 280 вооруженных рабочих-дружинников; в октябре началось формирование «легионов свободы», которые к 25 октября насчитывали до 2 тыс. человек.

[10] Валиди А.-З. Воспоминания. Уфа, 1994.

[11] В Оренбургской губернии в ноябре 1917 г. казачьи части атамана А.И. Дутова разогнали уездные Советы и разгромили Оренбургский ревком.

[12] Валидову удастся бежать из тюрьмы во время налета казаков на Оренбург в апреле 1918 г.

[13] Комитет членов Учредительного собрания – антибольшевистское правительство России, организованное 8 июня 1918 г. в Самаре членами Учредительного собрания.

[14] Валиди А.-З. Воспоминания. С. 304-305.

[15] На территории Зилаирского завода было схвачено и убито несколько участников башкирского движения, среди них – молодой поэт Хайхзада Бабич. Это вызвало недовольство некоторых башкирских командиров (Муса Лутович Муртазин), которые вместе со своими частями вернулись к белым.

[16] А.-З. Валидов в знак несогласия покинул Советскую Россию, тогда как остальные участники башкирского национального движения покинули свои посты в Башревкоме.

[17] В 1990–х гг. ряд исследователей пытались объяснить голод в Башкирии преднамеренными действиями Советской власти, которая таким образом решила «наказать» строптивый башкирский народ.

[18] 18 июля 1922 г. вышел декрет об образовании Большой Башкирии. В августе 1922 г. к Башкирской республике были присоединены Белебеевский, Уфимский, Бирский уезды и 12 волостей Златоустовского уезда, что позволило объединить более 87 % башкир в рамках одной республики.