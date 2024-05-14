Башкиры: жизнь в движении. Часть 1: прийти к России Этноним «башкиры» впервые упоминается в сочинениях арабо-персидских учёных и путешественников в VIII-Х вв. На чтение: 4 минуты

Этноним «башкиры» впервые упоминается в сочинениях арабо-персидских учёных и путешественников в VIII-Х вв. В это время они органически входили в огромный номадический тюрко-угорский мир кочевников Евразии, который охватывал обширную территорию от Приуралья до Волги, от Южного Урала и Западной Сибири до Северного Кавказа, Прикаспия и Причерноморья.

Формирование народа

В описании Ахмеда ибн-Фадлана (922 г.) – одного из членов посольства халифа Ал-Муктадира к волжским булгарам – башкиры были кочевым, воинственным народом, который придерживался языческих верований с элементами тотемизма и анимизма. «… Мы видели, как одна группа из них поклоняется змеям, другая группа поклоняется рыбам, еще одна группа поклоняется журавлям» [1] . Примерно с этого времени начинается распространение ислама среди башкир.

В середине XI в. в Урало-Поволжском регионе меняется этнополитическая ситуация. Перемены были связаны с нашествием кыпчаков-половцев на юг и на запад. Несмотря на то, что конечной целью кыпчаков-половцев были степи, лежащие к западу от Волги, их стремительное перемещение привело в движение кочевников Урало-Каспийского степного коридора, включая башкир. Уступая кыпчакскому нажиму, огузы, печенеги и, находившиеся с ними в союзе часть башкир, уходят на запад, осев в конечном счете в Центральной Европе, приняв таким образом участие в этногенезе венгерского народа. Этот интересный факт ныне получает всё большее освещение как в российской, так и венгерской историографии.

Оставшиеся башкиры уходят севернее, в Приуральскую лесостепь, положив тем самым начало заселению современной Башкирии. Ключевым фактором этногенеза башкир на данном этапе стала ассимиляция ими приуральских угров (поэтому этот этап часто называют «угорским»), приведшая к формированию культуры, сочетающей степные и лесные черты. Последние, воспринятые башкирами на самых ранних этапах башкиро-угорского этнокультурного взаимодействия, к XVI-XVII вв. становятся неотъемлемыми, традиционными чертами образа жизни башкир. Влияние приуральского населения способствовало сохранению у башкир ярко выраженного кочевого образа жизни. Так, Гильом Рубрук сообщает, что «Язык паскатир [ башкир ] и венгров – один и тот же; страна их соприкасается с Великой Булгарией» [2] .

Башкиры в Золотой Орде

Следующим этапом развития башкирского народа стал период монгольского завоевания. Первым документально подтверждённым известием о появлении монголов в непосредственной близости от кочевий приуральских башкир стало сообщение о неудачной попытке вторжения войск Субедея и Джебе в Волжскую Булгарию (1223 г.). К этому времени относят начало интенсивных столкновений башкир с монголами, что принято объединять понятием «башкирско-монгольская война», которая длилась до начала великого западного похода монголов в 1236 г.

Эти события нашли отражения в эпосе башкир, в частности в легенде «Акман-Токман»: «Но вот нагрянула с востока страшная черная рать. Было это летом. Все люди, вся скотина были на яйляу, в лесу, в горах, в долинах рек… Вскоре затем монгольский хан послал к башкирам своих нукеров – воинов и вынудил народ покориться».

Будучи политически разобщёнными, башкирские племена по-разному повели себя перед лицом монгольского нашествия. Если приуральские башкиры, жившие в лесостепных и предгорных районах Южного Урала, сопротивлялись монголам (т.к. находились в удалении от степного театра боевых действий), то юго-восточные башкиры, находившиеся в непосредственной близости к монголам, вынуждены были выбирать между угрозой физического уничтожения и вхождением в империю. Башкирские бии выбрали последнее, сохранив у себя систему внутреннего управления, получили от хана соответствующий ярлык и стали держателями улусов. Одним из первых добровольное подданство приняли башкиры племени усерган.

Политика Золотой Орды, освобождавшей наиболее удобные районы для собственного обитания от «лишних», способствовала новому переселению, в результате которого на территорию современной Башкирии мигрируют родоплеменные группы кыпчаков, катайцев, табынцев, минцев, которые расселяются на пространствах от р. Самары до р. Белой, тесня кочевавших там башкир на север. В итоге этого движения в XIII-XIV вв. приуральские башкиры сконцентрировались в предгорных и горнолесных районах Южного Урала. К этому времени относят и окончательное распространение ислама суннитского толка среди башкирских племён.

Важной особенностью положения башкир в составе Золотой Орды являлось то, что на их землях (наряду с русскими княжествами, Волжской Булгарией и Мордовскими землями) не было реального присутствия ордынской администрации. Местные правители с санкции ордынских ханов должны были исправно собирать «ордынский выход» и участвовать в военно-политических акциях империи, обеспечивая тем самым автономию своих владений.

На осколках Орды

Упадок Золотой Орды оказал значительное влияние на историческую судьбу башкирского народа. Нынешняя Башкирия была поделена между тремя ханствами (Казанским, Сибирским и Ногайским), каждое из которых считало себя прямым наследником золотоордынской империи. В первой половине XVI в. большинство башкир являлись данниками Ногайской Орды, а ногайскую часть нынешней Башкирии в русских источниках именовали Башкирским улусом или, собственно, Башкирской землёй. Западные и северо-западные башкиры платили ясак Казанскому ханству, а территория их расселения называлась Беловолжской землёй. Наконец, некоторые роды зауральских башкир попали под власть Сибирского ханства.

Малочисленность башкир (не более 100 тыс. человек) обусловила их непростое положение в составе Ногайской Орды: «Трём великим (ханам) уплачивали ясак. Доставляли из этих мест и платили». Наиболее неприятным было занятие ногаями лучших охотничьих угодий, кочевий и вытеснение оттуда башкир. Дополнительным фактором, вызывавшим недовольство башкир, было нарушение ногаями золотоордынской системы наследования престола, согласно которой безусловное право на престол принадлежало потомкам Чингисхана (чингизидам) [3] . Эти факторы отчасти способствовали переходу некоторых башкирских племён в подданство Казанскому ханству, где они наряду с ясаком должны были нести военную службу.

Казанское ханство, активно готовившееся к войне с Россией, нуждалось в армии, а его оседлое и земледельческое население было малопригодно для службы в коннице. Поэтому ханы Казани активно привлекают башкир к военной службе. За это власти Казанского ханства не выселяли башкир с их земель и не вмешивались во внутреннюю жизнь башкирских родов. Наконец, казанские ханы были чингизидами. Эти факторы предопределили как лояльное отношение башкир к Казанскому ханству, так и способствовали закреплению за башкирами своего рода привилегии военной службы.

Русский выбор башкир

Расширение Российского государства, взятие Казани Иваном Грозным в 1552 г., междоусобица в Ногайской Орде, а также тяжелейший природно-климатический кризис (суровые зимы, приведшие к гибели скота, эпидемия чумы, охватившая ногайские улусы) поставили глав башкирских родов перед выбором, от которого зависела будущая судьба народа.

Башкиры стали одними из последних данников казанского хана, заявивших о намерении добровольно войти в состав Российского государства (1554), причём посольства отправлял каждый башкирский род, в отличие от других народов Казанского ханства (так, чуваши и марийцы послали одну делегацию от двух народов). «Особое» отношение к башкирам было обусловлено желанием правительства Ивана Грозного показать всем башкирским родам (особенно входившим в Ногайскую Орду) преимущества добровольного вхождения в состав России. В этом случае башкирам гарантировалось сохранение вотчинных земель, свободное исповедование Ислама и облегчение податных повинностей. Кроме того, Иван IV продолжил практику привлечения башкир на военную службу, признав их право на военную организацию племенного ополчения.

В итоге уже в 1555 г. башкиры Ногайской Орды направили своих представителей в Казань, где проходило первоначальное оформление принятия русского подданства и переговоры с наместником Ивана IV князем А. Шуйским-Горбатым. Окончательное оформление подданства проходило в Москве, где послы получали жалованную грамоту от царя.

Длительным (более 80 лет) и более противоречивым стал процесс принятия русского подданства зауральскими башкирами – подданными Сибирского хана. Около 40 % сибирских башкир отказались добровольно принять российское подданство и были покорены в ходе военных действий, что привело к установлению для них более жёстких условий.

Несмотря на разные политические обстоятельства, башкиры во второй половине XVI в. на добровольной основе принимают российское подданство, добившись при этом самых значительных привилегий из всех народов Казанского ханства и Ногайской Орды. Царское правительство подтвердило вотчинные права башкир на занимаемые земли, не проводя при этом их обмера, а лишь фиксируя границы. Причём владельцем конкретной территории признавался отдельный башкирский род, который в российском законодательстве стал называться волостью, а вся территория башкир была разделена между родами. Башкиры в свою очередь были обязаны охранять юго-восточную границу России, протяжённость которой составляла 2 тыс. км, платить ясак и нести подводную повинность [4] .

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Таким образом, принятие башкир в подданство гарантировало защиту границ Российского государства и возможность создать плацдарм для освоения Сибири, так как единственная дорога, которая связывала Сибирь с европейской частью страны в XVI- начале XVII вв., проходила через Уфу, от безопасности которой зависело снабжением продовольствием сибирских крепостей.

Продолжение следует

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Обложка: башкирский национальный костюм.

Источник: https://vk.com

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[1] Ковалевский А.П. Книга Ахмеда ибн-Фадлана о его путешествии на Волгу в 921-922 гг. Харьков, 1956.

[2] Путешествия в восточные страны Плано Карпини и Рубрука. М., 1957.

[3] Ногайская Орда возглавлялась потомками эмира Едигея.

[4] Ещё со времён Золотой Орды башкиры несли подводную повинность, т.е. обязаны были предоставлять служилым людям, проезжающим по государственным делам по их территории, не только лошадей и подводы, но и продовольствие.