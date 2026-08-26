Как ростовщики превратились в банкиров Важнейшим событием Нового времени стала "революция сознания" общества: изменились сами базовые подходы к "хорошо – плохо", "можно-нельзя", "допустимо и недопустимо". Протестантская этика, заложившая со временем идеологическую основу нового мышления, при всех различиях в трактовке разных протестантских течений (например, Лютера и Кальвина), исходила из того, что христианское спасение души зависит не от дел человека, а от недоступной нам воли Бога

Важнейшим событием Нового времени стала "революция сознания" общества: изменились сами базовые подходы к "хорошо – плохо", "можно-нельзя", "допустимо и недопустимо". Протестантская этика, заложившая со временем идеологическую основу нового мышления, при всех различиях в трактовке разных протестантских течений (например, Лютера и Кальвина), исходила из того, что христианское спасение души зависит не от дел человека, а от недоступной нам воли Бога, и если человек богат, значит в глазах Создателя он праведен, если беден – то грешен. Именно тогда в европейском (а ныне – западном) миропонимании была заложена идея стремления к "успеху" и богатству как главная жизненная цель. Причём, вне зависимости от способа получения этого богатства.

Весьма наглядно эта тенденция проявилась в резкой смене отношения к такому явлению, как ростовщичество, которое в Средневековье считалось занятием не только презираемым, но и антихристианским. Поэтому изначально в раннем Средневековье занимались им в основном иноверцы-евреи. Что, кстати, часто служило поводом для гонений на них, к которым прибегали короли, чтобы не возвращать ранее занятые деньги.

Однако, ростовщичеством занимались не только евреи . Ещё во времена крестовых походов разрешение от Папы Римского заниматься финансовыми операциями получил рыцарский орден тамплиеров. Которые сначала сами занимали деньги у евреев-ростовщиков, но потом Папа "разрешил" им эти долги не отдавать, и т.о. появился первоначальный серьёзный капитал, позволявший Ордену самому давать деньги в долг под проценты, а также впервые ввести бумажные векселя, позволявшие купцам не возить золото с собой, а получить его в любом из многочисленных тамплиерских замков. Правда, в конце концов доминирующее положение Ордена на денежных рынках Европы дало повод французскому королю Филиппу Красивому уничтожить Орден, казнить его первых лиц и конфисковать часть богатств тамплиеров, которую удалось найти.

Третьей категорией легализованных ростовщиков стали североитальянские банкиры. Уже в X–XI вв. в католической Европе появились места (итальянские города-государства Венеция, Генуя, Флоренция, Ломбардия, Сиена и Лука), где христианам разрешили ростовщичество. И в начале XIII века две флорентийские семьи – Барди и Перуцци стали "банкирами Папы", ссужая деньги Ватикану и главам государств. Они же прибрали к рукам финансовые рынки после ухода тамплиеров. Так дом Барди имел филиалы в Барселоне, Севилье, на Майорке, в Париже, Авиньоне, Ницце, Марселе, Лондоне, Брюгге, Константинополе, Иерусалиме, на Родосе, на Кипре. Правда, в 1340-х годах оба "банкира Папы" разорились, дав английскому королю Эдуарду III огромный кредит, который тот не смог отдать. Но им на смену быстро пришли банкирские дома Пацци и Медичи. Причём последние стали самым богатым семейством Европы.

Итальянские ростовщики не только финансировали королевские дома, аристократов и римских Пап, но и активно действовали за границей. Например, весьма успешно паразитировали на хозяйстве богатейшего в те времена государства – Византии, имея там массу льгот. Когда же император Андроник Комнин покусился на их привилегии, сами же организовали захват разграбление крестоносцами христианского Константинополя. Оттуда в Европу вывезли более 30 тонн золота (при том, что, например, годовой бюджет Венеции соответствовал 5,4 тоннам золота, Милана и Франции – 3,4 тоннам). Золото, разумеется, быстро перетекло от крестоносцев в руки итальянских ростовщиков, и именно оно, а отнюдь не технологическая революция или открытие через три века заморских земель дало изначальный толчок к развитию капиталистических отношений в Европе.

Полная же легализация и расцвет ростовщичества случился в Новое время с появлением протестантизма. Что интересно, основатель его Мартин Лютер яростно критиковал всех ростовщиков (включая ряд деятелей католической церкви). Он писал: " Язычники могли заключить на основании разума, что ростовщик есть четырежды вор и убийца. Мы же, христиане, так их почитаем, что чуть не молимся на них ради их денег… (Ростовщик) сидит спокойно в своем кресле, между тем как ему по справедливости надо бы быть повешенным на виселице… Ростовщик – это громадное и ужасное чудовище ".

Правда, другой лидер Реформации Кальвин ростовщичество признавал, но при условии, что процент по ссудам не должен превышать 5% в год. Тем не менее, именно привнесённый протестантами взгляд на спасение, критерием которого является богатство (тот же Кальвин любую упущенную возможность получить выгоду считал грехом), совершенно логично привёл общество к восприятию ростовщиков-банкиров как некой новой нормы, что, начиная с XVI века привело к полной легализации ростовщичества. Только называть его стали более благозвучно – "банковской деятельностью".

Одной из главных банкирских династий в Европе эпохи Реформации стала немецкая семья Фуггеров, поднявшаяся, как и банкиры Южной Италии, на финансировании Папы и крупных феодалов. Этим последним ссуды выдавались под залог земель, недвижимости и концессии на добычу ресурсов (например, Фуггеры получили доступ к серебряным и медным рудникам). Кроме того, банкирам короли давали в аренду источники государственных доходов – такие, как сбор налогов в определённых местностях. Таким образом, нередко именно банкиры фактически управляли активами монархов. И не только монархов. Известна история, когда Лютер столкнулся с едущими в одной карете смеющимися Фуггером и епископом Виттенбергским, который получил от банкира кредит на покупку должности, который погашал за счёт подношений прихожан.

Разумеется, не стоит демонизировать банкиров как таковых. Они просто органично вписались в новые капиталистические тенденции, идущие на смену менее прогрессивному феодальному устройству. И, пусть и в целях личной наживы, но объективно финансировали технологический прогресс. Постепенно на первый план в новом "капиталистическом" мире вышли капиталисты-предприниматели, которым требовались кредиты для инвестиций в производство. И именно они, а не феодалы-землевладельцы, становятся в Новое время главными заёмщиками у банкиров. Появилась даже категория профессиональных философов, выступающих за легализацию ростовщичества при условии, что деньги будут направляться не на потребление аристократов, а на, говоря современным языком, "развитие бизнеса".

Впоследствии, как известно, банкиры и промышленники объединились с целью борьбы с монархами, "мешавшими" развитию полноценного капитализма и приходу к политической власти "аристократии денежного мешка". Но случилось это несколько позднее, начиная со второй половине XVII века.