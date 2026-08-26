Пороховая революция и военное дело Нового времени Массовое применение в Новом времени огнестрельного оружия и появление индустрии, способной производить его не в единичных масштабах, а партиями, неизбежно привели к революции в военном деле. Касалось это и появления новых видов войск, и новой тактики.

Массовое применение в Новом времени огнестрельного оружия и появление индустрии, способной производить его не в единичных масштабах, а партиями, неизбежно привели к революции в военном деле. Касалось это и появления новых видов войск, и новой тактики.

То, что будущее военного дела будет за огнестрельным оружием, доказали ещё в XV веке турки, массово применявшие артиллерию при штурме Константинополя. Первым массовым ручным огнестрельным оружием европейцев стала аркебуза, появившаяся ещё в середине XV века. Это было фитильное гладкоствольное ружьё с тяжелым бронзовым стволом длиной порядка 70 см, весом в 3,5 кг и калибром в 18мм, стрелявшее свинцовыми пулями на 100-150 м и с 30 м пробивавшее стальной латный доспех толщиной в 2 мм. Правда, внушительная пробивная способность компенсировалась практически полной невозможностью стрелять прицельно - гладкий ствол и не стандартизированные пули не давали возможности точно знать, куда на самом деле полетит снаряд. Скорострельность аркебуз и их аналогов составляла не более 1 выстрела в минуту. При том, что арбалетчик стрелял в 4 раза быстрее, у аркебузира было преимущество: ему не надо было учитывать ветер и расстояние до цели.

Но подлинную революцию совершило появление мушкета – более тяжёлого ружья (ствол длиной 1.2-1.5 м, весом 7-9 кг, с эффективной дальностью стрельбы до 200 м), пуля из которого на 150-200м пробивала любую кирасу, чего не могла аркебуза. Из-за сильной отдачи стрелять из него можно было только со специальной подставки. Её мушкетёр носил вместе со шпагой, которая служила не столько для дуэлей, сколько для защиты стрелка во время перезарядки, которая также составляла 1 минуту или чуть меньше. Только в 1640–х годах у мушкетёров появился багинет (прообраз штыка) – нож на палке, стравлявшийся в ствол мушкета, превращая его в короткую пику для рукопашной. К началу XVII века мушкет практически полностью вытеснил аркебузу, которая сохранилась в основном у лёгкой кавалерии, действовавшей по принципу "выстрелил-отскочил"

Именно массовое применение мушкетов окончательно "похоронило" доминирование на поле боя рыцарской кавалерии. Причём, что важно, если хорошего лучника требовалось обучать несколько лет, а арбалетчика несколько месяцев, то стрелять из мушкета можно было научиться за 2-3 недели, что позволяло массовое его использование. Первое впечатляющее применение мушкетов состоялось в 1525 году в битве при Павии, где испанская и немецкая пехота наголову разгромила рыцарскую конницу французов и взяла в плен короля Франциска I.

В новых реалиях всадникам требовалось более лёгкое оружие, позволяющее стрелять одной рукой и поджигавшее порох не фитилём, а колесцовым замком, принципиальную схему которого придумал ещё Леонардо да Винчи. Оно было сделано в итальянском городе Пистоя и названо "пистоль". Калибр его был 14-16 мм, а длина ствола – от 30 до 50 см, бил он всего на несколько метров, но для выстрела в упор при кавалерийской атаке этого хватало.

Разумеется, всё более массовое внедрение огнестрельного оружия привело к изменению тактики и появлению новых родов войск. При том, что ружья заряжались долго, а стрелки во время перезарядки становились беззащитными перед атакой конницы, вспомнили о македонской фаланге, умевшей длинными пиками останавливать даже боевых слонов. Мушкетёров стали прикрывать пикинёры с длинными пиками. Но и у них был недостаток – прорвавшись за пики, вражеская пехота с мечами и алебардами разбивала их раньше, чем они успевали бросить пику и схватиться за меч. Разрешить это противоречие удалось испанцам, в самом начале XVI века придумавшим тактическую боевую единицу – "терцию" (от испанского tercio ), состоявшую из 10 рот по 300 человек. Из которых две роты были аркебузирами (позднее – мушкетёрами), а остальные составляли тяжёлые пикинёры в доспехах и с 5-метровыми пиками, мечами и кинжалами, первыми встречавшие противника. Кроме того, в терцию входили группы быстрого реагирования: мечники в более лёгких доспехах с маленькими круглыми щитами, встречавшие противника, прорвавшегося через строй пик.

Приближаясь к врагу, терция выпускала вперёд стрелков тремя рядами, каждый из которых, выстрелив, уходил за строй пикинёров на перезарядку, уступая место следующему. Правда, уже после 4-х выстрелов стволы перегревались, и за строй пикинёров отходили все. Таким образом, враг уничтожался на дистанции, а если он атаковал стрелков, его встречали пикинёры. Для кавалерийских атак терция долгое время была практически неуязвима.

Важным новшеством было то, что, в отличие от состоявших из наёмников европейских армий, испанская состояла из граждан, служивших на постоянной основе за жалование, причём, пр одвижение по службе осуществлялось в зависимости от талантов и заслуг на поле боя. А кроме того, терция имела чёткую структуру управления – в каждой роте имелись помимо капитана и младшего офицера сержант, знаменосец, три музыканта, фуражир, капеллан и цирюльник (он же врач). При этом отличительной чертой испанской армии была сплочённость, высокая строевая дисциплина и профессионализм. Всё это позволило терциям и их зарубежным аналогам доминировать на поле боя до самой битвы при Рокруа в 1643 году.

В кавалерии новацией Нового времени стали рейтары (от немецкого Reiter — "всадник") – конные стрелки в хороших доспехах, вооружённые несколькими тяжёлыми пистолями и карабином. Тактикой их называлась "караколь" (улитка): рейтары строились в 15-20 шеренг, первая, подскакав к вражескому строю, давала залп и тут же отходила назад для перезарядки, а её сменяла другая шеренга. Это позволяло рейтарам вести почти непрерывную стрельбу в упор, после чего атаковать расстроенного противника палашами или шпагами. Тактика работала отчасти даже против испанских терций, хотя большие, чем у пехотинца, габариты всадника делали его более уязвимым.

При этом тяжёлая "рыцарская" кавалерия тоже использовалась. В частности, у поляков таковой были элитные части "крылатых гусар", бывшие главной ударной силой Речи Посполитой с начала XVI-го до середины XVIII-го века. Гусары имели тяжёлые доспехи с набедренниками (защита ног) и шлемом с козырьком, наносником, ушами и назатыльником. Главным оружием их для прорыва вражеского строя была 5,5 – метровая пика, также имелся кончар (1.5-метровый меч) или тяжёлая сабля, кинжал и пара пистолетов в седельных кобурах. Гусары атаковали врага волнами, постепенно при приближении наращивая темп атаки, и остановить их было чрезвычайно сложно. В 1683 году именно польские гусары под Веной вместе с союзниками опрокинули победоносную до этого турецкую армию.

Важным моментом стало появление полевой артиллерии – ранее громоздкие пушки использовались в основном при осаде крепостей. Но после изобретения в начале XVI века во Франции жёстких двухколёсных лафеты, которые вскоре появились у всех, артиллерию стали активно использовать и на поле боя. Причём, в XVII веке произошло уменьшение общей массы орудий ради роста их подвижности, что позволяло менять позицию в ходе боя.

Изменилась и тактика осады крепостей. Если стены рыцарских замков пушки разрушали довольно легко, то в Новое время всё чаще стали использоваться толстые стены из земли, смешанные с известью и обложенные снаружи камнем, пробить которые без серьёзной осадной артиллерии было сложно. Поэтому всё чаще использовались мины, закладываемые через подкопы.

А в конце XVII века французский маршал Вобан внедрил новую систему осады. Сначала параллельно крепости, но вне досягаемости её пушек, копалась траншея ("параллель"), куда ставили пушки не для стрельбы по стенам, а для прикрытия от вылазок дальнейших земляных работ. А затем от "параллели" копались зигзагами окопы ("апроши"), шаг за шагом приближая осаждающих к крепости и защищая землекопов от огня. Впервые Вобан успешно применил это в 1673 году при осаде Маастрихта, и вскоре эта тактика стала применяться везде.