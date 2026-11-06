Лукьянов Анатолий Иванович Анатолий Иванович Лукьянов (1930–2019) занимает в истории позднего СССР положение, которое трудно свести к одной формуле. Его нередко называют последним председателем Верховного Совета СССР. Он возглавил союзный парламент в тот момент, когда сам Союз уже неумолимо распадался. Его роль точнее определить как роль хранителя юридической преемственности государства, обреченного исчезнуть. Архитектором новой государственности он не стал. Юрист-конституционалист по образованию и складу мышления, он прошел путь от консультанта юридической комиссии при Совете Министров до одного из высших должностных лиц державы и поплатился за это более чем годом тюремного заключения, став одной из самых спорных фигур августа 1991 года. Его биография — это история профессионала, который пытался удержать правовые рамки там, где политика уже вышла из берегов.

Анатолий Иванович Лукьянов родился 7 мая 1930 года в Смоленске в семье военного. Его отец погиб на фронте в борьбе с фашизмом, и четырнадцатилетний подросток, как и тысячи его сверстников, встал к заводскому станку, внося свой вклад в общее дело победы. В 1948 году, окончив школу с золотой медалью, он поступил на юридический факультет Московского государственного университета, а затем и в аспирантуру. Показательно, что выбор профессии был в определенной мере подсказан юному смолянину Александром Твардовским. Начинающий поэт приехал в Москву с намерением стать геологом, но автор «Василия Теркина» заметил, что поэту важнее оказаться там, где сталкиваются интересы разных людей, и Лукьянов выбрал юриспруденцию. Это раннее переплетение поэтического и правового начал будет сопровождать его всю жизнь.

После окончания аспирантуры в 1956 году Лукьянов стал старшим консультантом юридической комиссии при Совете Министров СССР, а вскоре был откомандирован в Венгрию, где после событий 1956 года новым властям требовалась помощь грамотного юриста при написании законодательства. Этот эпизод, редко выдвигаемый на первый план, важен для понимания его профессионального почерка. Он формировался прежде всего в практической работе по юридическому оформлению государственных решений, в том числе в условиях кризиса. В 1961–1976 годах Лукьянов работал в аппарате Президиума Верховного Совета СССР, затем в 1976–1977 годах был консультантом Отдела организационно-партийной работы ЦК КПСС и участвовал в подготовке проекта Конституции СССР 1977 года. Конституционная работа стала для него главным делом жизни. Текст основного закона он воспринимал как предмет профессиональной ответственности.

С 1983 года Лукьянов переходит в ЦК КПСС: заведует Общим отделом (с 1985 года), а в 1987–1988 годах становится секретарем ЦК и заведующим Отделом административных органов. В 1988–1990 годах он — кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС. Это был период, когда перестройка стремительно меняла экономику, идеологию и саму конструкцию власти. Учреждался новый представительный орган — Съезд народных депутатов СССР, и Лукьянов, как человек с колоссальным аппаратным и юридическим опытом, оказался одной из ключевых фигур в оформлении новых институтов. В мае 1989 года он становится первым заместителем председателя Верховного Совета СССР, а в марте 1990 года — председателем Верховного Совета, сменив на этом посту Михаила Горбачева, избранного президентом СССР.

На посту главы союзного парламента Лукьянов действовал в логике правовой преемственности, которая плохо совместима с революционной по духу политикой начала 1990-х. Он был одним из инициаторов референдума 17 марта 1991 года по вопросу о сохранении СССР и подписал решения IV Съезда народных депутатов о сохранении союзного государства, его наименования и обязательности решений референдума для всех государственных органов. Сохранение Союза он рассматривал как юридическую и государственную необходимость. Распад единого правового пространства означал, с его точки зрения, катастрофу для миллионов людей и для самой идеи государственности. Именно поэтому он настаивал на том, что новый Союзный договор должен быть рассмотрен Верховным Советом и Съездом народных депутатов, а не решен узким кругом лиц в обход парламента.

Кульминацией его политической биографии стали события 19–21 августа 1991 года. Лукьянов не входил в состав Государственного комитета по чрезвычайному положению, однако 19 августа выступил с заявлением, содержащим серьезные замечания по проекту нового Союзного договора, и потребовал его рассмотрения Верховным Советом СССР и Съездом народных депутатов. Эта позиция показательна. Он настаивал на возвращении вопроса в правовое поле парламента. Призывов к перевороту в его позиции не было. Тем не менее 29 августа 1991 года он был арестован по «делу ГКЧП» и до декабря 1992 года содержался в следственном изоляторе «Матросская тишина». На допросах он не признал себя виновным и отказался давать показания, заявив, что не было ни одной статьи закона, которой он бы не следовал. В мае 1994 года «дело ГКЧП» было прекращено в связи с постановлением Государственной Думы об объявлении политической и экономической амнистии. Для многих современников эти полтора года в тюрьме стали символом того, как правовая логика оказалась бессильна перед логикой политической расправы, и одновременно подтверждением репутации Лукьянова как человека, не отступившего от своих принципов даже под угрозой уголовного преследования.

После освобождения Анатолий Иванович не ушел из политики. Он стал членом Центрального исполнительного комитета (с 1993 года) и Центрального комитета (с 1995 года) КПРФ, а в 1993–2003 годах трижды избирался депутатом Государственной Думы от КПРФ. В Думе он возглавлял Комитет по законодательству и судебно-правовой реформе (1996–2000), а затем Комитет по государственному строительству (2000–2003). Это была работа, в которой его профессиональная компетентность оказалась востребована и в новых условиях. Он участвовал в разработке законодательства, в том числе в обсуждении конституционных поправок, оставаясь последовательным критиком правовой неопределенности и непоследовательности постсоветских реформ. С 2004 года он был профессором кафедры конституционного и муниципального права юридического факультета МГУ, вернувшись к преподавательской и научной деятельности, с которой начинался его путь.

Особую грань личности Лукьянова составляет его литературное творчество. Он был поэтом, автором сборников «Созвучие» (1990), «Стихи из тюрьмы…» (1992), «Осенний триптих» (1995), «Венки сонетов» (1996), «Амплитуда судьбы» (2004). О том, что председатель Верховного Совета СССР пишет стихи, широкая публика узнала лишь тогда, когда он оказался в тюрьме по делу ГКЧП. Его поэтические опыты долгое время становились поводом для насмешек либеральной прессы, хотя еще в юности талант Лукьянова оценил Твардовский. Эта сторона его биографии свидетельствует о цельности натуры. Человек, всю жизнь имевший дело с юридическими текстами, параллельно выстраивал собственный поэтический мир, в котором судьба страны преломлялась через личное переживание.

Анатолий Иванович Лукьянов скончался 9 января 2019 года в Москве на 89-м году жизни. Его биография остается предметом острых споров. Для одних он — «последний спикер» великой державы, пытавшийся остановить ее распад правовыми средствами. Для других — один из символов августовского кризиса, человек, оказавшийся в эпицентре событий, которые до сих пор не получили однозначной исторической оценки. Но в одном сходятся и критики, и апологеты. Лукьянов был юристом до последнего, и в эпоху, когда право нередко приносилось в жертву политике, он стремился сохранить хотя бы видимость правовой формы даже там, где содержание уже определялось силой. Именно эта верность профессии, при всей неоднозначности ее политических последствий, делает его фигуру ключевой для понимания того, как в переломные моменты истории государственный деятель оказывается заложником собственной компетентности.