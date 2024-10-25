Материалы по тегу «Новое время» СтатьяКультура в эпоху перемен. Европейская культура XVII векаСтатьяДвуручный меч на полях сражений Нового времениСтатьяКак Генрих VIII управлял ИрландиейСтатьяИрландия: первая английская колонияСтатьяИспания при Филиппе IIВидеоОт Средневековья к Новому времени. Технические открытия и выход к Мировому океануВидеоОт Средневековья к Новому времени, лекция для школьниковВидеоЛандскнехты: немецкие бродяги, имперские симпатягиСтатьяИстория Западной Европы в новое времяСтатьяМракобесие в век просвещения: казни салемских ведьмСтатьяКуда пропали доспехи после средних веков?СтатьяКак ростовщики превратились в банкировСтатьяПороховая революция и военное дело Нового времени1 Популярное