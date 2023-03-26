Иван IV Грозный
Первый венчанный царь на Руси.
Иван родился в семье великого князя Московского Василия III (Рюриковича) и литовской княжны Елены Глинской в 1530 году, но уже в 1533 году Иван потерял отца, а в 1538 году умерла и мать. После смерти отца маленький Иван IV был свидетелем ожесточенной борьбы между боярскими кланами Вельских и Шуйских, что стало причиной подозрительной мнительности царя и недоверия к боярам.
В 1547 году Иван принимает решение венчаться на царство, что существенно повышало статус московского правителя до титула императора или хана. Уже через 2 года Иван создает из своих единомышленников Избранную Раду, которая стала инициатором целого ряда реформ. В Раду вошли наиболее прогрессивные люди своего времени - Алексей Адашев, Андрей Курбский, протопоп Сильвестр, митрополит Макарий.
В 1550 году создается стрелецкое войско, что существенно повышает обороноспособность страны, составляется Судебник, который упорядочивал все имевшиеся нормативно-правовые акты того времени. В 1555 году Иван принимает «Уложение о службе», документ, который регламентировал прохождение государственной службы, а также разъяснял правила землевладения. К 1556 году по всей стране была ликвидирована система кормлений и создано местное управление, которое на государственном уровне венчалась системой приказов. Некоторые из них носили отраслевой, а некоторые территориальный характер.
Во внешней политике Ивана IV строго выделяются два направления: восточное и западное. В 1552 году Ивана IV ждала первая удача — русские войска взяли Казань, что означало присоединение всего Казанского ханства к России, а в 1556 году была присоединена Астрахань. С 1581 года начинается активное проникновение русских за Уральский хребет, в Западную Сибирь.
Успех в присоединении Астрахани и Казани утвердил Ивана во мнении о непобедимости своей новой армии. Он решил присоединить территорию слабеющего Ливонского Ордена. В 1558 году началась Ливонская война, в которую вступили Швеция, Польша и Дания. В результате этого затяжного конфликта в 1583 году Ивану пришлось признать свое поражение и отказаться от ряда территорий в Прибалтике.
Противоречия по вопросам внешней политики сказались на отношениях царя и Алексея Адашева — лидера главы Избранной Рады. Смерть царицы Анастасии (1560) усилили подозрительность царя, и с 1565 по 1572 годы страна была разделена на две части — земщину и опричнину. Опричники составляли особый военно-монашеский орден, игуменом которого был сам Иван Грозный. В результате деятельности опричного войска были опустошены и разорены многие города, в чем некоторые историки видят причины Смутного времени.
Умер Иван Грозный в 1584 году при загадочных обстоятельствах.
Обложка: В.М. Васнецов «Царь Иван Васильевич Грозный», 1897 год. Из собрания Третьяковской галереи
Источник: https://my.tretyakov.ru
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