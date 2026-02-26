Андрей Шальопа: «28 панфиловцев» выходят в прокат 24 ноября Продюсер фильма «28 панфиловцев» Андрей Шальопа объявляет о дате проката – 24 ноября – и рассказывает о том, - почему не раньше? - кто прокатчик и почему создатели фильма очень этим довольны? - в какой степени готовности находится картина? - в какую сумму обошлись съёмки и откуда взялись деньги? Напоминаем: фильм «28 панифловцев» стал уникальным ещё до начала съёмок. Потому что это на самом деле народное кино. Три года назад не очень-то знаменитый петербургский режиссёр и продюсер Андрей Шальопа с помощью медиа-ресурсов oper.ru и odnako.org рассказал о своей идее и бросил клич в массы: хотите кино о легендарном подвиге? помогите... На чтение: 1 минута

Продюсер фильма «28 панфиловцев» Андрей Шальопа объявляет о дате проката – 24 ноября – и рассказывает о том,

- почему не раньше?

- кто прокатчик и почему создатели фильма очень этим довольны?

- в какой степени готовности находится картина?

- в какую сумму обошлись съёмки и откуда взялись деньги?

Напоминаем: фильм «28 панифловцев» стал уникальным ещё до начала съёмок. Потому что это на самом деле народное кино. Три года назад не очень-то знаменитый петербургский режиссёр и продюсер Андрей Шальопа с помощью медиа-ресурсов oper.ru и odnako.org рассказал о своей идее и бросил клич в массы: хотите кино о легендарном подвиге? помогите материально!

Народные сборы дали невероятную сумму – 35 миллионов рублей.

Естественно, к такому проекту не смогли не подключиться министерство культуры РФ, министерство культуры Казахстана и Российское военно-историческое общество, а также компания Gaijin Entertainment (разработчик компьютерных игр War Thunder).

Всё готово.

Теперь надо посмотреть кино.