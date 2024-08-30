Курка, яйки, млеко. Как «штаб Ост» собирался поить нас баварским 9 июня 1941 года в Германии создан «штаб особого назначения Ост» – для эксплуатации оккупированных территорий СССРТема одной из самых известных и самых подлых плясок на истории Великой Отечественной войны – вопрос «Может, не нужно было сопротивляться? Гитлер только с коммунизмом воевал, пили бы сейчас баварское». На чтение: 3 минуты

9 июня 1941 года в Германии создан «штаб особого назначения Ост» – для эксплуатации оккупированных территорий СССР

Тема одной из самых известных и самых подлых плясок на истории Великой Отечественной войны – вопрос «Может, не нужно было сопротивляться? Гитлер только с коммунизмом воевал, пили бы сейчас баварское».

Сегодня, когда мы справляем 75-ю годовщину создания штаба, уполномоченного грабить нашу Родину, стоит поговорить о том, как мы зажили бы, если бы всё тогда сложилось не в нашу пользу.

Учёт и контроль

Кого-то может удивить основательность подхода Рейха. До нападения на СССР остаётся ещё две недели, а штаб для ещё не оккупированных территорий уже создали. Однако на самом деле это было уже завершение процесса. То, что в июне 1941 года оформилось в «штаб особого назначения Ост» при специальной экономической организации «Ольденбург», готовилось на протяжении предшествующих месяцев 1941 года. В целом же планирование экономической эксплуатации СССР стартовало одновременно с утверждением плана «Барбаросса».

Деятельность штаба, курировавшегося непосредственно Германом Герингом, имела несколько направлений.

1. Составление картотеки, куда вносилась информация о всех сколько-нибудь заметных советских предприятиях. Её создание облегчалось тем обстоятельством, что до войны немецкие производители поставляли в СССР энергетическое оборудование (турбины для электростанций), то есть были во многом осведомлены о структуре промышленности;

В отдельных случаях к работе по составлению картотеки и последующей эксплуатации предприятий привлекались бывшие собственники (акционеры, управляющие), владевшие ими до революции. Скажем, паровозостроительный завод в Луганске был передан его экс-владельцу Гартману.

2. При каждой группе армий «Ольденбург» имел собственного экономического инспектора, задачей которого было оценить и сообщить об экономическом потенциале захваченных территорий исходя из реальных условий.

3. Штаб являлся своего рода связующим звеном между экономикой Рейха в целом, вермахтом и крупнейшими немецкими концернами. Их представители не просто входили в штаб – фактически он из них и состоял.

При этом экономический штаб корректировал вермахту задачи, руководствуясь собственными интересами. Фельдмаршал Кейтель своим распоряжением (16 июля 1941 г.) подтвердил приоритет задач «Ольденбурга». Нет, грабёж не был главнее войны. Но то, что обе эти сферы деятельности были равноценны и дополняли друг друга, можно говорить с уверенностью.

4. И, конечно, же банальный вывоз в Германию сырья и продовольствия. Особенно продовольствия. Важная задача оккупированных советских территорий в войне – полное обеспечение вермахта продуктами питания. Снабжение местным продовольствием – вопрос исключительно военной компетенции. От него зависит мобильность войск, их автономность, способность к поддержанию темпа наступления. Одной из причин поражения армии Наполеона во время российской кампании стала именно неспособность наладить снабжение: дошедшим до Москвы солдатам и лошадям было банально нечего есть. Рейх постарался учесть ошибки предшественников.

Баварское и колбаски

Отдельно следует сказать о работниках заводов и колхозов, попавших под власть оккупационной администрации и уполномоченных из «Ольденбурга». В ноябре 1941 года были сформулированы «Общие основы экономической политики в оккупированных восточных областях», которые устанавливали следующее:

– Главный приоритет – потребности военной экономики;

– Низкая себестоимость местной продукции за счёт низкого жизненного уровня населения оккупированных земель – способ компенсации военных затрат;

– Сохранение обрабатывающей промышленности – только если это оправдывается иными факторами (транспортировать полуфабрикат вместо руды, например); в остальном же логика существования промышленности на оккупированной территории подчинена главной потребности: больше немецких товаров туда => больше сырья оттуда => больше прибыль => скорее наступит расчёт по военным долгам.

– И, наконец, главное. Снабжение Остланда строго регламентируется. Никаких предметов роскоши, исключение – только для немецких колонистов. Уровень зарплаты местного населения следует держать на уровне, поддерживающем физиологический минимум.

Это в теории. На практике получалось ещё выразительнее.

Так, официальная продолжительность рабочего дня составляла 10-12 часов. Фактически владельцы предприятий, руководствуясь потребностями военной экономики, могли доводить его до 16 часов. Разумеется, без компенсации за сверхурочную работу.

Уровень зарплаты/продуктовый паёк был существенно ниже физиологического минимума: источники говорят о 200 граммах хлеба (либо хлеба в сочетании с иными продуктами) плюс баланда, что вполне сопоставимо с нормами блокадного Ленинграда. С оговоркой: в Ленинграде такие нормы существовали примерно с октября 1941-го по март 1942 года – в самый тяжёлый период блокады. В дальнейшем нормы были повышены.

Относительно зарплат. Они варьировались в пределах 300-400 рублей (средний уровень) до 1500 рублей (у туземного руководства предприятий). То есть от 1 до 5 буханок хлеба по ценам свободного рынка. Следует учесть, что из этой зарплаты ещё удерживался налог (6-10%, либо фиксированный – в сельской местности). У жителей села заработки были ещё ниже, кроме того излишками продовольствия с собственных земельных участков свободно торговать было запрещено. Как правило, они выкупались по низким фиксированным ценам и использовались для всё того же – обеспечения вермахта.

Помимо основной задачи – скорейшей выплаты военных долгов – низкие зарплаты и мизерные пайки выполняли побочную: ликвидацию «избыточного» населения (по различным оценкам от голода, истощения и спровоцированных ими болезней на оккупированных территориях умерло 3-10 млн человек).

***

Человеконенавистническая суть той войны с нами заключается не только в определении славян унтерменшами, судьбой которых должно стать вечное рабство. Гораздо важнее то, что идеологическая накачка позволила скрыть основной мотив войны – банальный грабёж. По сути, Великая Отечественная война стала крупнейшей колониальной войной в истории человечества. И одновременно – одним из немногочисленных примеров, когда несостоявшаяся колония смогла отбиться от несущего культуру и цивилизацию колонизатора.

Мы говорим о событиях 75-летней давности, однако они вполне современны. Элементы «Основ экономической политики...» в новом переложении можно обнаружить в нормах ВТО, евроассоциации Украины (постепенное сворачивание обрабатывающей промышленности, снижение зарплат к уровню физиологического минимума). В самом общем плане речь вообще идёт об одной большой многолетней войне – за дешёвое сырьё и рынки высоких переделов. Сложно сказать, сколько лет она ведётся, зато можно сказать, сколько лет в ней участвуем мы: около 300, с момента петровской модернизации.

Сколько лет она продлится и закончится ли вообще – тоже неизвестно. Зато понятно другое. Пьёт баварское в этой войне тот, кто удобряет колонизаторами свои чернозёмы. Роль остальных сводится лишь к тому, чтобы помочь колонизаторам поскорее вернуть военные кредиты, попутно подыхая от голода.

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