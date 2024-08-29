Заслуги перед революцией как отягчающее обстоятельство. За что Звезда Героя нашла убийцу Троцкого 8 июня 1960 года председатель КГБ СССР Александр Шелепин вручил звезду Героя Советского Союза Рамону Меркадеру. Убийство Троцкого редко используется как один из аргументов в публицистической сталиномахии – вероятно, потому, что фигура Троцкого также далеко не ангелоподобна. Тем не менее, оно приводится как пример политических расправ с несогласными и обоснование общей кровожадности советского строя. Сегодня, когда мы справляем 56-ю годовщину присвоения Меркадеру звания Героя Советского Союза (Указ вышел 31 мая 1960 года, награждение состоялось, по одной из версий, 8 июня – в закрытой обстановке), стоит поговорить о малоизвестных фактах, которыми Лев Троцкий заслужил свою участь, и о том, как его... На чтение: 3 минуты

8 июня 1960 года председатель КГБ СССР Александр Шелепин вручил звезду Героя Советского Союза Рамону Меркадеру.

Убийство Троцкого редко используется как один из аргументов в публицистической сталиномахии – вероятно, потому, что фигура Троцкого также далеко не ангелоподобна. Тем не менее, оно приводится как пример политических расправ с несогласными и обоснование общей кровожадности советского строя.

Сегодня, когда мы справляем 56-ю годовщину присвоения Меркадеру звания Героя Советского Союза (Указ вышел 31 мая 1960 года, награждение состоялось, по одной из версий, 8 июня – в закрытой обстановке), стоит поговорить о малоизвестных фактах, которыми Лев Троцкий заслужил свою участь, и о том, как его политическое наследие аукается нам до сих пор.

Троцкий

Чтобы понять, за что Меркадера наградили, нужно вспомнить, кого он убил.

Лев Троцкий – пожалуй, единственная фигура в русском революционном движении, которая по масштабности может соперничать с фигурой Ленина. На это указывает не только его роль в подготовке Октября, распропагандировании Петроградского гарнизона, создании Красной Армии, но и то, что даже враги полагали Троцкого таковым.

И вот так:

И даже так

Да и на советских плакатах Троцкий изображался не просто как рядовой революционер.

Словом, всё указывало на то, что после смерти Ленина (1924) именно Троцкий должен был возглавить Советский Союз. Как известно, на самом деле он его не только не возглавил, но постепенно был лишён своих постов (председатель Реввоенсовета, народный комиссар по военным и морским делам), сослан в Среднюю Азию (1928), а затем и вовсе выслан из СССР (1929) и лишён советского гражданства (1932). После нескольких лет скитаний осел в Мексике (январь 1937 года), где спустя три с лишним года и был убит.

Меркадер

Руководство СССР отрицало свою причастность к убийству. Однако именно в Советский Союз Меркадер отправился после окончания срока заключения.

Коротко о нём.

Меркадер родился в богатой испанской семье, жил во Франции. Был членом компартии Испании, участником Гражданской войны (с октября 1936-го). В 1938 году был завербован НКВД. В октябре 1939 года его переправили в Мексику, где в августе 1940-го он смертельно ранил Троцкого ледорубом.

За что?

После высылки из СССР Троцкий продолжил заниматься политикой. В частности – отстаивать свою идею перманентной революции, ставшую причиной своего главного идеологического конфликта с Иосифом Сталиным . Последний выступал за построение социализма в отдельно взятой стране, тогда как идеей Троцкого и его сторонников было использовать Россию, её возможности, ресурсы, граждан в качестве инструмента для мировой революции («…мировой пожар раздуем»). Впрочем, и с этим можно было бы мириться, если бы не одно большое «но». В полном соответствии с известной фразой: «Тот, кто слишком забирает влево, окажется справа – провернётся», Лев Давыдович провернулся.

Лидеры компартий Болгарии (Георгий Димитров), Германии (Эрнст Тельман), Чехословакии (Клемент Готвальд), Франции (Морис Торез) получали от него упрёки за приверженность тактике единого фронта (против фашизма). В первую очередь потому, что основным организатором этого фронта была ВКП(б). В Испании в разгар гражданской войны троцкисты выступили с лозунгом «Долой республику» – у молодого испанца Меркадера должны были возникнуть к Троцкому вопросы хотя бы уже за это.

Логичным продолжением этого проворачивания стало создание Троцким IV Интернационала, пытавшегося перехватить лидерство в мировом движении коммунистических партий.

В 1940 году Троцкий обратился с посланием к народу СССР, в котором призвал к смещению власти и реорганизации правительства («Долой Каина Сталина и его камарилью!»). И это – накануне войны с Германией, скорое начало которой сам Троцкий предсказывал ещё в 1936 году.

Это не оправдание политической расправы, а лишь указание на то, что причины, её вызвавшие, далеко выходили за привычную трактовку «маньяк Сталин убирал всех несогласных». Один из создателей советской власти стал злейшим и притом опасным врагом этой же власти.

Сам Меркадер незадолго до смерти вспоминал: « В 1940 году было уже очевидно, что Германия развяжет войну против Советского Союза. Находясь на Западе, я видел, что Троцкий является лидером довольно многочисленного антисоветского движения и что в случае войны оно может представить дополнительную угрозу для СССР за рубежом и внутри страны. Я был полностью убеждён, что если движение лишится своего лидера, то оно в значительной степени потеряет свою силу ».

С точки зрения вектора своей деятельности Троцкий удивительным находился на одной платформе с каким-нибудь атаманом Красновым (тот, что «Хоть с чёртом, но только против большевиков»). Явно превосходя его по степени вредоносности.

Ну, а что дальше, все знают. Рамон Меркадер завёл роман с секретаршей Троцкого Сильвией Агелоф, постепенно стал привычным гостем в доме. В один из визитов попросил Троцкого почитать его статью и дать на неё рецензию. После чего нанёс удар легендарным инструментом. Был схвачен охраной, арестован, по приговору мексиканского суда отсидел 20 лет. 6 мая 1960 года вышел на свободу и сразу же был переправлен с Кубы в СССР.

Внезапное воскрешение

Сложно сказать, какими были бы советско-американские отношения в 1940-х, останься Троцкий жив. И как его фигура повлияла бы на создание антигитлеровской коалиции и послевоенные процессы, в частности холодную войну: известно, что бывший «демон революции» имел широкие связи в американском истеблишменте.

Во всяком случае, из одной из крупнейших ветвей американских троцкистов позже выросли печально знаменитые неоконсерваторы (из-за чего в американской публицистике существует даже специальный термин: «trotsky-cons»). Наиболее известен в этом смысле Ирвинг Кристол, один из основателей этого течения.

Идея перманентной революции трансформировалась в неоконсерватизме в идею распространения американской модели демократии всеми способами, включая насильственное свержение неугодных режимов. А также жёсткое противостояние СССР, а затем и России. Фактически Югославия, весь сегодняшний Ближний Восток, Украина – это продолжение партии Льва Троцкого, прерванной в 1940 году. Просто ведут её теперь другие игроки и в других интересах.

***

Впрочем, преступление Троцкого, за которое он был казнён, — не в том, что он вырастил русофобскую идеологическую обслугу правящего класса США. Не одни, так другие это бы сделали.

Главное преступление Льва Давыдовича состояло в том, что он действовал против государства, в воссоздании которого принимал активное участие. И действовал, обладая по-настоящему большим влиянием на него даже на расстоянии.

А государства не могут признавать ничьих прошлых заслуг — если вопрос стоит об очевидных национальных интересах.

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