Суворов Александр Суворов — не только самый знаменитый военачальник в российской военной истории, но и один из самых известных полководцев в мире.

Суворов принимал участие в подавлении восстания Емельяна Пугачева . Суворов - не только самый знаменитый военачальник в российской военной истории, но и один из самых известных полководцев в мире. Замечательный стратег, превосходный тактик, Александр Васильевич был одновременно и мудрым военным наставником. За свою многолетнюю военную деятельность он воспитал первоклассные кадры высших офицеров русской армии.

Александр Васильевич Суворов родился в 1730 г. в семье дворянина, чьи взгляды и привычки сформировались на службе у Петра I . Рассказы отца о Петре Великом и войне со шведами очаровали мальчика, и он, несмотря на слабость здоровья, малый рост и тщедушную фигуру, мечтал о военной карьере. Родственники весьма сомневались в самой возможности для него служить, но Суворов стал военным, пройдя путь от гвардейского солдата до генералиссимуса, участвуя в Семилетней войне в 1756-1762 гг., первой и второй русско-турецких войнах, польских походах 1768-1772 и 1794 гг., войнах с Францией.

В русско-турецких войнах эпохи Екатерины II он заслужил славу лучшего российского генерала. За победу при Фокшанах и Рымнике (1789) Суворов был пожалован бриллиантовыми знаками ордена Святого Андрея Первозванного, шпагой с надписью «Победителю Верховного Визиря», также украшенной бриллиантами, графским титулом с наименованием Рымникского и орденом Святого Георгия 1-й степени. За подавление польского восстания 1794-1795 гг. получил звание фельдмаршала. В 1797 г. выдающийся русский полководец, почти полвека беззаветной преданностью служивший Отечеству, был отставлен от службы императором Павлом I и сослан в глухое имение Кончанское за то, что не боясь монаршего гнева, выступил против опруссачивания русской армии. Завершил свою карьеру Суворов при Павле I генералиссимусом, получив этот чин в 1799 г. после беспримерных итальянского и швейцарского походов. Прославленный полководец принял участие и в подавлении пугачевского бунта, конвоируя Емельяна Пугачева в Симбирск. Умер Александр Васильевич в Санкт-Петербурге 6 мая 1800 г.

Свой взгляд на военное искусство Суворов изложил в книге с ясным названием «Наука побеждать». Главным в военном искусстве, по Суворову, были «глазомер, быстрота и натиск». Под глазомером он понимал умение оценить обстановку, проникнуть в планы противника и найти его слабые места, куда и следовало бить быстро и неожиданно для врага. Суворов считал, что войска должны быть прекрасно выучены. «Тяжело в учении - легко на походе!» - не раз повторял он. Упорство в бою - «натиск», может демонстрировать только обученная армия.

Суворов не признавал шаблонов. «Начальник на войне, - писал он, - не должен ничем себя связывать, а поступать соответственно обстоятельствам и всегда быстро ». Он признавал только наступательную стратегию и тактику. Это последнее отличало Александра Васильевича и всех русских полководцев «екатерининского века» от их предшественников, которые все-таки предпочитали действовать от обороны, нападали первыми на противника, в основном имея численное преимущество.

Правила военной науки Суворов излагал порой образными поговорками. Например, «бей не числом, а умением» или о преимуществе штыковой атаки: «пуля - дура, штык - молодец» . Суворов считал, вслед за Румянцевым, что солдата надо не только обучать, но и воспитывать в патриотическом духе. Выросший среди громких российских побед, Александр Васильевич имел все основания гордиться своей родиной. «Природа произвела Россию только одну, она соперниц не имеет» , - говорил он. Или вот еще суворовские слова: «Мы русские, все одолеем!».

Обложка: И. Крейцингep «Портрет А.В. Суворова», 1799 год. Иллюстрация из книги «Русские портреты XVIII и XIX веков : Издание Великого князя российского Николая Михайловича »

Источник: ru.wikipedia.org