Павел I Cын Екатерины II и Петра III, император Всероссийский, магистр Мальтийского ордена.

Биография

О появлении на свет Павла I ходит много различных слухов, которые родились в дворцовых коридорах. Официальная версия гласит, что его родителями были Петр III и Екатерина II . Будущего императора с самого рождения опекала императрица Елизавета Петровна . Она сама определяла ему нянек, учителей и наставников. Под ее неусыпным взором он изучал историю, математику, иностранные языки и географию. Все учителя отмечали, что наследник был прекрасно одарен от природы, являлся очень сообразительным.

В 19 лет Павла женили в первый раз. Его «избранницей» стала принцесса Августа-Вильгельмина-Луиза Гессен-Дармштадтская, которую при крещении нарекли Натальей Алексеевной. Первая жена умерла при родах. В 1776 году новой женой стала София Доротея Вюртембергская, которая была родственницей прусского короля. Скорее всего, под влиянием жены Павлу стали нравиться немецкие обычаи.

Отношения между Павлом и его матерью Екатериной II всегда были прохладными. Он считал, что это она виновна в гибели его отца Петра III. Екатерина, чтобы удалить сына подальше от двора, подарила ему Гатчинский дворец, который, по сути, стал местом ссылки для наследника. Изолированный от двора, Павел в Гатчине создал свой «мини-двор» и «армию». Устраивал смотры, учения. В 1777 году у Павла родился сын Александр , которого Екатерина II сразу же забрала от родителей, и воспитывали его люди, ей назначенные.

Павел I – российский император

Императором Павел стал в 42 года. Особых навыков ведения государственных дел он не имел, что компенсировал своими яркими способностями. Первым мероприятием, проведенным в статусе императора, явилась коронация покойного Петра III и его перезахоронение в Петропавловском соборе, рядом с Екатериной II.

Внутренняя политика Павла I

Первым документом, обнародованным после коронации Павла, стал Акт о престолонаследии. Согласно ему наследниками становились прямые потомки царя по мужской линии, а женщины могли претендовать на него только в отсутствии прямого потомка. Павел I реформировал Сенат, который уже не справлялся с возросшим объемом дел, и потребовал ускорения работы всех государственных служб. Особой поддержки в дворянском сословии император не нашел, так как некоторыми своими решениями пытался облегчить положение крестьянства.

Кроме этого, он начал наступление на привилегии дворянства и отменил некоторые положения (запрет на применение телесных наказаний по отношению к дворянам) «Жалованной грамоты дворянству». Он считал, что дворяне должны служить и не могут требовать отставки, если прослужили менее года. Отменялись дворянские собрания. Но самое большое недовольство вызвали реформы в армии. Преклонение Павла перед прусскими армейскими порядками повлияло и на русские войска. За основу брались прусские уставы, и даже неудобная прусская форма пришла на смену русской. В армии насаждалась муштра, строжайшая дисциплина.

Внешняя политика Павла I

С самого начала своей главной внешнеполитической задачей Павел I считал борьбу с Францией, в которой произошла революция. Объединившись, Турция, Великобритания, Сицилия и Австрия организовали антифранцузскую коалицию. Поставленный во главе союзных войск, А.В. Суворов освободил Северную Италию и совершил знаменитый переход через Альпы. Но вскоре, недовольный действиями союзников, Павел расторг союзные отношения с Австрией и переключился на другого противника – Англию. Павла, как и многих, раздражало, что основная часть мировой торговли сосредоточена в руках британцев. Складывалась новая коалиция объединенных флотов России, Франции, Швеции и Дании.

После захвата британским флотом острова Мальта у Павла не осталось сомнений, и он порвал все отношения с Англией. Мальта была важна для него как перспективная база русского флота в Средиземноморье, к тому же Павел I по совместительству являлся великим магистром Мальтийского ордена. В это время готовились предпосылки к сближению с Наполеоном. Оба императора начали готовить совместный поход в Индию, являвшуюся английской колонией. Были даже отправлены подразделения войска Донского в Бухару и Хиву, чтобы в дальнейшем двинуться в Индию. В целом внешнюю политику Павла I и современники, и последующие аналитики оценивают негативно.

Конец правления Павла I

Со временем все действия Павла I находили все больше недовольных. В ночь с 11 на 12 марта 1801 года заговорщики ворвались в покои императора и потребовали его отречения. Павел отказался, в завязавшейся драке он был убит. Новым русским императором был провозглашен его сын, Александр I Павлович. С гибелью Павла I закончилась эпоха дворцовых переворотов в России.

Обложка: Боровиковский В.Л. «Портрет Павла I » , 1800 год. © Государственный Русский музей

Источник: https://rusmuseumvrm.ru