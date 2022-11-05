Елизавета Петровна Российская императрица, младшая дочь императора Петра I и Екатерины I.

Елизавета родилась в 1709 году, за два года до официального вступления в брак в феврале 1712 года своих родителей. Во главе государства императрица стояла в период с 1741 по 1761 год.

Биография

Елизавета Петровна была любимой дочерью императора Петра Великого . Даже торжества по случаю победы над Карлом XII в Полтавской битве он отложил и вместо этого повелел праздновать рождение дочери. Кроме этого, имя «Лизетт» носила шнява (небольшое парусное судно), которую он построил по своему проекту, и именины дочери пришлись на 5 сентября, день праведной Елизаветы, матери Иоанна Предтечи. 6 марта 1711 года она получила титул царевны, а в 1721-м – цесаревны.

Елизавета Петровна, как отмечалось в источниках и в свидетельствах очевидцев, была красива и отличалась большим умением в танцах. Красиво писала и в совершенстве владела французским языком. Дочь великого императора любила охоту, верховую и лодочную езду. Очень заботилась о своей красоте. После ее смерти остался гигантский гардероб всевозможных нарядов.

Планировалось, что она выйдет замуж за Карла-Августа Голштинского, но брак так и не состоялся в связи со смертью последнего. Больше попыток выйти замуж Елизавета не предпринимала.

Елизавета Петровна – русская императрица

В стране ширилось недовольство правлением Анны Иоанновны и Бирона. Все больше и больше русских дворян желали видеть на троне дочь Петра. К 25 ноября 1741 года, уже после кончины Анны Иоанновны, наследником которой стал малолетний царевич Иоанн VI , был составлен заговор. Его инициатором стал Лесток и личный учитель музыки царевны Шварц.

В этот день, прибегнув к помощи Преображенского полка, 32-летняя Елизавета стала императрицей. Вся семья Анны Иоанновны и малолетний правитель Иоанн VI были отправлены в крепость. В апреле 1742 года в Москве состоялось пышное венчание на царство. Балы, маскарады по этому поводу шли нескончаемой чередой.

Политика Елизаветы Петровны

Императрица заявила, что собирается продолжить политику своего отца, Петра Великого. Она восстановила роль Сената, Главного магистрата, Провиантской коллегии, Мануфактур- и Берг-коллегию. Во главе всех ведомств встали люди, находившиеся в опале у Анны Иоанновны и помогавшие Елизавете стать во главе государства. Очень быстро изменилась торговля между регионами, появились банки, состоялась реформа налогообложения. Расширились права дворянства. В стране впервые перестала применяться смертная казнь, смягчились наказания в армии, да и крепостных крестьян перестали запарывать до смерти. При этом никто не ограничивал права помещиков решать судьбу крестьян. Людей продавали оптом и в розницу, ссылали в Сибирь.

Только за последние годы царствования Елизаветы Петровны страну потрясли более шестидесяти крестьянских восстаний, которые подавлялись с особой жестокостью. При новой императрице были заметны улучшения в развитии науки, образования и культуры. Именно ее правление разные историки связывают с началом эпохи Просвещения в России. Под ее руководством произошла реорганизация имеющихся учебных заведений, увеличилось количество начальных школ. Был основан Московский университет и Академия художеств , в разных городах появились гимназии.

Внешняя политика Елизаветы Петровны

На счету Елизаветы две крупномасштабные победы в войнах (Русско-шведская и Семилетняя ), в этих войнах Россия восстановила подорванный авторитет в Европе. Русские войска захватили Восточную Пруссию с Кёнигсбергом и в 1760 году временно захватили Берлин. К сожалению, все территориальные приобретения были утрачены со вступлением на российский трон наследника Елизаветы Петра III . Российская империя потеряла все свои завоевания и даром погубила много своих людей и средств.

Елизавета Петровна умерла в декабре 1761 года от кровотечения из горла. Медицина в данном случае была бессильна. Похоронена императрица в Петропавловском соборе в Санкт-Петербурге.

Обложка: Луи Токе « Портрет императрицы Елизаветы Петровны » . Из собрания Третьяковской галереи

Источник: https://my.tretyakov.ru