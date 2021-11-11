В Петербурге учреждена Российская императорская академия художеств Открытие академии произошло благодаря фавориту Елизаветы Петровны Ивану Шувалову. Во главе Академии художеств поставлен французский художник Л.-Ф.Лагрене На чтение: 3 минуты

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

6 (17) ноября 1757 г. в Петербурге, указом Сената была основана Академия художеств - высшее учреждение в области пластических искусств.

Еще во времена Петра I в России было решено начать преподавание искусств в задуманной императором «академии наук и курьезных художеств». Преподавание живописи и скульптуры было введено в Академии наук при Екатерине I, однако рисовальные классы академии были предназначены исключительно для обслуживания научных целей. Самостоятельную школу для развития художественного образования было решено учредить лишь при Елизавете Петровне.

В 1757 г. фаворит Елизаветы Петровны обер-камергер граф И.И. Шувалов вошел в Сенат с представлением об учреждении в России «Академии трех знатнейших художеств» (живописи, скульптуры, архитектуры), за которым последовал правительственный указ об учреждении Академии от 6 (17) ноября. Смысл его заключался в том, что для гармоничного развития русской культуры необходимы не только науки, но и искусства.

Первоначально Академия художеств числилась при Московском университете, хотя находилась в Петербурге, в особняке Шувалова на Садовой улице. Занятия здесь начались с 1758 г. Учебный курс длился 9 лет и включал изучение искусства гравюры, портрета, скульптуры, архитектуры и т. п.

Академия создавалась как центр подготовки национальных художников и архитекторов, в дальнейшем предполагалось, что из их среды будут формироваться и основные преподавательские силы. Первыми профессорами стали иностранцы: живописцы Л.-Ж. Ле Лоррен, Ж.-Л. Де Велли, Л.-Ж.-Ф. Лагрене; скульптор Н.-Ф. Жилле; гравер Г.-Ф. Шмидт. Занятия архитектурой вели А.Ф. Кокоринов и Ж.-Б. Валлен-Деламот. Для совершенствования за границу были отправлены первые «пенсионеры» - молодые художники, получавшие содержание за счет казны: В.И. Баженов и А.П. Лосенко.

В 1764 г. были утверждены «Привилегия и Устав Императорской Академии трех знатнейших художеств», согласно которым Академия получила статус императорской. В XVIII-XIX вв. Академия играла выдающуюся роль в воспитании русских национальных художественных кадров, была центром художественной жизни России. После революции Императорская Академия художеств была упразднена, вместо нее появились Петроградские государственные свободные художественно-учебные мастерские, которым в 1921 г. вновь было возвращено название Академии художеств. В 1933 г. Академия стала Всероссийской, а в 1947 г. на ее основе была организована Академия художеств СССР. В 1992 г. Академия художеств СССР была преобразована в Российскую Академию художеств.

Президентская библиотека

НЕ ТОКМО ПОЛЬЗОЙ, НО И СЛАВОЙ ГОСУДАРСТВА

Представление в Сенат И.И. Шувалова Об учреждении Академии художеств от 6 ноября 1757 года

«Науки и художества, без сомнения, почитаются не токмо пользой, но и славой государства. Е. и. в. государь Петр Великий между важнейшими своими предприятиями два дела почитать изволил, чему свидетельствует его собственное к ученым и художникам снисхождение, выписанные великими иждивениями славные сего века люди и многие дорогие инструменты, установление Академии наук и художеств, посланные в чужие ученые места люди. Итак, видно, что сей государь великое желание и старание прилагал к распространению в России наук и художеств, но как предел, предписанный человеческой жизни, не допустил видеть зрелые плоды, им насажденные, то сколь обязаны все споспешествованию исполнению дел великого государя и отца истинного отечества...

Но как науки не могут быть без художества, будучи столь между собой связаны, столь и польза и слава от их быть может. Мы здесь художеств почти не имеем, ибо нет почти ни одного национального искусного художника. Причина та, что молодые обучающиеся люди приступают к сему учению, не имев никакого начала как в иностранных языках, так и в основании некоторых наук, необходимых к художествам, и так, теряя одно время, только одной практикой делают то, что выучат, не могут ничего приобрести сами или совершенным сделать, не имея ничего того, чтобы могло способствовать к их врожденному дарованию.

Многие, на большом иждивении содержащиеся здесь искусные художники, не токмо кого выучили, но ни порядочного начала не дали, извиняясь сами на неспособность учащихся.

Теперь в Московском университете находясь, много молодых людей, иных склонности более к художествам нежели к наукам, может некоторая часть уволена быть для сего учения, уча притом языки и другие нужные к тому знания. Если Правительствующий сенат сие представление заблагорассудит пожаловать на то в год 6 тысяч рублей, то можно здесь, в Петербурге, Академию художеств завести, которая, можно себя льстить, успехи окажет и будет тем ответствовать Правительствующего сената попечению и благоволению».

ЗДАНИЕ АКАДЕМИИ

Екатерина II, придав Академии статус Императорской, посчитала, что учреждению необходимо одно большое новое здание взамен трех старых, не приспособленных для учебных целей. Еще в 1758 году из Парижа архитектором Блонделем был прислан соответствующий проект, но он не учитывал местных условий и был отвергнут.

Проект собственного здания Академии художеств в 1763 году составил профессор архитектуры петербургской Академии Ж.Б. Валлет-Деламот. В начале следующего года Екатериной II проект был утвержден, после чего появилось распоряжение о выделении на строительство 160 000 рублей в течение четырех лет. Говорят, что одно из условий проекта установила сама Екатерина II. Она приказала построить здание так, чтобы внутри был круглый двор «для того, чтобы все дети, которые тут учиться будут, имели бы перед собой величину купола собора святого Петра в Риме и в своих будущих архитектурных проектах постоянно с ним соотносились».

18 марта была учреждена «Экспедиция строения академического здания». Ее возглавил директор Академии архитектор А.Ф. Кокоринов. Президент Академии И.И. Бецкой приказал: «для вящего порядку и успеху господам надворному советнику и архитектору Кокоринову и господину профессору и архитектору Деламоту всякую неделю собиратца в экспедицию, ежели когда зачем чаще не можно, то в неделю неотменно по дважды, причем быть господину секунд майору Салтыкову и обще о всем касающемся до произведения сего строения разсуждать и по тому в действие производить; когда же либо в чем несогласны будут, в таком случае требовать резолюцей от меня». Следующим летом несколько сот рабочих принялись закладывать фундамент нового здания.

Торжественная церемония закладки состоялась 7 июля 1765 года в годовщину вступления на престол Екатерины II, о чем напоминает дата на полу вестибюля: «MDCCLXIV». Торжество подробно описал Я. Штелин. Перед фасадом реконструируемых зданий была выстроена лестница, по которой посетители поднимались на великолепно украшенный балкон. Через него можно было пройти в аванзал, а затем в открытую галерею по обеим сторонам здания. Под галереей в нишах располагались аллегорические статуи и вазы с барельефами. Площадь перед Академией вымостили досками, на берегу Невы устроили новую пристань с тремя причалами и лестницей. Эту площадь закрывал от многолюдной толпы забор, убранный зелеными ветками. У проходов дежурил караул.

В первую очередь состоялось освящение церкви при участии императрицы. Она прибыла на праздник около 11 часов на шлюпке, была встречена президентом И.И. Бецким и всеми директорами и членами Академии. Екатерина II положила в основание академического храма закладной порфировый камень. В угловые квадратные камни были вложены серебряные и золотые монеты. После церемонии закладки императрица присутствовала в главном зале при зачитывании Устава Академии и в час пополудни водой отправилась ко Двору. «Но для того чтобы и каждый мог принять участие в этом академическом празднике, Академия в вышеописанном уборе под надзором дежурного директора и члена Академии была полностью открыта целых 8 дней. Наплыв знатных, средних и простых людей, желающих осмотреть Академию, был постоянно столь большим, что ежедневно с утра до наступления ночи комнаты и залы кишели множеством людей».

Сначала приступили к возведению северного корпуса. В 1764-1770 годах были построены корпуса со стороны сада, 3-й и 4-й линий, круглый и дворовый корпус. Последний из них, окружающий круглый двор диаметром 55 метров, назван «циркуль». В феврале 1771 года академический Совет приостановил строительство из-за недостаточного финансирования. В следующем году скончался А.Ф. Кокоринов, которого обвинили в растрате выделенных на строительство средств. До отъезда во Францию в 1775 году работами руководил Валлен-Деламот, которого затем сменил профессор архитектурного класса Ю.М. Фельтен. Строительство здания Академии художеств было окончено в основном к 1784 году, отделку завершили к 1788 году. Кроме Фельтена в работах принимали участие Е.Т. Соколов, Дж. Квадри, Дж. Лукини, Б. Руска, Л. Руска. В оформлении интерьеров участвовали А.А. Михайлов, В.И. Демут-Малиновский, С.С. Пименов, И.П. Мартос, А.И. Иванов, К.А. Тон. Здание Академии художеств является одним из первых петербургских зданий спроектированных по принципам классицизма.

Прогулки по Петербургу

ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА

Один из главных архитекторов Академии художеств, А.Ф. Кокоринов стал первым директором Академии. Как явствует из исторических документов, Кокоринов мирно скончался от болезни. Однако в 18 и 19 веках была популярна легенда о том, что талантливый архитектор, измученный и затравленный, повесился на чердаке Академии. Как утверждают сотрудники Академии, и сегодня тень архитектора можно встретить бродящим по сумрачным чердакам и лестничным переходам здания.

spbin.ru

Обложка: Главное здание: Университетская набережная, 17 литера Ц, Василеостровский район, Санкт-Петербург. Фото: Alx0yago CC BY-SA 4.0

Источник: https://ru.wikipedia.org