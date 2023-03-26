Пётр III Император Всероссийский, первый представитель Гольштейн-Готторпской династии на российском престоле.

Карл Петер Ульрих Гольштейн-Готторпский, более известный как Пётр III, родился 21 февраля (по н. ст.) 1728 года. Он был внуком Петра Великого и племянником императрицы Елизаветы Петровны . В 1742 году Елизавета Петровна назвала его своим наследником, который после её смерти должен взойти на российский престол. В 1744 году он был помолвлен с немецкой принцессой Софией Ангальт-Цербстской, после крещения получившей имя Екатерина . В августе 1745 года была сыграна свадьба.

В биографии Петра III имеется любопытный факт: со временем Елизавета Петровна всё больше разочаровывалась в племяннике, который всё своё время проводил в играх и всё сильнее пропитывался немецким характером и любовью ко всему немецкому. Елизавета понимала, что Пётр будет плохим императором для России.

В 1754 году у Петра и Екатерины родился сын Павел, которого Елизавета Петровна забрала к себе и собственноручно занялась его воспитанием. Она стала готовить его к управлению государством и прививать ему любовь к России. В декабре 1761 года Елизавета Петровна умерла, и российский престол занял император Пётр III Фёдорович. В это время Российская империя участвовала в Семилетней войне и к моменту коронации нового царя практически уничтожила немецкую армию. Победа русской армии была полной, однако политика Петра III, основанная на обожании всего немецкого и преклонении перед немецким королём, вынудила его совершить предательский акт по отношению к своему государству. Новый император не подписал акт капитуляции Германии, а заключил с немцами союз. Российская империя потеряла все завоеванные земли и преимущества. Русские победы в Семилетней войне пошли прахом.

Всё это настроило против императора русскую армию и народ. Его называли «ничтожнейшим из людей» и «ненавистником русского народа». 28 июня 1762 года император был свергнут с трона и арестован. Не обошлось и без вмешательства Екатерины. Спустя неделю после свержения Пётр III был убит. Его правление продолжалось 186 дней. После него российский престол заняла его супруга, которая вошла в историю под именем Екатерина II.

Обложка: Ф.С. Рокотов. Портрет великого князя Петра Фёдоровича, 1758 год. Из собрания Третьяковской галереи

Источник: https://my.tretyakov.ru