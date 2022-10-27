Иван (Иоанн) VI Российский император из Брауншвейгской ветви династии Романовых.

Иван (Иоанн) VI Антонович

Биография Ивана VI (Иоанна) Антоновича полна трагизма. Прозванный впоследствии «забытым императором» и «самым несчастным среди всех русских правителей», он еще до рождения оказался заложником в чужой борьбе за власть. Младенец был провозглашен российским самодержцем уже в возрасте двух месяцев, но правление Ивана VI стало формальным и длилось всего год, а закончилось ссылкой, последующим долгим заточением в крепости и смертью от рук тюремщиков.

В декабре 1731 года российская императрица Анна Иоанновна издала манифест о престолонаследии, согласно которому назначила преемником сына своей племянницы Елизаветы Екатерины Христины. Самодержицу не остановило то, что 13-летняя девушка пока была далека не только от беременности, но и замужества. Тем не менее, подданные империи присягнули гипотетическому наследнику.

Елизавета Екатерина Христина родилась в 1718 году в немецком Ростоке у родной сестры Анны Иоанновны Екатерины, дочери Ивана V. Выданная в 1716 году по политическому расчету Петром I за герцога Карла Леопольда Мекленбург-Шверинского, она была несчастлива в браке, постоянно жаловалась дяде на холодность и грубость мужа и просила разрешения вернуться на родину. Разрыв с герцогом произошел в 1722 году, после чего Екатерина приехала с маленькой Елизаветой в Петербург.

Регентство Анны Леопольдовны

После того, как на престол взошла Анна Иоанновна, судьба девочки изменилась в лучшую сторону. Бездетная тетка взяла 12-летнюю Елизавету под свое покровительство и занялась ее воспитанием и образованием, а также решила позаботиться о подходящей партии для племянницы, чтобы с ее помощью со временем решить вопрос престолонаследия. В 1733 году Елизавета приняла православие и в честь опекунши стала именоваться Анной Леопольдовной. В мужья ей императрица выбрала принца Антона Ульриха, второго сына герцога Фердинанда Альбрехта Брауншвейг-Вольфенбюттельского.

Жених Анны Леопольдовны, приходившийся племянником императору Священной Римской империи Карлу VI и королю Англии Георгу II, был знатен, но при этом заикался, имел невысокий рост и нерешительный характер. Несмотря на то, что Антон Ульрих с первого взгляда не понравился невесте, летом 1739 года состоялась свадьба, а 12 (23) августа 1740 года у супругов родился первенец. В честь прадеда его назвали Иоанном (Иваном).

17 октября 1740 года Анна Иоанновна умерла, и в тот же день согласно ее завещанию императором провозгласили Ивана VI Антоновича. Регентом при младенце стал фаворит покойной императрицы курляндский герцог Эрнст Иоганн Бирон, но уже 8 ноября 1740 года при поддержке гвардии генерал-фельдмаршал граф Миних сверг Бирона, и регентство при сыне досталось Анне Леопольдовне. Поначалу подданные отнеслись к этому известию лояльно, но вскоре симпатии дворянства, армии и простого народа стали склоняться на сторону цесаревны Елизаветы, дочери Петра I и Екатерины I.

Дворцовый переворот

Проявляя выдержку и не жалея средств, Елизавета неустанно завоевывала любовь гвардии и культивировала в солдатах и офицерах неприязнь к немцам, остававшимся на всех ключевых постах со времен правления Анны Иоанновны. С каждым днем заговорщиков становилось все больше, их целью стало свержение правительницы и ее годовалого ребенка. Елизавета решилась на переворот после того, как заговор фактически был раскрыт, но Анна Леопольдовна беспечно игнорировала многочисленные предупреждения.

В ночь на 25 ноября (6 декабря) 1741 года Елизавета в сопровождении 300 гвардейцев Преображенского полка явилась в Зимний дворец. Анну Леопольдовну и ее мужа подняли с кровати и арестовали, как и всех наиболее могущественных сторонников регентши немецкого происхождения. Наутро Елизавету Петровну провозгласили императрицей, при этом о незаконности императора Ивана VI Антоновича не было объявлено ничего.

Малолетний узник и запрещенное имя

Поначалу новая императрица планировала выслать арестованное семейство Анны Леопольдовны и Антона Ульриха Брауншвейгского в Европу, но задержала опальную родню в Риге вплоть до декабря 1742 года. Затем, опасаясь дворцовых интриг, Елизавета Петровна решила спрятать брауншвейгское семейство так далеко, чтобы все о нем забыли. Правда, Антону Ульриху позволялось выехать из России в одиночку, но тот отказался и принял решение разделить судьбу с семьей.

Узников отправили на Соловки, при этом малолетнего императора Ивана VI Антоновича разлучили с родителями и везли одного, под другим именем. На острова, однако, семейство не попало из-за начавшегося сезона штормов, остановившись в тогдашнем городе Холмогоры в доме архиерея, который обнесли надёжным забором. Все связи с внешним миром были категорически запрещены.

Анна Леопольдовна родила в Холмогорах одного за другим еще троих детей и вскоре после появления на свет последнего скончалась в марте 1746 года от родильной горячки в возрасте 27 лет. Императрица Елизавета, узнав о смерти опальной родственницы, велела доставить ее тело в Петербург. Анну Леопольдовну похоронили в Александро-Невской лавре рядом с матерью, герцогиней Мекленбургской. Иван VI, которому на тот момент уже исполнилось четыре года, был заключен в маленьком доме отдельно от родителей. Мальчик рос в полном одиночестве, не зная о смерти матери – приставленный к нему майор Миллер получил на сей счет соответствующие инструкции.

Шлиссельбургская крепость

В 1756 году достигший формального совершеннолетия юноша стал по-настоящему опасен для Елизаветы Петровны, и его перевезли в Шлиссельбург, где прошли все оставшиеся годы жизни Ивана VI. Антон Ульрих вместе с остальными детьми остался в Холмогорах; охрану при них усилили, чтобы казалось, что Иван VI все еще находится там. Свергнутого императора поместили в тесном каземате, единственное окошко которого замазали серой краской, чтобы никто даже случайно не увидел узника. Страже отдали приказ никому ничего не рассказывать про арестанта – какого он возраста, пола и т.п. Самому узнику запрещалось сообщать его происхождение и даже настоящее имя.

Тем не менее, очень вероятно, что юноша все же знал, кто он такой. Также кто-то, несмотря на все запреты, обучил его грамоте. Первые свидетельства о том, что узник начал терять рассудок, появились в 1759 году, но охрана решила тогда, что Иван VI симулирует. Он злился, набрасывался на охранников с кулаками, разговаривал сам с собой. Когда после на престол взошел сменивший Елизавету Петровну Петр III, охрана получила разрешение бить узника и приковывать цепью к стене.

Попытка побега и гибель

Для новой императрицы Екатерины II, не связанной кровными узами с династией Романовых, шлиссельбургский узник представлял огромную опасность. В 1762 году она сопровождала Петра III в визите к узнику и убедилась в его отменном физическом здоровье, а также в том, что Иван знает, кем является на самом деле. После своего восхождения на трон Екатерина раздумывала над пострижением узника в монахи – так непонятное, возбуждающее любопытство и различные толки положение опального императора могло быть легитимировано.

Увы, следующий поворот судьбы Ивана VI стал роковым для него. 4 июля 1764 года несший службу в гарнизоне Шлиссельбургской крепости подпоручик Василий Мирович предпринял попытку устроить побег узника. Он поднял караул в ружье, приказал закрыть ворота крепости, арестовал коменданта и двинул своих солдат на казарму, где содержался Иван VI. Охранники, находившиеся при нем, имели четкие инструкции при любой попытке освобождения убить узника, и он был умерщвлен. После следствия, которое определило отсутствие у Мировича каких-либо сообщников, подпоручика казнили.

После смерти

О смерти Ивана VI Антоновича постарались поскорее забыть. Его место захоронения точно неизвестно, есть версия, что тело по приказу Екатерины II без всякой огласки похоронили там же, в Шлиссельбургской крепости.

В сентябре 2010 года рядом археологов было заявлено об идентификации останков из церкви Успения Богородицы, что в селе Холмогоры, как императорских, однако Институт археологии Российской академии наук выразил сомнение в подлинности это экспертизы.

Обложка: Портрет Императора России Ивана VI Антоновича в детстве (1740-1764). Неизвестный художник

Источник: https://commons.wikimedia.org