Самая Первая мировая 23 июля 1759 года в ходе Семилетней войны 1756–1763 годов между русскими войсками и усиленным прусским военным корпусом произошло сражение в районе с. Пальциг (сейчас д. Палэк в Польше). В результате битвы Пруссии было нанесено очередное поражение, а русские войска впервые за всю войну потеряли меньше убитых, чем пруссаки. Авторитет и холодный расчёт Пальцигское сражение произошло во время второго этапа войны, после того как объединённое командование союзников России приняло новый план на 1759 год. Командующим русскими войсками был назначен генерал Пётр Семёнович Салтыков. Накануне 23 июля русские войска оказались сосредоточены в районе c. Пальциг, а прусские – юго-восточнее, возле д....

23 июля 1759 года в ходе Семилетней войны 1756–1763 годов между русскими войсками и усиленным прусским военным корпусом произошло сражение в районе с. Пальциг (сейчас д. Палэк в Польше). В результате битвы Пруссии было нанесено очередное поражение, а русские войска впервые за всю войну потеряли меньше убитых, чем пруссаки.

Семилетняя война (1756—1763) — крупный военный конфликт XVIII века, один из самых масштабных конфликтов Нового времени. Семилетняя война шла как в Европе, так и за океаном: в Северной Америке, в странах Карибского бассейна, в Индии, на Филиппинах. В войне приняли участие все европейские великие державы того времени, а также большинство средних и мелких государств Европы и даже некоторые индейские племена. Уинстоном Черчиллем война даже была названа «первой мировой войной». Войну считают колониальной, так как в ней столкнулись интересы метрополий колониальных империй Великобритании, Франции, Португалии и Испании, а также первой окопной — из-за применения в войне большого количества редутов и других быстровозводимых укреплений — и первой артиллерийской войной.

Этапы войны и ее начало

Семилетнюю войну можно разделить на несколько этапов, начиная с действий Пруссии против Саксонии в 1756 году, за которыми последовали основные европейские кампании 1757-1759 годов с чередующимися победами и поражениями для Пруссии. Кульминацией войны стали сражения 1760 года и последующие годы, ознаменованные «чудом Бранденбургского дома» благодаря смерти русской императрицы Елизаветы, что привело к союзу России и Пруссии

Первые выстрелы Семилетней европейской войны раздались задолго до её официального объявления, и не в Европе, а за океаном. В 1754—1755 годах англо-французское колониальное соперничество в Северной Америке привело к пограничным стычкам между английскими и французскими колонистами. К лету 1755 года столкновения вылились в открытый вооружённый конфликт, в котором начали участвовать и индейцы-союзники, и регулярные воинские части. В 1756 году Великобритания официально объявила войну Франции.

1756 год: Пруссия нападает на Саксонию, что стало началом войны. Саксонская армия капитулирует.

1757 год: Пруссия одерживает победы при Росбахе, но терпит поражение при Колине.

1758 год: Битва при Хохкирхе, где русские войска вынуждают прусскую армию к отступлению, и битва при Цорндорфе, где русские и прусские войска сражаются с переменным успехом.

1759 год: Пруссия терпит сокрушительное поражение в битве при Кунерсдорфе.

1760 год: Пруссия одерживает победу в битве при Торгау, но несет большие потери.

1761-1763 годы: Смерть императрицы Елизаветы и восшествие на престол Петра III приводит к тому, что Россия выходит из войны и заключает союз с Пруссией, что известно как второе «чудо Бранденбургского дома».

Авторитет и холодный расчёт

Пальцигское сражение произошло во время второго этапа войны, после того как объединённое командование союзников России приняло новый план на 1759 год. Командующим русскими войсками был назначен генерал Пётр Семёнович Салтыков. Накануне 23 июля русские войска оказались сосредоточены в районе c. Пальциг, а прусские – юго-восточнее, возле д. Кау (они называют битву сражением при Кау). Салтыков проявил себя как хладнокровный талантливый полководец, не позволив пруссакам провести несколько быстрых наступательных операций. Кроме того, грамотно была использована артиллерия, которая очень точно и бесперебойно била по позициям прусской армии. Успеху способствовал и личный авторитет русского генерала: он боготворил русского солдата, ел с ним из одного котла и избегал излишней пышности в армии. Пруссаки бежали, императрица Елизавета Петровна поощрила нижние чины полугодовым окладом жалованья, но вот сам генерал Салтыков получил только благодарственное письмо из столицы. Похоже, значимость победы оказалась недооценённой.

Воевали даже индейцы

Вообще, Семилетняя война выделяется среди крупнейших вооружённых конфликтов XVIII века. Неспроста английский премьер-министр Черчилль спустя 200 лет назвал эту войну «Первой мировой». В шведской историографии её называют Померанской, так как война между Швецией и Пруссией велась за Померанские земли (область на юге Балтийского моря, сейчас входит в состав Германии и Польши). Другие европейские страны называют её Третьей Силезской войной, поскольку основное противостояние происходило между Австрией и Пруссией за Силезию (область в долине реки Одер, ныне входит в состав Польши, Чехии и Германии). В Индии – Третьей Карнатикской войной (война между индийскими странами в регионе Карнатика). А театр военных действий в Северной Америке называют Франко-индейской войной, поскольку на стороне английских штатов-колоний воевали союзные им индейские племена против французских штатов. Как видно, за свои интересы воевал почти весь мир.

Оскорбил ветеранов

Елизавета Петровна умерла в самый неподходящий момент. Жители Восточной Пруссии с Кёнигсбергом, в том числе родоначальник немецкой классической философии Иммануил Кант, уже присягнули на верность русской короне. А король Пруссии Фридрих судорожно искал возможности для мирных переговоров. На русский престол 25 декабря 1761 года взошёл Пётр III, который был большим поклонником всего прусского и лично Фридриха. Он тут же заключил союз с Пруссией, отказался от всех территориальных завоеваний и отправил воевать русские войска против бывших союзников – австрийцев. Ветераны войны, офицеры, были глубоко оскорблены и недовольны. Эти события стали поводом для нового дворцового переворота, приведшего к власти Екатерину II Великую.