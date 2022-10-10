Александр I Победитель Наполеона. Царь, проводивший в России умеренно-либеральные реформы.

Александр I родился 12 декабря 1777 года. Его отцом был император Павел I . Рождение пришлось на время правления бабушки, Екатерины Великой , у которой были непростые отношения с отцом Александра. Сразу после рождения императрица забрала внука у родителей и приняла решение, что она сама будет воспитывать его и сделает из него идеального императора. Главным наставником юного наследника стал швейцарец Лагарп, который дал ему хорошее образование западного образца.

Первоначально Александр даже уверился в создании идеального, гуманного общества. Благосклонно относился к идеям Французской революции, хотел помочь полякам, лишенным своей государственности, да и к русскому самодержавию относился с высокой долей скепсиса. Однако время все расставило на свои места.

В ночь с 11 на 12 марта 1801 года в результате дворцового переворота был убит Павел I. Александр I стал новым российским императором. Он тяжело переживал гибель отца, и чувство вины терзало его всю жизнь.

Внутренняя политика Александра I

Внутренняя политика Александра I на первых порах была направлена на то, чтобы исправить ошибки, допущенные в период правления отца. Ведь основной причиной недовольства стало лишение привилегий дворянства, и он сразу восстановил эти права. В этот период внутренняя политика носила либеральный характер. В первую очередь получили амнистию все попавшие в опалу при Павле I. Царь разрешил свободно выезжать за границу, была ослаблена цензура, а в стране вновь появилась иностранная пресса.

При Александре I проводится масштабная реформа государственного управления. Он создает Непременный совет – орган, который мог обсуждать и даже отменять указы императора. Коллегии были заменены министерствами, во главе которых встали ответственные лица. А созданный кабинет министров стал главным административным органом империи.

Не менее важное место в политике Александра I занимал крестьянский вопрос. Давая привилегии дворянству, он предпринимал большие усилия, чтобы облегчить положение русского крестьянства. Указ от 1801 года позволял купцам и мещанам покупать свободные земли для организации хозяйственной деятельности. По сути, этот указ разрушал вековую монополию дворянства на владение землей. В 1803 году в стране появились «вольные хлебопашцы», то есть помещик мог сделать крепостного человека вольным за выкуп. Правда, такая сделка могла осуществиться только при обоюдном согласии. При Александре I разрабатывались и проекты дарования свободы крестьянству, но, как известно, они остались только на бумаге и воплотились в жизнь в 1861 году.

Не была обойдена вниманием и реформа народного образования. Император понимал, что государству катастрофически не хватает квалифицированных кадров. Новая система образования делилась на четыре преемственные между собой ступени. Во главе каждого учебного округа стояли местные университеты, и уже университет обеспечивал кадрами все уровни образовательных учреждений. При Александре I открылось пять университетов и большое количество гимназий и училищ.

Внешняя политика Александра I

Внешняя политика Александра I прежде всего связана с наполеоновскими войнами. Почти весь период правления Александра Россия воевала с Францией. 20 ноября 1805 года состоялось крупнейшее сражение между объединенными русскими и австрийскими войсками и французскими войсками под Аустерлицем . Наполеон одержал здесь сокрушительную победу. Поражение в этой битве полностью осталось на совести Александра I, который не прислушался к советам опытных русских полководцев, в том числе М.И. Кутузова . Следующее поражение русских войск под Фридландом привело к заключению Тильзитского мира . Русские и французы разделили господство над европейскими территориями. Россия была вынуждена присоединиться к континентальной блокаде Англии.

В дальнейшем Россия постепенно оправляется от своих поражений. Растет и ее могущество. В войне 1808–1809 годов русские войска отбирают у Швеции Финляндию. Во время войны против турок русские войска захватывают Молдавию и Валахию, а русский флот под командованием Сенявина громит турецкий флот в Эгейском море.

В 1810 году Наполеон просит руки сестры Александра Павловича – Анны, но получает отказ, что тоже способствует ухудшению отношений между двумя странами. В июне 1812 года началась Отечественная война. В этой войне непосредственное участие императора в планировании и ведении боевых действий было минимальным. Командующим русской армией был назначен Михаил Кутузов, который с честью выполнил возложенные на него обязанности. После изгнания Наполеона из России Александр I решил не прекращать борьбу до низложения Бонапарта. Александр видел свою миссию в избавлении Европы от тирании Наполеона.

Принято считать, что Александр I умер в Таганроге в 1825 году. Смерть наступила очень быстро, что породило большое количество слухов. Долгое время в народе ходила легенда, что в Таганроге похоронили совсем другого человека, а сам император продолжил странствовать по стране в образе старца-отшельника.

Обложка: Джордж Доу «Портрет императора России Александра I» (Собрание Британской королевской коллекции)

Источник: https://commons.wikimedia.org