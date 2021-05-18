Новый русский призрак для Европы – призрак футбольного фанатизма Европейский союз футбольных ассоциаций, более известный аббревиатурой УЕФА, вслед за изгнанием собственного президента – легендарного француза Мишеля Платини, обратил свою карающую длань на Россию. Похождения отечественных любителей футбола в чаше марсельского стадиона «Велодром» на матче Англия – Россия оценены 14 июня штрафом в 150 тысяч евро и дисквалификацией до конца только что начавшегося чемпионата Европы. Дисквалификация, правда, пока условная, но УЕФА грозится сделать её реальной и в случае повторения эксцессов вообще изгнать российскую сборную с турнира. О справедливости Да, по факту Марсель (и без того, к слову, имеющий репутацию одного из самых беспокойных городов Франции) пару дней терроризировали не русские... На чтение: 2 минуты

Европейский союз футбольных ассоциаций, более известный аббревиатурой УЕФА, вслед за изгнанием собственного президента – легендарного француза Мишеля Платини, обратил свою карающую длань на Россию. Похождения отечественных любителей футбола в чаше марсельского стадиона «Велодром» на матче Англия – Россия оценены 14 июня штрафом в 150 тысяч евро и дисквалификацией до конца только что начавшегося чемпионата Европы. Дисквалификация, правда, пока условная, но УЕФА грозится сделать её реальной и в случае повторения эксцессов вообще изгнать российскую сборную с турнира.

О справедливости

Да, по факту Марсель (и без того, к слову, имеющий репутацию одного из самых беспокойных городов Франции) пару дней терроризировали не русские фанаты, а именно британские. Наши-то на самом деле накануне матча как раз выступили, по сути, в роли «добровольной дружины» и вместо тамошней полиции этот «праздник жизни» оперативно пресекли. За что, кстати, и получили одновременно с санкциями УЕФА слова признательности от марсельского прокурора.

Однако формально решение об «антироссийских санкциях» обоснованное. Ведь футбольные власти фиксируют нарушения дисциплины только в пределах стадиона во время матчей. А там англичан пинками гоняли действительно наши – вступившись за Путина и Шарапову, про которых англичане скандировали нехорошие слова. Но, с точки зрения УЕФА, британцев наказывать не за что: согласно «фейр-плей», обижать нельзя только темнокожих и гомосексуалистов, а про Путина и Шарапову, да и вообще про русских в правилах ничего не сказано.

Так что об абстрактной справедливости в условиях европейской толерантности рассуждать неуместно – дело житейское и привычное.

О прецедентах

Прецеденты грозных последствий подобных санкций футбольной истории известны – но только на уровне клубов, а не высокорейтинговых турниров для сборных. Причём наказывали всегда британцев. Что неудивительно: ведь родина футбола одновременно является родиной и флагманом околофутбольного экстремизма.

В 1972 году финал Кубка кубков в Барселоне между московским «Динамо» и «Глазго Рейнджерс» был не доигран из-за того, что шотландские фанаты выбежали на поле в массовом порядке при устраивающем их счёте 3:2. УЕФА тогда принял странное решение: присудил победу «рейнджерам», но отстранил их от еврокубков сроком на год.

Но то были цветочки. К 80-м годам поклонники футбола с родины этой игры затерроризировали старушку-Европу вконец. И после трагедии в Брюсселе с человеческими жертвами в 1985 году на финальном матче Кубка чемпионов между «Ливерпулем» и туринским «Ювентусом» все английские клубы были отстранены от международных турниров на пять лет, а тамошних болельщиков массово включили в списки «нежелательных гостей» в странах континента.

А вот на чемпионатах мира и Европы ничего такого не случалось. Да, в 1994 году самого Диего Марадону выгнали с первенства мира в США за применение сразу пяти запрещённых веществ, а вот команды за поведение публики тронуть до сей поры никто не решился. Просто потому что, с коммерческой точки зрения, затея сама по себе бредовая и чреватая многомиллионными убытками по телевизионной и рекламной части.

Оттого-то нынешняя наша дисквалификация и условная – наказать пока что предлагается призрака, некое виртуальное ужасное существо, сотворённое соединёнными усилиями разноязыких СМИ с добавлением неких элементов реальности.

О реальности

Футбольно-фанатское хулиганство в России как факт имеется – хотя и не может похвастаться такими давними традициями и историческими «заслугами», как британское. Оно у нас и появилось-то только к концу 70-х годов и существовало долгое время исключительно как «продукт для внутреннего употребления».

«Экспортная версия» завелась только к концу ХХ века – впрочем, и тогда никаких масштабных бесчинств, сравнимых с английскими, болельщики из России миру не явили. Если наших и прищучивали, то не за безобразные выходки, а по универсальному обвинению в «расизме» и «неполиткорректности» – например, на прошлом чемпионате Европы, когда плакаты российских болельщиков чехов обидели (в итоге, кстати – та же «условная дисквалификация»). Европейская разнарядка по этой части соблюдается столь же неукоснительно, как разнарядка по «врагам народа» в нашем 37-м.

Конечно, тот, кто сталкивался с русскими боевитыми фанатами, вряд ли назовёт их белыми и пушистыми: по правде сказать, пара сотен стеснительных интеллигентов вряд ли справилась бы со стремительной зачисткой Марселя от тысячи с лишним разбушевавшихся англичан.

Но Европа взбудоражилась не поэтому.

О признаках и задачах призрака

В июне 2016 пресса и ТВ слепили новый облик российского футбольного фаната, лихо и в численном меньшинстве укрощающего страшную только издали толпу вечно пьяных англичан. Самое удивительное, что этот призрак – отнюдь не вкусивший водочки русский медведь, играющий на огромной балалайке, а потом той же балалайкой крушащий всё подряд.

Это скорее бойцы «гибридной войны» – в описании западной прессы, новые российские фанаты сплошь одеты в чёрное, прекрасно готовы физически и даже, о ужас, сплошь не пьющие ничего крепче минеральных вод. Именно такие профессионалы якобы помешали вечному пиршеству английского околофутбольного люмпен-пролетариата – по всему видать, эти способны без шума и пыли взять под контроль не только любой симпатичный стадиончик-велодромчик, но и Лувр, Тауэр, Венскую оперу, бундестаг, штаб-квартиру НАТО и далее по списку вплоть до Овального кабинета.

Призрак этот бродит по Европе совсем не случайно.

«Смертельно опасный русский фанат» – очень своевременная и наглядная медийная иллюстрация к фантому «ужасной русской угрозы» в целом. Ведь для массового европейского обывателя и «кровавый тиран Путин», и «вежливые люди», и «танковые армады», и даже «захват Прибалтики за 60 часов» – это всё же далёкая абстракция (а кое-для кого – и вовсе привлекательная, к слову, что совсем уж возмутительно).

А «звериный оскал футбольного хулигана» – вот он. В реальности-то европейский бюргер больше знаком со своими стадионными отморозками – с теми же британскими в первую очередь. Но перенести узнаваемые признаки и повадки европейского фанатья на хорошо подготовленный образ «русского ужаса» – плёвое дело при современном развитии медийных технологий.

Призрак «русского ужаса» решает вполне обыденную задачу, с футболом вообще никак не связанную: он указывает на «общеизвестного» виновника всех разнообразных лишений, которые придётся претерпеть европейскому обывателю во имя того, чтобы эти лишения не коснулись гешефтов тамошней деловой и чиновной аристократии.

То есть вся эта вакханалия на самом деле – не только не про футбол, но и не про нас вовсе, как и остальные «фальсификации истории» и «войны с памятниками» . Это – продукт для внутреннего европейского употребления. Нужна им Россия в качестве «ужаса» – ну, пусть пользуются на здоровье и наслаждаются своими страхами.

Можем расслабиться и болеть за сборную на Евро-2016.

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