Самодержавие и крепостничество по-русски: что об этом надо знать Самодержавие и крепостничество по-русски: что об этом надо знать На чтение: 2 минуты

Валентин Жаронкин. Нет в русской истории «трудных вопросов». Часть 7: крепостное право и самодержавие

Трудный вопрос № 7 сформулирован в ИКС так: «Фундаментальные особенности социального и политического строя России (крепостное право, самодержавие) в сравнении с государствами Западной Европы».

Сегодня мы по традиции рассматриваем содержание данного «трудного вопроса», опираясь на научно-сертифицированное его толкование в современной историографии и здравый смысл учителя и преподавателя с более чем 20-летним стажем. А в следующей части – смотрим, какой ответ на него даётся в школьных учебниках.

Собственно, спецификой России является не само самодержавие (абсолютизм), а длительное (вплоть до апреля 1906 года) его сохранение; не само крепостное право, а сравнительно позднее (1590-е гг. – 1649) его оформление и опять-таки длительное (до февраля 1861 года) сохранение.

В свою очередь, для ответа на вопрос о причинах длительного сохранения самодержавия полезно рассмотреть те условия, в которых проходило становление возникшего в конце XV века при Иване III (фактически в 1478 году) Российского государства.

Вся территория тогдашней России находилась в зоне рискованного земледелия, а на XV и XVI века пришёлся к тому же разгар малого ледникового периода – общего похолодания в Европе. Поэтому урожайность была меньше, а основная часть населения – крестьяне – беднее, чем на Западе. Да и самих крестьян (из-за малой плотности населения) было сравнительно немного.

Малая доходность сельского хозяйства сдерживала и рост городов. А ведь именно горожане были основными «кормильцами» казны: доходы от торговли и ремесла были везде и всегда выше, чем от сельского хозяйства.

Соответственно, беднее было и в России государство.

А врагов у него между тем было куда больше, чем у любого западноевропейского. Достаточно вспомнить об одном только Крымском ханстве, сделавшем в XVI – XVII столетиях грабительские набеги на Россию едва ли не основой своей экономики – и располагавшем военными силами, не меньшими, чем Россия (а в союзе с Большой Ногайской ордой – и бόльшими.)

В этих условиях – когда врагов много, а ресурсов всех видов мало – надо было как можно эффективнее использовать хотя бы то немногое, что есть. А для этого необходимы:

– твёрдое централизованное руководство страной;

– бόльший, чем в не столь экстремальных условиях, «нажим» государства на личность и население в целом.

То же самое, по-видимому, понимало – если не сознательно, то инстинктивно – и общество, и это и стало основными предпосылками длительного сохранения самодержавия в России.

Правление Алексея Михайловича. Формирование самодержавной монархии в России.

Как таковое самодержавие сложилось во второй половине XVII – начале XVIII века, при Алексее Михайловиче и Петре I, а первую попытку его установления предпринял в 1565 – 1572 годах Иван IV . Но уже, по крайней мере, при отце Грозного царя Василии III, в 1510-х – 1520-х годах, монарха в России чуть ли не обожествляли; это видно и из записок современника-иностранца (Сигизмунда Герберштейна), и из сочинений современника-русского – игумена Иосифа Волоцкого. Иными словами, уже тогда русское общество уважало сильную единоличную власть и готово было признать её абсолютный характер.

Эта психология укоренилась в русском обществе, размывать её стало только распространение образования. Разносторонне образованный человек, во-первых, привык думать – и рано или поздно начинает задумываться и над вопросами политического устройства (а оптимально ли оно?). Во-вторых, благодаря своим знаниям, кругозору, он во многом способен разобраться сам – и не склонен поэтому безоговорочно подчиняться чьей-то единоличной воле. Поэтому вслед за эпохой Просвещения с её культом образования и разума в Европу закономерно пришёл и либерализм. Но в России распространение образования началось позже, чем на Западе – и если в Западной Европе абсолютизм был ликвидирован революциями 1789 – 1849 годов, то в России – в 1905 – 1906 годах.

Крепостное право в России также было вызвано к жизни потребностями обеспечения военной мощи государства.

Осознание необходимости сильной власти – это одно, а осознание необходимости жертвовать своими интересами ради государственных (или чьих бы то ни было ещё) – это другое. В 1580-х годах, после трёхлетнего неурожая (1569 – 1571) и эпидемии чумы (1570), после разорительной борьбы Ивана IV на три внешних фронта, русское крестьянство стало или вымирать или разбегаться туда, где нет ни феодалов, ни государства (и где, следовательно, некому что бы то ни было платить). Но, если разбегаются крестьяне, остаются без средств к существованию и феодалы – составлявшие тогда основную часть армии.

А без армии государство жить не может.

Значит, надо отнять у крестьян хотя бы возможность разбегаться (возможность вымирать, понятно, не отнимешь).

То есть запретить менять место жительства.

То есть прикрепить крестьян к месту жительства, к земле.

То есть ввести крепостное право.

И вплоть до второй трети или даже (по современным взглядам) до середины XIX века крепостное право обеспечивало соблюдение интересов государства. И потому даже такие гуманисты, как Екатерина II и Александр I, смирялись с оппозицией освобождению крестьян в лице дворянства и высшей бюрократии…

Но развитие товарно-денежных отношений и основанного на них капитализма шло своим чередом. Капитализм – этот двигатель экономики – требовал свободной рабочей силы .

В России это стало ясно только к 1840-м – 1850-м годам. Прибавьте десяток-другой лет на осознание того, что «так жить нельзя», верховной властью – и получите 1861-й, когда крепостное право отменили.

Таким образом, и самодержавие, и тесно связанное с ним крепостное право действительно были фундаментальными особенностями исторического развития, отличавшими Россию от большинства западноевропейских стран прежде всего в плане длительности действия этих явлений.

Литература

Борисов Н.С. Возвышение Москвы. М., 2011. Милов Л.В. Великорусский пахарь и особенности российского исторического процесса. М., 1998.

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