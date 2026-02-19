Нет в русской истории «трудных вопросов». Часть 7: крепостное право и самодержавие «Трудный вопрос» №7 из историко-культурного стандарта: Фундаментальные особенности социального и политического строя России (крепостное право, самодержавие) в сравнении с государствами Западной Европы.Хорошая тема. Нужная. Обязательно стоит поместить историю родной страны во всемирный контекст. Обязательно необходим сравнительный анализ. На чтение: 1 минута

«Трудный вопрос» №7 из историко-культурного стандарта: Фундаментальные особенности социального и политического строя России (крепостное право, самодержавие) в сравнении с государствами Западной Европы.

Хорошая тема. Нужная. Обязательно стоит поместить историю родной страны во всемирный контекст. Обязательно необходим сравнительный анализ. Тогда и трудных вопросов будет намного меньше, потому что история России при всех её особенностях не так уж и уникальна. Похожие социальные, экономические и культурные процессы проходили во многих других державах.

Общей тенденцией для Нового времени является расцвет абсолютной монархии. В России такая форма правления называлась самодержавием. Укрепление власти было закономерным. Частые войны требовали больших расходов на армию – для сбора налогов понадобился мощный госаппарат. Развивающаяся торговля была заинтересована в протекционистских мерах, обеспечить которые могла только сильная власть.

Каждый школьник знает про эксперименты Петра I , как царь-реформатор заимствовал европейские практики. Намного меньше у нас пишут о том, как удачные нововведения Петра Великого вызвали волну подражаний среди многих монархов Европы. Мы и учились, и сами становились учителями.

Конечно, отличия тоже были. Русское самодержавие, испанский деспотизм, прусский милитаризм, классический абсолютизм Франции – в разных странах были свои варианты государственного строя с неограниченной верховной властью.

Так называемое «второе издание крепостного права» тоже имело свои особенности в Дании, России, Пруссии, Австрии, Венгрии, Чехии или Речи Посполитой. Кстати, в советскую эпоху данный вопрос разбирали, потому что тема была очень интересной для историков-марксистов. В Центральной и Восточной Европе, вовлеченных в мировой рынок торговли зерном, вначале возродили барщинное хозяйство на капиталистической основе, а затем превратили крестьян в движимое имущество в духе античного рабства. В германских княжествах торговля душами вообще приобрела экспортный характер. Так, в ходе войны за независимость США Британия купила в германских княжествах 30 тысяч рекрутов для пополнения своей армии.

Но ведь совсем не об этом идёт разговор, когда поднимается вопрос о природе русской монархии. Нет, на «полемическом этаже» у нас совсем другой спор.

Под «особенностями» России подразумевается сверхавторитарная власть, подавляющая народную свободу. Русские тираны – самые страшные тираны в мире. А всякая русская власть, естественно, кровавая и чудовищная. Одни по этому поводу клевещут на Россию и её народ, другие гордятся русской уникальностью – мол, у нас так и надо, чтобы царь держал народ в кулаке. Для исторической науки польза от такой дискуссии сомнительна, да и для здоровья общества она вряд ли безвредна.

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Обложка: Н.В. Неврев. «Торг. Сцена из крепостного быта. Из недавнего прошлого». 1866.

Источник: https://ru.m.wikipedia.org