Кутузов Михаил Русский полководец, государственный деятель и дипломат, генерал-фельдмаршал из рода Голенищевых-Кутузовых.

Имя фельдмаршала Михаила Голенищева-Кутузова пользуется заслуженной мировой известностью. Воспитанный на лучших традициях русского военного искусства, основы которого были заложены Петром I , Румянцевым и Суворовым , Кутузов в более сложных исторических условиях поднял русское военное искусство на новую, высшую ступень. Силой своего военного дарования, своим самоотверженным и тяжелым ратным трудом он добился крупнейших успехов, одержал множество побед, слава которых никогда не померкнет.

Потомок древнего боярского рода, выпускник Артиллерийской школы, Кутузов впервые отличился в 1765 и 1769 гг., разгромив поляков-конфедератов. Во время русско-турецкой войны 1768-1774 гг. он проявил свои военные таланты, участвуя в главных сражения этой войны: при Рябой могиле, Ларге и Кагуле.

В 1774 г. в бою с крымским татарами Кутузов был ранен в висок пулей, которая прошла насквозь, лишив его левого глаза. Он выжил после тяжелейшего ранения и был награжден орденом Святого Георгия 4-й степени. С 1776 г. он служил под началом Суворова, став одним из его любимых и наиболее талантливых учеников. В 1784 г. полководец получил чин генерал-майора. Во время русско-турецкой войны 1787-1791 гг., в бою под Очаковым, он вновь получил тяжелое ранение. Пуля вошла Кутузову в щеку и вышла из затылка. Ранение было смертельным, но полководец выжил, что повергло в изумление его врача, отметившего, что судьба хранит Кутузова для грядущих необычайных подвигов.

В 1790 г. он участвует в штурме Измаила, одним из первых ворвавшись в крепость, в 1791 г. Кутузов одержал победы над турками в Молдавии, а вскоре нанес поражение польским повстанцам Тадеуша Костюшко. При Павле I Михаила Илларионовича произвели в генералы от инфантерии.

В XIX в. Европа вступала при громе наполеоновских пушек. В августе 1805 г. М.И. Кутузов во главе русской армии двинулся в Австрию, а вскоре произошло знаменитое Аустерлицкое сражение, закончившееся поражением русских и австрийских войск. Перед его началом император Александр I сказал Кутузову: «Отчего вы не атакуете? Мы ведь не Царицыном Лугу, где не начинают парада, пока не прибудут все полки» . Кутузов ответил: «Государь, я потому и не атакую, что мы не на Царицыном Лугу». Тем не менее, Кутузову пришлось исполнить императорский приказ, что и привело к поражению русско-австрийских войск.

Впоследствии Александр недолюбливал Кутузова, памятуя о том, как тот стал свидетелем его полководческого позора. Тем не менее, весной 1811 г. императору пришлось назначить Кутузова на пост главнокомандующего Дунайской армией в затяжной войне с Турцией (1806-1812). В октябре 1811 г. под его командованием русские войска нанесли решительное поражение турецкой армии под Рущуком, что вынудило османское правительство начать мирные переговоры. Кутузову 28 мая 1812 г. (за месяц до вторжения Наполеона) в Бухаресте удалось подписать мирный договор, обеспечивший нейтралитет Османской империи в предстоящей войне. Эта сторона деятельности М.И. Кутузова примечательна: он показал себя как тонкий дипломат, являясь в 1793-1795 гг. посланником в Османской империи. Результатом его деятельности явилось подписание беспрецедентного русско-османского договора, а сама Османская империя приняла активное участие в войнах второй антифранцузской коалиции.

Популярность Кутузова, который в 1812 г. являлся самым старшим по чину среди русских генералов, вынудила Александра I подписать указ о назначении его главнокомандующим русской армии. В задачу Кутузова входило не только остановить дальнейшее продвижение Наполеона, но и изгнать его из российских пределов. Он так же, как и его предшественники, придерживался тактики отступления, однако армия и вся страна ждали от него решающего сражения. И Кутузов дал его под Бородино. До сих пор продолжаются споры о том, за кем осталось поле боя: в сталинские времена говорилось о том, что это была победа русской армии, французы всегда признавали победителями себя. Но, вероятно, в оценке этого сражения точнее всего был сам Наполеон: «Из всех моих сражений самое ужасное то, которое я дал под Москвой. Французы в нем показали себя достойными одержать победу. А русские стяжали славу быть непобежденными».

Кутузов, приняв тяжелое решение об оставлении Москвы, совершил искусный тарутинский марш-маневр. Второе по значимости после Бородина сражение произошло 12 октября 1812 г. у Малоярославца. Город восемь раз переходил из рук в руки, и хотя в итоге он был занят французами, Наполеон все же вынужден был отказаться от движения на юг и повернуть на разоренную войной Старую Смоленскую дорогу. Началось отступление «Великой армии».

Изгнание Наполеона из России не означало еще полного окончания войны. Александр решил продолжать ее до полного уничтожения наполеоновского владычества в Европе. Против этого плана выступал М.И. Кутузов, считавший, что война должна окончиться на реке Неман. Европа, по его мнению, должна спасать себя сама, а вторжение туда русской армии принесет больше пользы не России, а Англии. Александру I удалось переубедить Кутузова, но 16 апреля 1813 г., в маленьком городке Бунцлау он скончался. Почти через год после его смерти, 19 марта 1814 г. русская армия вступила в Париж.

Обложка: Портрет М.И. Кутузова кисти неизвестного художника.

Источник: ru.wikipedia.org