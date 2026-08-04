Рим против империи Селевкидов Империя Селевкидов была огромна – она раскинулась от Эгейского моря до Индии. Риму противостоял шестой по счёту представитель династии Селевкидов - Антиох, носивший прозвище Великий за многочисленные победы в течение предыдущих семи лет над мидийскими, парфянскими, бактрийскими и прочими сепаратистами. С Египтом у него, правда, справиться не получилось – битву при Рафии он проиграл.

Империя Селевкидов была огромна – она раскинулась от Эгейского моря до Индии. Риму противостоял шестой по счёту представитель династии Селевкидов - Антиох, носивший прозвище Великий за многочисленные победы в течение предыдущих семи лет над мидийскими, парфянскими, бактрийскими и прочими сепаратистами. С Египтом у него, правда, справиться не получилось – битву при Рафии он проиграл.

Начинать войну с Римом, только что выигравшем Вторую Пуническую войну и разгромившим союзника Антиоха – македонского царя Филиппа , было, мягко говоря, рискованно, но после побед на востоке Антиох на полном серьёзе считал себя не просто "Великим", но и любимцем богов. Начал он с того, что, воспользовавшись тем, что Египтом правил малолетний царь Птолемей, отомстил египтянам за Рафию, отобрав у них Келесирию (Палестину) и почти все территории в Малой Азии, которыми Птолемеи владели более 100 лет. Далее последовало наступление на Европу – с 196г. до н.э. воины Антиоха строят укреплённые базы во Фракии для последующего наступления на Грецию. Главным логистическим центром при этом они сделали город Лисимахию, куда свозили всяческие припасы для войны.

Римский Сенат направил к Антиоху посольство с требованием вернуть Птолемею отобранные территории и не лезть в Европу, но тот гордо ответил: Почему римляне считают справедливым вмешиваться в дела Азии, когда я не вмешиваюсь в дела Италии?". Возможно, тут сказалось влияние нового советника царя – вынужденного бежать из Карфагена знаменитого Ганнибала, который вообще советовал збыть о Греции и высадиться в Италии, чтобы там поднять против Рима местные племена. Но Антиох на высадку не решился, к нему как раз обратился за помощью греческий Этолийский союз, намеревавшийся восстать против Рима. Эта идея понравилась Антиоху больше, и в 192г. до н.э. он с 10 тыс. пехоты, 500 всадниками и 6 боевыми слонами высадился в Фессалии и при бурной поддержке этолийцев занял прибрежную Деметриаду, а потом и остров Эвбею.

Поводом для войны с Римом стала некрасивая история: в беотийском городе Делии был храм Аполлона в священной роще которого укрылся маленький римский гарнизон (на "священной" территории по греческим понятиям убивать нельзя никого, но военачальник Антиоха Менипп пренебрёг правилом – большинство римлян перебил, остальных взял в плен. Возмущённый римский Сенат тут же объявил Антиоху войну.

Антиох попытался привлечь в союзники македонского царя Филиппа V, и для этого прибыл в Кеноскефалы, где римские легионы в 197г.до н.э. разгромили македонские фаланги, и захоронил там лежащие без погребения останки македонян. Но результат получился обратный: обиженный Филипп решил воевать против Антиоха на стороне Рима. Первая осечка у Антиоха случилась при осаде главного города Фессалии – Лариссы. Прибывший на помощь небольшой римский отряд обманул его – сделав гораздо больший лагерь и разведя множество костров – напуганный многочисленностью врага, селевкид отступил из Фессалии.

Зимой 50-летний царь внезапно женился на совсем юной красавице, и до весны (зимой тогда греки не воевали) праздновал это событие. Но весной оказалось, что на западе Греции он застрял на несколько месяцев - местные горцы не верили, что он "несёт им свободу от Рима" и подчиняться не желали. А тем временем в Фессалии появились римские войска Марка Бебия, которые вместе с македонянами Филиппа начали отвоёвывать один за другим ранее захваченные Антиохом города, которые не сильно и сопротивлялись. Затем в Эпире высадилось римское войско (20 тыс. пехоты, 2 тыс. конницы и 15 слонов) консула Мания Ацилия Глабриона, и стало ясно, что впереди решающая битва, которая определит, кому владеть Грецией.

Остановить римлян Антиох решил у знаменитых Фермопил – где 300 спартанцев царя Леонида некоторое время сдерживали армию персов. Ширина прохода здесь – 60 шагов, Антиох перегородил его 2-хметровой стеной, на неё поставил баллисты и катапульты, а за стеной – фалангу с 6-метровыми копьями. В предгорьях засели лучники, справа – конница и слоны. Союзников-этолийцев он отправил охранять господствующие высоты и горные тропы, чтобы римляне не обошли его, как некогда персы обошли спартанцев. Поначалу тактика сирийцев сработала: несмотря на всю самоотверженность римлян, все лобовые атаки не удавались. Но тут героический трибун Марк Катон (тот самый, который, став сенатором, непрерывно требовал "Карфаген должен быть разрушен"): со своим 2-хтысячным отрядом он после часового боя сбил этолийцев с вершин и вышел в тыл войску Антиоха, которое побежало. Пришлось Антиоху Великому убраться из Греции

Далее последовала война на море: за Антиоха выступил каппадокийский царь Ариарат IV, Рим поддержали Родос, Пергамское царство, Вифания и Византий. В 190 г.до н.э. римского командующего Ацилия сменил новый консул – Луций Корнелий Сципион, легатом при котором был будущий победитель Карфагена Сципион Африканский. Сципионыпрекратили войну с этолийцами, заключив перемирие на полгода, и начали готовить удар непосредственно на Малую Азию. Причём присмиревший Филипп V Македонский провёл их через Фракию и Македонию на собственные средства, снабжая продовольствием. Большим успехом римлян стал захват Лисимахии с огромными запасами продовольствия, которую сбежавший сирийский гарнизон сдал без боя. Антиох предложил мириться, соглашаясь отплатить половину военных расходов и отдать часть территорий в Греции, но Сципионы резонно рассудили, что не стоит брать часть там, где есть хорошие шансы взять всё.

Исход войны решила битва при Магнезии. Против более 30 тыс. римлян Антиох имел около 70 тыс. Против 16 римских боевых слонов – 57. Начали сражение сирийские серпоносные колесницы, однако они были остановлены стрелами и дротиками, повернули назад и внесли панику в ряды стоявших сзади воинов на верблюдах и тяжёлой кавалерии – катафрактов. Последовала атака римско-пергамской конницы, расстроенную бегущими колесницами лёгкую конницу сирийцев погнали, а оставшихся без её поддержки катафрактов обратили в бегство и перебили поодиночке.

На другом фланге успех поначалу был у Антиоха, силами тяжёлой конницы и лёгкой пехоты оттеснившего малочисленных римских всадников и ударившего во фланг легионам, один из которых даже побежал. Бегство остановил командовавший римским лагерем трибун Марк Лепид, велевший лагерной охране (2000чел.) убивать бегущих впереди. Порядок был восстановлен и начавшую грабёж лагеря сирийскую лёгкую пехоту прогнали.

В центре легионы рубились с фалангой, забрасывая её тяжёлыми пиумами. Причём, воспользовавшись тем, что тяжёлая конница Антиоха ушла к римскому лагерю, фалангу обошли и нарушили её строй. Слонов же легионеры привычно пропускали, метая им в бока пилумы или старались подобраться сзади, чтобы подрубить мечами сухожилия (сказался опыт войны с Ганнибалом). В итоге, когда Антиох с конницей вернулся из своего бесполезного рейда на римский лагерь, войско отступало на всех направлениях и сделать что-то было уже нельзя. Конница римлян и пергамцев гнала противника и убивала всех. Что касается потерь, то ряд античных историков указывают цифру сирийских потерь до 50 тыс. В плен, согласно историку Ливию, попали 1400 человек и 15 слонов с погонщиками. Потери римлян были в разы меньшими.

Антиох бежал и велел своим послам соглашаться на все условия римлян. В итоге был подписан Аламейский договор: Антиох отдавал все земли к западу от Таврских гор (ныне – территория Турции) и обязался заплатить огромную контрибуцию в 15 тыс. талантов (римский талант – порядка 26кг) золота Риму и ещё 500 талантов – пергамскому царю. Денег таких у него не было, и в итоге царь пошёл на банальный разбой: с отрядом напал на храм Бэла в Элимаиде. Но местные жители – отменные лучники – сбежались отовсюду и перестреляли всех, включая самого царя. Так закончил свои дни последний из династии Селевкидов.

Рим же из мощной региональной державы превратился в супердержаву античного мира и геополитического хозяина Средиземноморья, получил огромные богатства и массу рабов. Начался заметный синтез римской и греческой культур. Соперников ему более не было на всём побережье Средиземного моря.