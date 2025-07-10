Исторический канон: возвращение здравого смысла Создать единый учебник истории для российских школьников – это была одна из первых инициатив нынешнего президентского срока Владимира Путина. И вот в нынешнем учебном году введён в действие единый историко-культурный стандарт – общие требования ко всем линейкам учебных пособий. На чтение: 2 минуты

Создать единый учебник истории для российских школьников – это была одна из первых инициатив нынешнего президентского срока Владимира Путина. И вот в нынешнем учебном году введён в действие единый историко-культурный стандарт – общие требования ко всем линейкам учебных пособий.

Это важный первый шаг к преодолению унаследованной из 90-х годов нелепой интеллектуальной междоусобицы, бессмысленного «разнообразия» точек зрения на историю страны и навязчивых идеологизированных толкований главных её событий.

В конечном итоге наша цель – выстроить вместо этой какофонии каноническое базовое понимание отечественной истории. В рамках её единой логики, непрерывности, взаимосвязи и преемственности всех этапов и эпох, уважения ко всем страницам нашего прошлого.

Я глубоко убеждён, что преподавание истории является смыслообразующим элементом образования каждого человека – в первую очередь в школе. Более того, именно в школе этот предмет – обязательная составляющая воспитания, формирования гражданской идентичности, навыков самостоятельного гуманитарного мышления. Из этого убеждения и исходят мои предложения , высказанные на съезде «Единой России».

Первое. Я разделяю и поддерживаю идеи, высказываемые, в том числе, и Министерством образования, о включении истории и литературы в число обязательных школьных выпускных экзаменов. Это организационно сложный процесс, требующий определенного апробационного и адаптационного периода для учащихся, но такие изменения года через три уже будут возможны.

И второе предложение – не прекращать работу научного сообщества над историко-культурным стандартом: в частности, в перспективе разработать и ввести в него канон истории народов России.

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Нет ли противоречия между понятиями «канон» и «самостоятельное мышление»?

Нет.

В моём понимании базовый ценностный подход к формированию исторического канона – это в первую очередь научность и достоверность сведений, которые изложены в школьных учебниках истории. Это несложно – даже по отношению к самым неоднозначным периодам нашей истории. Тем самым, которые в историко-культурном стандарте честно названы «трудными вопросами». И, кстати, именно научность и достоверность существенно снижают, на мой взгляд, накал «неоднозначности».

Вот один из таких «трудных вопросов» – сталинские репрессии . В распоряжении науки имеется более чем достаточно достоверных данных: причины репрессий, их политическое и юридическое обоснование, контекст конкретных обстоятельств данной эпохи, количество арестованных, количество приговорённых к смертной казни... Указать это в учебнике для старших классов – нисколько не оскорбительно для гражданских чувств. Оскорбительно и даже вредно как раз замалчивать, как это делалось в советской историографии, или искажать в ту или иную сторону, в интересах той или иной спекулятивно-политиканской задачи. А ведь замалчивание и спекуляции – это звенья одной цепи: спекуляции проистекают из замалчивания.

Это факты. А теперь – трактовка, что и есть, собственно, самое главное в историческом каноне и в гражданском воспитании. А трактовка как раз возникает из научно сертифицированных фактов и установки на уважение к собственному прошлому. Как факты не должны подменяться фантазиями, домыслами и хлёсткими словами, так и объяснения не должны подменяться «оправданием» или «осуждением». Если назвать трагедию трагедией, не вырывать её из картины эпохи, – патриотизм ничуть не пострадает. А гражданское сознание – как раз возмужает.

Ведь гражданин, вооружённый нормальными знаниями о «трудных вопросах», способностью их осмыслить, не впадая в национальную ущербность, – он не такая уж лёгкая мишень для политических спекуляций, недоброжелательной пропаганды. Это уже и есть самостоятельно мыслящий гражданин.

Другой пример. До этого мы говорили о школьниках старших классов. А вот в программе 6 класса у нас тоже есть «трудные вопросы» – допустим, о таких знаковых фигурах, как Александр Невский и Дмитрий Донской . Известно, что существуют разные взгляды на их роль в русской истории. Но обратите внимание: «взгляды» – это не столько история, сколько публицистика в лучшем случае. Разногласия – именно в этой области, в области политических теорий и лозунгов. Вопрос: стоит ли забивать голову 12-летнему человечку публицистикой и лозунгами? Ответ очевиден. В данном случае требование научной достоверности – и вовсе категорическое.

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А как же «вариативность»?

Не пострадает. Только сразу оговорюсь. В моём понимании «вариативность образования» – это не жертвовать «ненужными» предметами ради «прагматически выгодных». Именно поэтому я настаиваю на обязательности гуманитарных предметов, да естественнонаучные не помешают самому закоренелому гуманитарию (иначе как гуманитарий будет осмыслять мир, не понимая его устройства?).

«Вариативность» в моём понимании – это возможность углублённого изучения тех или иных предметов помимо обязательной программы. Если школьник на уроках заинтересовался историей Отечества, то такое любопытство надо всячески поощрять. Но не оставлять любопытного юношу один на один с интернетом, а предложить ему расширенный курс – на основании того же историко-культурного стандарта. А вот там уже можно с ним и «разные взгляды» обсудить – и на Александра Невского, и на сталинские репрессии. Точнее, даже не столько взгляды, сколько многогранность тех или иных исторических личностей или явлений.

Исходя из такого своего понимания «вариативности», я считаю, что учебников по истории должно быть два типа – стандартный и расширенный (для углублённого изучения гуманитарных предметов). Но оба должны придерживаться одного канона. Причём «стандартный» – это не суррогат для «кухаркиных детей», а полноценный базовый курс.

А ещё очень полезны и факультативы, и пособия для дополнительного чтения. Кстати, одно из таких пособий для школьников – по военной истории – готовится к изданию Российским военно-историческим обществом. Надеюсь, с нового учебного года сможем предложить его нашим мальчишкам – будущим офицерам.

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Таким образом, канон исторического знания – это не «революция» и не «популизм». Это возвращение к здравому смыслу, к базовым ценностям. Возвращение к тому, что история у нас едина. Именно поэтому Российское военно-историческое общество, портал «История.рф», наши коллеги и соратники из научного сообщества намерены заинтересованно, доброжелательно и конструктивно следить за внедрением в школьную практику историко-культурного стандарта.

Я отдаю себе отчёт в том, что многое из вышеизложенного – прямо перпендикулярно идеологии воспитания «потребителя и исполнительного персонала», определению образования как «услуги» и в конечном итоге как привилегии «избранных». Но я твёрдо убеждён, что идеология воспитания всесторонне развитого гражданина-созидателя – гораздо полезнее для страны.

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Обложка: фото автора В.Мединского.