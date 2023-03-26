Александр Невский Князь, полководец, святой Русской православной церкви.

XIII век по праву считается одним из наиболее сложных периодов в истории России: продолжаются княжеские усобицы, разрушившие единое политическое, экономическое, духовное и культурное пространство, а к восточным рубежам страны в 1223 году подходят грозные завоеватели из глубин Азии — монголо-татары.

В 1221 году на свет появляется еще один Рюрикович — Александр Ярославович. Его отец, переяславский князь Ярослав, скоро займет киевский престол, что предписывает ему поддерживать порядок во всей русской земле. Малолетнего князя Александра вместе со старшим братом Федором отец в 1228 году оставляет на княжение в Новгороде под опекой тиуна Якуна и воеводы Федора Даниловича. Несмотря на невнимательность Ярослава к Новгороду, новгородцы повторно призывают его в 1230 году, надеясь, что князь поступит как и прежде: оставит княжить своих отпрысков, а сам будет «пропадать в низовых землях».

Расчет новгородцев прост — они хотят получить князя, уважающего их порядки и нравы. В 1233 году Федор Ярославович в возрасте 13 лет умирает, а 12-летний Александр под отцовским стягом первый раз участвует в военном походе на Дерпт (Юрьев). Поход не принес удачи, а разорение Батыем в 1237-1238 годах Северо-Восточной Руси стало причиной активизации деятельности Ливонского ордена и Швеции, направленной на захват территорий Новгородской республики.

В 1240 году шведы высадились в устье Невы для похода на Новгород, а рыцари Ливонского ордена осадили Псков. Шведский предводитель прислал Александру надменное послание: «Если можешь, сопротивляйся, знай, что я уже здесь и пленю землю твою». Александр решил не дожидаться активности шведов и с небольшой дружиной новгородцев и ладожан выдвинулся к Неве и, застав шведов врасплох, нанес им сокрушительное поражение. Полная победа Александра превратила его в героя. Особый ореол личности князя придало то, перед битвой ижорскому старосте Пельгусию было видение, будто по Неве плыла ладья с русскими воинами и святыми Борисом и Глебом, которые пришли помогать сроднику своему.

Однако новгородцам показалось, что князь возгордился этой победой, поэтому они «указали ему путь из города». Взятие ливонцами Пскова и продвижение их вплоть до самого Новгорода заставило новгородцев изменить свое мнение, и в 1241 году Александр вновь стал князем новгородским.

5 апреля 1242 года на Чудском озере новгородцы и суздальцы наголову разбили войско Ливонского ордена, уничтожив тем самым возможность дальнейшего продвижения западных соседей на Восток. В Ледовом побоище было пленено 50 рыцарей, чего никогда ранее не случалось.

В 1245 году литовский князь Мидовинг вторгся в русские пределы. Узнав об этом, Александр собрал дружину и выступил в поход. Литовцам стало известно о приближении князя и войско Мидовинга побежало, испугавшись одного его имени, но новгородцы нагнали его и нанесли сокрушительное поражение. За пять лет своей деятельности Александр сумел расширить новгородские владения, отвоевав у Ливонского Ордена часть Латгалии.

Теперь главным стратегическим направлением внешней политики Александра становятся отношения с Ордой. В 1246 году князь Ярослав был отравлен в Каракоруме, а в 1247 году князь Александр отправился на Волгу к Батыю, который тепло принял князя и даже стал его приемным отцом.

Александр Невский правил Русью вплоть до 1263 года. По пути домой после очередной поездки в Каракорум князь скончался. Возможно, он тоже был отравлен.

Обложка: П.Д. Корин «Александр Невский», 1942 год. Из собрания Третьяковской галереи

Источник: https://my.tretyakov.ru