Переслушайте музыку революции. Об уроках истории вместо спекуляций «Отовсюду мы слышим стоны. Со всех концов нашей обширной страны взывают о помощи…»Так описывал проницательный политолог О. Бендер оживление нашей сегодняшней общественной мысли в преддверии 100-летнего юбилея русской революции. На чтение: 2 минуты

«Отовсюду мы слышим стоны. Со всех концов нашей обширной страны взывают о помощи…»

Так описывал проницательный политолог О. Бендер оживление нашей сегодняшней общественной мысли в преддверии 100-летнего юбилея русской революции.

Стонут «пятая колонна» и самопально-патриотические «спасители Отечества». Стонут буржуазные демократы и левые революционеры. Стонут успешные предприниматели и безработные политтехнологи. Стонут православные экстремисты и воинствующие безбожники. Стонут хлипкие хипстеры и суровые дальнобойщики. Стонут интернационалисты и многонациональные нацики. Стонут прихожане церкви Священного Либерализма, адепты секты Святого Сталина и свидетели Хитрого Плана Путина.

Краткое содержание стона: «Всё не так, прогнивший путинский режим предаёт идеалы (широкий ассортимент идеалов прилагается), жизнь невыносима, крах неизбежен, все на майдан».

Неумолимо надвигающееся 100-летие русской революции – это, будем считать, просто совпадение. Удачно подвернувшийся юбилей. С идущими прямо в руки историческими параллелями, пригодными для современной имитации «революционной ситуации».

***

Параллели действительно есть. И при умелом пользовании образным словом выглядят убедительными.

Это явная нехватка экономического суверенитета.

Это имущественное расслоение в обществе. И взаимная неприязнь одних слоёв к другим.

Это имеющие место быть изъяны в качестве государственного управленческого сословия – и соответственно, вопиющие изъяны в качестве самого государства.

Это подмена общественно-политической мысли препирательствами «охранителей» и «ниспровергателей» – в отсутствие проектной и созидательной повестки.

Это системный мировой кризис, в конце концов, и прилагающееся к нему обострение международных конфликтов всех видов.

Это война, в конце концов.

Так сходу и не поймёшь, о чём всё это – то ли о том, что мы наблюдаем сегодня, то ли о том, что было 100 лет назад.

И мы ведь действительно знаем, чем это всё тогда, 100 лет назад, закончилось.

Собственно, к юбилею этого события мы сейчас и готовимся.

И что?

***

Фокус не в том, что можно в любой из этих аналогий указать на неполное совпадение того, что сегодня, и того, что 100 лет назад.

Фокус даже не в том, что, если бы не навязчивый юбилей, то трудно не заметить совсем другое: каждая из перечисленных проблем в той или иной форме имеется в России, равно как и в любой другой стране, в любой момент её жизнедеятельности. То есть – повседневно. И повседневно же решается – с той или иной степенью успешности.

Фокус вот в чём.

То, что было 100 лет назад, – уже случилось. И нашим предкам, которые 100 лет в конкретной своей ситуации назад принимали конкретные свои решения, сугубо безразлично, считаем мы сегодня их деяния «хорошими» или «плохими». Они уже написали для нас историю. Она уже есть. Это константа.

В этой истории мы можем сколь угодно тщательно искать параллели и совпадения с нашими сегодняшними заботами. Параллели, совпадения и даже закономерности – есть на самом деле.

Только в этих параллелях, совпадениях и даже закономерностях нет самого главного – завтрашнего результата.

А именно: история 1917 года уже есть, а история 2017-го – ещё нет.

Мы уже не сделаем другую историю, кроме той, что сделали 100 лет назад красногвардейцы и юнкера, фабричные рабочие и купцы, Ленин и Николай II, Керенский и Корнилов. А вот историю будущего – сделаем. Что, собственно, и есть наша гражданская и историческая обязанность.

***

История, в том числе и история Великой русской революции – не место для стонов, кликушества и спекуляций. Кстати, 100 лет назад тоже были исполнители стонов – но их имён мы даже и не помним.

История – это предмет уважения и изучения. Уважения к воле предков и изучения исторического опыта с целью дальнейшего разумного его применения в сегодняшней реальной жизни.

Именно так мы на портале «История.рф» и поступим в разделе «100-летие Революции». Мы не будем навязывать героям великого события всемирно-исторического масштаба своих сегодняшних представлений о прекрасном – мы будем исходить из обстоятельств и логики именно того времени, которое и без наших оценок стало нашей историей. И в то же время мы будем рассматривать эти обстоятельства и эту логику с точки зрения общественной и политической повестки 2016 года – чтобы, вооружившись историческим опытом создать свою историю года 2017-го и последующих.

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Обложка: фото автора Андрея Сорокина.