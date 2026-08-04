Рим против Македонии Рим после победы во Второй Пунической войне (218–201 гг. до н. э.) направил свою дальнейшую экспансию на Восточное Средиземноморье, где существовало два мощных центра силы, оставшихся после распада империи Александра Македонского – Македония и государство Селевкидов.

Рим после победы во Второй Пунической войне (218–201 годах до н. э.) направил свою дальнейшую экспансию на Восточное Средиземноморье, где существовало два мощных центра силы, оставшихся после распада империи Александра Македонского – Македония и государство Селевкидов. Причиной было и желание устранить сильных конкурентов, и установить контроль над восточными торговыми путями, приносившими этим странам серьёзные доходы. Первой пришла очередь Македонии. Тем не менее, говорить о том, что Македония стала невинной жертвой римских аппетитов, нет никаких оснований.

Во время Второй Пунической воны (т.е. начиная с 228 году до н.э.) Риму было не до Македонии. Но тут камнем преткновения стала прибрежная Иллирия, воинственные племена которой промышляли в основном пиратством, грабя идущие в Италию корабли, в т.ч. с хлебом. Однажды – в 229г.до н.э. римляне уже воевали с иллирийцами, направив против них флот, разгромивший пиратские флотилии и высадив на иллирийское побережье армию, разрушившую города иллирийцев и оттеснившую их вглубь территории. Но вот иллирийские племена стали объединяться, и их царь Агрон даже захватил часть Эпира, острова Корфу (Керкира) и Фар, а для обеспечения безопасности от ответных действий заключил союз с Македонией.

Рим направил к Агрону посольство, требуя прекратить грабежи, но безуспешно – один из послов даже был убит. Тогда Рим начал войну на суше и на море – 200 судов высадили 22-тысячную армию. Македония помочь не могла – там умер царь Деметрий, а наследнику Филиппу было всего 9 лет. Римляне заняли Керкиру, после чего греческих городов признали их протекторат. Но в будущем потребовалось около 40 лет, чтобы сделать Иллирию римской провинцией, и ещё 100 лет, чтобы усмирить местные воинственные племена.

Тем временем в Македонии талантливый и амбициозный Антигон, ставший регентом при малолетнем Филиппе, отбросил враждовавших с ним фракийцев и приступил к завоеванию сильно ослабшей Греции, давно растерявшей былое могущество. Он вмешался в войну Ахайи со Спартой, разбил спартанцев и фактически восстановил македонское господство в Греции. Тогда осмелевший наследник иллирийского Агрона царь Деметрий тут же отложился от Рима и вывел своих пиратов в море.

А потом началась Вторая Пуническая война, и македонский царь Филипп стал союзником Ганнибала, договорившись, что в Грецию Карфаген не лезет – она является сферой интересов Македонии. Филиппа очень вдохновил разгром Ганнибалом римлян при Каннах – ведь любой греческое государство после проигрыша генерального сражения тут же просило мира, и македонец хотел быть включённым в будущий мирный договор Рима с Карфагеном. Но он не знал ментальность римлян: в их понимании чем хуже дела, тем твёрже нужно держаться. Именно это принесло им в конечном итоге победу над Ганнибалом.

Филипп же высадиться в Италии так и не решился. Зато он заключил союз с правителем царства Селевкидов Антиохом III о переделе областей Восточного Средиземноморья за счёт Египта, где царствовал малолетний Птолемей V Эпифан, а точнее – стоявшие за ним советники. Многим грекам это не понравилось: против македонцев выступила коалиция в составе Пергамского царства, Родоса, Византия, Афин и других греческих полисов. И Рим, не желая усиления союзника Ганнибала Македонии, выступил на стороне греков.

Римская армия высадилась в Греции осенью 200 году до н.э., а флот блокировал побережье. Македонцы сопротивлялись упорно, и серьёзных успехов римляне не могли добиться почти 2 года, пока не включили в борьбу с Филиппом Этолийский и Ахейский греческие союзы. Решающая битва произошла в 197 году до н.э. в Фессалии при Киноскефалах. Римская армия проконсула Тита Квинкция Фламинина общим числом 25,5 тыс. человек, включала 20 тыс. легионеров, 2 тыс. лёгкой пехоты, 2,5 тыс. кавалерии и 20 боевых слонов, не считая союзных отрядов. Македонцы же под началом царя Филиппа имели армию в 27 тыс. человек, из которых 16 тыс. фалангитов (македонская фаланга), 4 тыс. легкой пехоты, 2 тыс. всадников и 5 тыс. наемников и союзников. При этом в армию призвали они всех – от 16-летних юношей до отслуживших своё ветеранов.

Именно здесь римская "манипулярная" тактика (действия решающих самостоятельную задачу подразделений-манипул в 100-120 чел.) показала своё превосходство над несокрушимой монолитной македонской фалангой. Которая поначалу разбила за счёт 6-метровых копий левый фланг римлян, но двинувшись преследовать, на пересечённой местности разорвала строй, в прорывы устремились римские манипулы и короткими мечами устроили резню. На правом же фланге македоняне также не выдержали совместной атаки римских манипул, этолийской конницы и слонов. В итоге римляне победили, потеряв всего около 2 тыс. убитыми и множество ранеными. Македоняне лишились 8 тыс. воинов, и ещё 5 тыс. было взято в плен.

Согласно заключённому по итогам войны мира, Македония выводила войска из Греции и Малой Азии, сокращала армию до 5 тыс. человек, лишалась права самостоятельно (без разрешения римского Сената) объявлять кому-то войну и платила контрибуцию в 1200 талантов (римский талант – примерно 26кг) золота.

Македонцы попытались взять реванш при сыне Филиппа Персее. Однако в битве при Пидне (168 году до н.э.) римляне под началом Луция Эмилия Павла снова победили – опять за счёт преимущества "манипулярной" тактики перед македонской фалангой. После этого Македонское царство было разделено на четыре республики, а в 146 году до н.э. и вовсе превращено в римскую провинцию.

Что же касается "освобождённых" римлянами греков, то достаточно скоро они поняли, что на самом деле их просто завоевали. И создали для борьбы с Римом Ахейский союз, лидером которого был Коринф, где вспыхнуло мощное восстание против римлян. Но Рим было уже не остановить: восстание подавили, а Коринф, согласно решению Сената, был разрушен до основания.

Таким образом, из серьёзных противников Рима, сохранившихся при распаде державы Александра Македонского, оставалось только царство Селевкидов. Его очередь была следующей.