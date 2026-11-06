Переверзев Павел Николаевич Павел Николаевич Переверзев (1871–1944) принадлежит к тому редкому типу государственных деятелей, чья биография соединила в себе две, казалось бы, несовместимые ипостаси: последовательного защитника политических подсудимых в Российской империи и министра юстиции Временного правительства, оказавшегося у руля правосудия в момент, когда само понятие законности стремительно размывалось революционной стихией. Его путь — от адвокатской трибуны, где он снискал репутацию «принципиального, смелого и мужественного» защитника, до министерского кабинета, из которого он был вынужден уйти под давлением собственных коллег по правительству, — являет собой выразительный пример того, как профессиональная юридическая культура столкнулась с неразрешимыми противоречиями эпохи революции.

Павел Николаевич Переверзев родился 6 (18) ноября 1871 года в уездном городе Фатеже Курской губернии в дворянской семье. Он окончил юридический факультет Императорского Санкт-Петербургского университета в 1893 году, после чего поступил на службу в Министерство юстиции. С 1897 по 1901 год он состоял помощником присяжного поверенного, а с 1901 года стал присяжным поверенным — то есть полноправным адвокатом. Уже в 1898 году он владел собственной юридической конторой, что свидетельствовало о раннем профессиональном признании и определенной материальной независимости.

Подлинное лицо Переверзева-юриста определила адвокатская практика, которую он сознательно сосредоточил на защите лиц, обвинявшихся властями в политических преступлениях. Современники отмечали, что именно в этой сфере его дарование раскрывалось в полной мере: его речи производили на присяжных заседателей столь сильное впечатление, что он выигрывал почти безнадежные дела. За свою деятельность он не раз подвергался гонениям. По распоряжению министра внутренних дел В. К. Плеве он был выслан на три года в Архангельск, хотя после убийства Плеве получил возможность вернуться в столицу. Находясь в ссылке, Переверзев вступил в Партию социалистов-революционеров, а впоследствии сотрудничал с более умеренной Народно-социалистической партией. Круг его клиентов и подзащитных был широк и показателен: он защищал участников армянской партии «Дашнакцутюн», членов социал-демократической фракции большевиков в IV Государственной думе, редактора журнала «Былое» П. Е. Щеголева. За протест против дела Бейлиса в 1915 году вместе с А. Ф. Керенским и еще двумя десятками адвокатов он был заключен на шесть месяцев в Петропавловскую крепость. Этот эпизод красноречиво характеризует ту грань, за которой профессиональная солидарность и представления о справедливости оказывались для Переверзева важнее лояльности власти.

Существенной, хотя и не всегда выставляемой напоказ стороной его биографии было участие в масонском движении. С 1907 года он состоял членом ложи «Полярная звезда», в 1910–1915 годах был оратором ложи Гальперна, а в 1917 году стал досточтимым мастером ложи, носившей его имя. Масонские связи в ту пору имели вполне практическое значение: они формировали неформальные сети солидарности внутри российской элиты и в определенной мере влияли на кадровые решения первых месяцев революции. В этом контексте назначение Переверзева на министерский пост выглядит следствием его юридического авторитета и результатом тех доверительных отношений, которые складывались в ложах.

После Февральской революции 1917 года карьера Переверзева стремительно пошла вверх. 11 марта 1917 года он становится прокурором Петроградской судебной палаты. На этом посту ему сразу пришлось столкнуться с острейшим вопросом об обысках, арестах и высылках лиц в административном порядке — практикой, которая была привычной для старого режима, но плохо совместимой с провозглашенными революцией принципами. Не обладая, по оценке знавших его современников, «административной жилкой», он на первых порах допускал немало ошибок, однако в целом пользовался хорошей репутацией, подкрепленной его адвокатским прошлым, пребыванием на фронте в качестве руководителя санитарного отряда петроградской адвокатуры и личной смелостью.

5 (18) мая 1917 года, в условиях правительственного кризиса, князь Г. Е. Львов сформировал новый коалиционный кабинет. А. Ф. Керенский получил в нем портфель военного и морского министра, а Павел Николаевич Переверзев стал министром юстиции и генерал-прокурором. Это назначение было закономерным признанием его профессионального пути: человек, всю жизнь защищавший тех, кого преследовала власть, сам оказался во главе государственной юстиции. Однако именно на этом посту наиболее отчетливо проявилась трагическая двойственность его положения.

Возглавив органы юстиции и прокуратуры, Переверзев постепенно изменил свои взгляды на закон и законность. В одном из первых выступлений перед присяжными поверенными он стал фактически оправдывать незаконные действия, если они диктовались революционной обстановкой. Он повторил и некоторые кадровые ошибки своего предшественника, продолжая расставлять на ответственные посты лиц из корпорации присяжных поверенных. Его политическая ориентация также претерпела крутой поворот: защитник большевиков на многих политических процессах теперь примкнул к их основным гонителям. Впрочем, подобная эволюция была характерна для многих деятелей того времени, оказавшихся между верностью профессиональному долгу и требованиями политической целесообразности.

Кульминацией министерской деятельности Переверзева стали июльские события 1917 года. В ситуации антиправительственного выступления большевиков он без согласования с главой правительства Г. Е. Львовым распорядился предать гласности материалы контрразведки о финансировании большевиков германским Генеральным штабом. Этот шаг вызвал резкую критику части министров — Керенского, Некрасова, Терещенко, — посчитавших разоблачение преждевременным. ВЦИК образовал комиссию для проверки обнародованных фактов. 6 (19) июля 1917 года Переверзев был вынужден уйти в отставку. Показательно, что опубликованные документы, по признанию осведомленных современников, немало содействовали дискредитированию восставших большевиков. Иными словами, Переверзев действовал исходя из собственного понимания ситуации и в интересах власти, но оказался дезавуирован и отставлен теми, кто в тот момент предпочитал иные политические расчеты.

После отставки Павел Николаевич вернулся к прежней деятельности — заведованию санитарным отрядом петроградской адвокатуры и вскоре вновь уехал на фронт. После Октябрьской революции 1917 года он уехал в Крым, а в 1920 году эмигрировал вместе с семьей — сначала в Константинополь, затем в Тунис, где с 1921 года был представителем Земско-городского союза. С 1921 года он жил в Париже, занимался юридической практикой, был членом Союза русских адвокатов, а с 1932 года — товарищем председателя этого союза и генеральным секретарем Федерации русских адвокатских организаций за границей. Он оставался активен и в масонских ложах — «Северная звезда», «Свободная Россия», «Северные братья», «Лицом к России». Скончался Переверзев 28 июня 1944 года во Франции.

Биография Павла Николаевича Переверзева — это история профессионала, который последовательно служил праву в эпоху, когда само право стало заложником политической борьбы. Как адвокат он защищал тех, кого преследовала империя. Как министр он оказался в положении, где юридическая логика неизбежно уступала логике революционной целесообразности. Его опыт показывает, сколь хрупкой оказывается грань между законностью и политической необходимостью в переломные моменты истории — и сколь трагичной может быть судьба юриста, пытающегося удержать эту грань.