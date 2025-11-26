Памятник генералу М.Д.Скобелеву Памятник генералу Михаилу Сергеевичу Скобелеву был открыт на проспекте Вернадского в День Героев Отечества, 9 декабря 2014 года На чтение: 1 минута

Памятник генералу Михаилу Сергеевичу Скобелеву был открыт на проспекте Вернадского в День Героев Отечества, 9 декабря 2014 года.

Автором монумента является народный художник Российской Федерации Александр Рукавишников. В церемонии открытия приняли участие Руководитель Администрации Президента Российской Федерации Сергей Иванов, министр культуры Российской Федерации, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, президент международного Скобелевского комитета, дважды Герой Советского Союза космонавт Алексей Леонов и председатель Центральной избирательной комиссии Владимир Чуров.

Памятник был установлен взамен уничтоженного в советское время. Предыдущий монумент был возведен по проекту скульптора Петра Самонова на Тверской площади перед губернаторским дворцом в 1912 году и снесен большевиками в апреле 1918-го по декрету «О снятии памятников царей и их слуг и выработке проектов памятников Социалистической революции».

Проект нового памятника был создан еще в 2007 году, однако только спустя 7 лет он увидел свет, после того как Российское военно-историческое общество поддержало инициативу Скобелевского комитета, изыскало средства и установило монумент. Скульптурный памятник представляет собой полководца, сидящего на коне с обнаженной шашкой в руке. Статуя сделана из бронзы, а постамент из гранита.

Михаил Сергеевич Скобелев родился 29 сентября 1843 года в Санкт-Петербурге. В 1861 году поступил юнкером в кавалергардский полк, приняв участие в подавлении польского восстания. В 23 года Скобелев закончил академию Генерального штаба. Однако свой талант он смог наиболее полно реализовать только в действующей армии, что ярко проявилось во время военных действий при покорении Туркестана, Хивы и Коканда в 1864-1876 годах. Также его полководческий дар раскрылся во время русско-турецкой войны 1877-1878 годах. С Балканского полуострова генерал Скобелев вернулся не только народным героем и общепризнанным военным авторитетом. В конце 70-х годов началось наступление России на туркменские племена. Первая военная экспедиция потерпела неудачу, и руководство второй было поручено Скобелеву, который сам подготовил и блестяще осуществил эту военную операцию. 12 января 1881 г. после короткого штурма был взят главный оплот текинцев - крепость Геок-Тепе.

Михаил Скобелев умер 7 июля 1882 году и похоронен в своём родовом имении, селе Спасском-Заборовском Ряжского уезда Рязанской губернии. Российский Генеральный штаб прислал на его похороны венок с надписью: «Равный Суворову».

Владимир Ростиславович Мединский так высказался об этом полководце: «Ни один интендант так не заботился о своих солдатах, об их провианте, обмундировании и состоянии оружия, как генерал Скобелев. Если и был в нашей военной истории абсолютно чистый, стопроцентный архетип русского героя, то это, конечно, генерал Скобелев».

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