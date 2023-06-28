Материалы по тегу «Великие полководцы» ПамятникМаршалу К.К.Рокоссовскому (Волгоград)СтатьяКраткий курс истории. Маршал РокоссовскийПамятникПамятник Дважды Герою Советского Союза Маршалу К.К.РокоссовскомуАудиолекцияРИА НовостиНепобедимый. Почему Суворов — гений военного искусстваАудиолекцияРИА НовостиДмитрий Донской. Триумф единой Руси на Куликовом полеАудиолекцияРИА Новости"Не в силе Бог, а в правде". Как побеждал Александр НевскийАудиолекцияРИА НовостиЧерез ошибки к победам. Военные триумфы Петра I и его сподвижниковАудиолекцияРИА НовостиСдать Москву, чтобы выиграть войну. Гениальный стратег Михаил КутузовВидеоМединский Владимир Ростиславович1812 полководцы | Курс Владимира Мединского | XIX векСтатьяПамятник Фролову Валериану Александровичу СтатьяПамятник Белобородову Афанасию ПавлантьевичуПамятникПамятник генералу от инфантерии П.С.КотляревскомуПамятникПамятник Маршалу А.М.ВасилевскомуСтатья«Неистовый победитель» ПамятникПамятник генералу М.Д.Скобелеву1 Популярное