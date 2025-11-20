Памятник Маршалу А.М.Василевскому В декабре 2021 года в Москве был установлен памятник маршалу Советского Союза Александру Михайловичу Василевскому На чтение: 2 минуты

В декабре 2021 года в Москве был установлен памятник маршалу Советского Союза Александру Михайловичу Василевскому.

Монумент, созданный по инициативе Министерства обороны и Российского военно-исторического общества, появился на Фрунзенской набережной.

Памятник представляет собой фигуру маршала Василевского в форме и шинели, накинутой на плечо. По замыслу создателей, Александр Михайлович склонился над столом, изучая документы. А настольная лампа загорается с наступлением темноты и освещает карты маньчжурской операции.

Маршал Василевский спланировал множество успешных операций во время войны. Кроме этого, он лично руководил войсками, например, при штурме Кёнигсберга.

Военный путь

Так бывает, что у человека предопределена судьба. И уйти от неё невозможно. Жизнь сама направляет его по избранному пути. Яркий тому пример — маршал Александр Михайлович Василевский.

Он родился в сентябре 1895 года в селе Новая Гольчиха Костромской губернии (сейчас оно входит в состав городка Вичуга Ивановской области). Происходил Василевский из семьи священнослужителя. И его судьба, казалось, была предопределена. Александр начал идти по пути священнослужителя. Сначала он окончил духовное училище, затем семинарию. Однако в 1915 году его жизнь резко изменилась — бушевала Первая Мировая война.

Александр Михайлович стал служить в Русской императорской армии. Окончил ускоренный курс Алексеевского военного училища в Москве, после чего находился в запасных частях. Однако осенью того же года Василевский был переведён на Юго-Западный фронт. И Василевский сумел себя проявить. Он участвовал в Брусиловском прорыве, стал командиром батальона 409-го полка, получил чин штабс-капитана. А после Октябрьской революции встал во главе всего полка. Однако в начале 1918 года Александр Михайлович вернулся на малую родину и попытался наладить мирную жизнь. Он работал инструктором Всеобуча, преподавал в начальных классах сельских школ.

В апреле 1919 года мирная жизнь Василевского завершилась — его призвали в Красную армию. И вскоре он начал свой боевой путь на фронтах Гражданской войны. Ему довелось сражаться против отрядов Булак-Балаховича, а также принять участие в советско-польской войне 1920 года.

После окончания войны Александр Михайлович начал быстро продвигаться по карьерной лестнице. И в начале 1930-х годов он занял должность помощника начальника сектора и 2-го отдела в Управлении боевой подготовки РККА. А спустя несколько лет Василевский возглавил отдел боевой подготовки Приволжского военного округа.

Поскольку Александр Михайлович хорошо зарекомендовал себя на занимаемых должностях, в 1936 году он получил направление на учёбу в Академию Генерального штаба РККА. Но уже после окончания первого курса Василевский возглавил кафедру тыла. В мае 1940 года он получил новое назначение. Теперь Александр Михайлович стал заместителем начальника Оперативного управления Генерального штаба.

Дважды Герой Советского Союза

После начала Великой Отечественной войны Василевский, который являлся генерал-майором, стал уже начальником Оперативного управления. А в июне 1942 года Александр Михайлович занял пост начальника Генерального штаба и параллельно являлся заместителем Наркома обороны СССР.

Александр Михайлович был одним из тех военачальников, которые разработали и осуществили план наступательной операции под Сталинградом. Именно Василевский являлся координатором действий Воронежского и Степного фронтов во время Курской битвы. Кроме этого, он занимался планированием и проведением военных операций по освобождению от оккупантов территорий Донбасса, Крыма и других.

В конце июля 1944 года Александр Михайлович стал Героем Советского Союза, получил медаль «Золотая Звезда» и орден Ленина. Этих наград он был удостоен за образцовое выполнение заданий ВГК на фронте борьбы с немецкими захватчиками.

В феврале 1945 года Василевский стал командующим 3-м Белорусским фронтом. Под его руководством происходил штурм Кёнигсберга.

Александр Михайлович занимался разработкой военной операции в Маньчжурии против Квантунской армии. После того, как его план был одобрен Ставкой и Государственным Комитетом Обороны, Василевский получил назначение на пост главнокомандующего советскими войсками на Дальнем Востоке.

Прибыв на место дислокации армии, Александр Михайлович лично проверил подготовку к грядущей наступательной операции. В итоге, через 24 дня боевая задача была выполнена. Советские и монгольские войска сумели разгромить японскую армию в Маньчжурии. И в сентябре 1945 года Василевский стал дважды Героем Советского Союза.

После окончания Великой Отечественной войны Александр Михайлович возглавлял Генеральный штаб, являлся первым заместителем министра Вооружённых сил СССР. Затем стал министром. А в период с 1950 по 1953 годы занимал пост Военного министра СССР.

Однако после смерти Иосифа Сталина и прихода к власти Никиты Хрущева, Василевский начал уходить в тень, занимая более низкие посты. По одной из версий это связано с предвзятым отношением Хрущёва к маршалу. И в конце 1957 года Василевский был отправлен в отставку. Правда, уже в начале 1959 года его включили в состав Группы генеральных инспекторов Министерства обороны СССР. На этой должности Александр Михайлович работал вплоть до самой смерти.

Не стало маршала 5 декабря 1977 года. Александр Михайлович Василевский был захоронен в Кремлёвской стене на Красной площади.