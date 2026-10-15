Памятники ПамятникГерой России Александр Темирбекович КусковПамятникПервый гражданский космонавт Константин Петрович ФеоктистовПамятникГерой России Айдар Петрович КарабашевПамятникГенерал-лейтенант Евгений Петрович ПитоврановПамятникГенерал-лейтенант граф Федор Эдуардович КеллерПамятникПамятник Советскому солдату в Ленинградской областиПамятникБюст Герою Советского Союза подполковнику М. Ф. КонинуПамятникПамятник генерал-майору Минигали Шаймуратову (Кармаскалинский район)ПамятникГенерал-майор инженерных войск Александр Васильевич Трусов12 ... 19