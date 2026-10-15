Генерал-лейтенант Евгений Петрович Питовранов В ноябре 2026 года Российским военно-историческим обществом запланировано открытие скульптурно-архитектурной композиции руководителю советской разведки и контрразведки, генерал-лейтенанту Евгению Петровичу Питовранову. С инициативой создания памятника выступил директор ФСБ А. В. Бортников.

Питовранов Е. П. родился в 1915 году. В 1938 году окончил Московский институт инженеров транспорта, а затем — Высшую партийную школу при ЦК КПСС. Решением ЦК ВКП(б) в 1938 году направляется на работу в органы государственной безопасности на должность заместителя начальника отдела Горьковского областного Управления НКВД. В 1942 году назначается начальником этого управления, затем — в Кирове, а в 1944 году — в Куйбышеве. В 1943 году ему присваивается звание генерал-майора. В 1945-1946 гг. Питовранов назначается на пост министра госбезопасности Узбекистана. В 1946-1950 гг. он был начальником 2-го Главного управления и заместителем министра госбезопасности.

В 1951 году по ложному обвинению Питовранов Е. П. освобождается от занимаемых должностей. Спустя год эти обвинения были сняты как необоснованные и он назначается на должность начальника 4-го Управления МГБ СССР. В январе-марте 1953 года возглавлял внешнюю разведку. Затем направляется в Берлин в качестве Уполномоченного КГБ при Министерстве государственной безопасности ГДР. Под его руководством Аппарат Уполномоченного провел ряд крупных и высокоэффективных мероприятий по срыву антисоветских планов НАТО. По возвращении из ГДР в 1957 году и до 1961 года нова руководит работой 4-го Управления КГБ, а в 1961-1962 гг. работает в Китае. В 1962-1966 гг. генерал-лейтенант Питовранов являлся начальником Высшей школы КГБ им. Дзержинского. В 1966 году выходит в запас КГБ.

Умер в 1999 году.