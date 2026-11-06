Бухарин Николай Иванович Николай Иванович Бухарин (1888–1938) занимает в галерее деятелей русской революции особое место, не сводимое ни к роли «любимца партии», ни к амплуа «жертвы сталинских репрессий». Экономист, философ, публицист и политик, он был одним из немногих большевистских вождей, чья интеллектуальная эволюция прошла путь от апологетики «военного коммунизма» и принуждения как метода «выработки коммунистического человечества» до теоретического обоснования НЭПа, рыночного соревнования и гражданского мира между рабочими и крестьянами. Эта эволюция, отразившая поиск большевизмом устойчивых форм развития в условиях изоляции и отсталости, сделала Бухарина не только свидетелем, но и одним из самых проницательных аналитиков трагедии революционного проекта, а его гибель в годы Большого террора стала символом самоуничтожения той системы, которую он помогал создавать.

Николай Иванович Бухарин родился 27 сентября (9 октября) 1888 года в Москве в семье школьного учителя, дослужившегося до чина надворного советника. Интерес к естествознанию, проявившийся в детстве — он поражал академика И. П. Павлова знанием латинских названий бабочек. Позже интерес уступил место увлечению экономической теорией. В 1906 году, в семнадцатилетнем возрасте, во время Первой русской революции, Бухарин вступил в РСДРП, примкнув к большевикам. В 1907–1911 годах он учился на экономическом отделении юридического факультета Московского университета, однако курса не завершил: в 1911 году был исключен и сослан в Архангельскую губернию, откуда вскоре бежал за границу. Эмиграция стала для Бухарина временем интенсивного самообразования: он изучал экономическую теорию и социологию, печатался в российской и германской социал-демократической прессе, а в 1915 году написал книгу «Мировое хозяйство и империализм», в которой с большевистских позиций интерпретировал новые явления в развитии капитализма и обосновывал неизбежность империалистических войн и мировой социалистической революции.

После Февральской революции 1917 года Бухарин вернулся в Россию — путь лежал через Японию, где он был на короткое время арестован, так что на родину он прибыл лишь в мае. Уже летом 1917 года на VI съезде РСДРП(б) он был избран членом Центрального комитета, вел активную пропагандистскую работу, редактировал газету «Социал-демократ» и журнал «Спартак», входил в Московское областное бюро партии и исполком Московского совета. Он принимал непосредственное участие в организации большевистского восстания в Москве в октябре — ноябре 1917 года, а с декабря 1917 года на долгие двенадцать лет возглавил главный печатный орган партии — газету «Правда».

Именно на этом посту в полной мере раскрылся публицистический дар Бухарина, но здесь же обозначилась и та двойственность, которая будет отличать его последующую деятельность. Со страниц «Правды» звучали не только призывы к строительству нового общества, но и требования «беспощадной расправы». Cам Бухарин в те годы открыто формулировал кредо пролетарского принуждения: «Пролетарское принуждение во всех его формах, начиная от расстрелов и кончая трудовой повинностью, является методом выработки коммунистического человечества из человеческого материала капиталистической эпохи». В этой формуле — весь ранний Бухарин, радикальный и последовательный, не отделявший себя от той исторической необходимости, которую он теоретически обосновывал.

В конце 1917 — 1918 годах Бухарин стал фактическим лидером группы «левых коммунистов», объединившихся вокруг газеты «Коммунист» и выступавших против заключения Брестского мира с Германией. «Левые коммунисты» настаивали на революционной войне как средстве приближения мировой революции, и в этом споре Бухарин занимал позицию, противоположную не только Ленину, но и Троцкому с его формулой «ни мира, ни войны». Поражение этой линии не привело к разрыву с партией: Бухарин остался в руководстве и в 1919 году стал одним из авторов новой программы РКП(б), а также ее популярного изложения — «Азбуки коммунизма», написанной совместно с Е. А. Преображенским. Эта книга, выдержавшая множество переизданий, стала обязательным чтением для каждого вступавшего в партию и комсомол, а ее автор приобрел репутацию главного партийного теоретика.

Однако пик теоретического радикализма Бухарина приходится на книгу «Экономика переходного периода» (1920), где он выступил апологетом политики «военного коммунизма». Осознание ее тупикового характера пришло позже, но было глубоким и искренним: с окончанием Гражданской войны Бухарин признал «крах наших иллюзий» и стал активным пропагандистом идей последних лет ленинской жизни, включая те, что Ленин высказывал в личных беседах с ним и которые легли в основу работы «Путь к социализму и рабоче-крестьянский союз» (1925). Суть нового курса, который отстаивал Бухарин, состояла в убеждении, что победу социализма в СССР должны обеспечить не принуждение и не «военно-феодальная эксплуатация крестьянства», а рыночное соревнование, гражданский мир в «двухклассовом обществе» рабочих и крестьян (при сохранении диктатуры пролетариата) и развитие индивидуального хозяйства и кооперации в деревне. «Город не должен грабить деревню», — настойчиво повторял он, связывая ускорение развития промышленности и сельского хозяйства с политической и экономической «смычкой» между ними. В 1925 году он выдвинул ставший знаменитым лозунг «Всему крестьянству, всем его слоям нужно сказать: обогащайтесь», от которого, впрочем, вскоре был вынужден отказаться под давлением партийной критики.

Внутрипартийная траектория Бухарина в эти годы была не менее сложной, чем его теоретическая эволюция. После смерти Ленина в 1924 году он стал членом Политбюро ЦК и поддержал Сталина в борьбе против Троцкого, а в 1926–1927 годах — против «новой оппозиции» Зиновьева и Каменева. Однако логика его собственных экономических взглядов неизбежно вела к конфликту с курсом на форсированную коллективизацию и индустриализацию, который Сталин начал проводить с 1928 года. Вместе с А. И. Рыковым и М. П. Томским Бухарин составил «правую оппозицию», выступавшую против отказа от НЭПа, против «военно-феодальной эксплуатации крестьянства» и создания «полицейского государства». Этот конфликт был не просто аппаратной борьбой за власть: за ним стояло принципиально разное понимание того, какими методами и какой ценой должна строиться новая экономика.

Развязка наступила в 1929 году: Бухарин был снят со всех занимаемых должностей, а 17 ноября выведен из состава Политбюро. В конце 1929 года он признал взгляды «правой оппозиции» ошибочными, хотя это признание уже не вернуло ему прежнего положения. Последующие годы были временем своеобразного «внутреннего изгнания»: он заведовал научно-техническим управлением ВСНХ, с 1931 года редактировал журнал «Социалистическая реконструкция и наука», с 1932 года возглавлял сектор пропаганды Наркомата тяжелой промышленности, а в 1934 году на XVII съезде партии призвал к сплочению «вокруг товарища Сталина как персонального воплощения ума и воли партии», после чего был избран кандидатом в члены ЦК и возглавил газету «Известия». В 1935–1936 годах по личному распоряжению Сталина Бухарин работал над текстом новой Конституции СССР — ирония судьбы для человека, чьи собственные представления о социализме все больше расходились с практикой формировавшегося режима.

Гибель Бухарина была предопределена логикой Большого террора. В августе 1936 года на процессе Зиновьева и Каменева он был обвинен в соучастии в заговорщической деятельности. В январе 1937 года обвинения были повторены на втором московском процессе, а 27 февраля 1937 года пленум ЦК исключил его из партии, после чего он был арестован и лишен звания академика. На процессе в марте 1938 года Бухарин был главным обвиняемым: он признал общую вину, но категорически отверг причастность к конкретным преступлениям, которые ему инкриминировали. Приговор был предрешен, и 15 марта 1938 года Николая Ивановича Бухарина не стало. Реабилитация пришла лишь десятилетия спустя — в 1977 году он был реабилитирован, а в 1988 году посмертно восстановлен в партии и в Академии наук СССР.

Интеллектуальное наследие Бухарина не исчерпывается политическими текстами. Его перу принадлежат работы по философии («Теория исторического материализма», 1921), экономике («Мировое хозяйство и империализм», «Экономика переходного периода»), проблемам культуры и литературы — он был автором резолюции ЦК 1925 года о политике партии в области художественной литературы и памфлетов, снискавших ему репутацию одного из самых острых публицистов эпохи. В последнем труде, написанном в лубянской камере, — «Философские арабески» — Бухарин развивал новые темы, включая критику расовой идеологии фашизма, оставаясь при этом приверженцем ленинизма. Эта верность идее при полном расхождении с ее практическим воплощением и составляет главный трагический парадокс его биографии: теоретик, обосновывавший необходимость принуждения, пал жертвой того самого принуждения, которое он когда-то оправдывал.