Первый гражданский космонавт Константин Петрович Феоктистов Константин Петрович Феоктистов родился 7 февраля 1926 года в Воронеже в семье служащего. Отец, главный бухгалтер, читал лекции на бухгалтерских курсах; мать, окончившая курсы медицинских сестёр, преимущественно занималась воспитанием сыновей. С 1935 года семья жила в собственном доме на улице Чичерина (ныне — Вокзальная), с 1937 года — на Рабочем проспекте.

В июле 1942 года, в возрасте 16 лет, Феоктистов добровольно ушёл на фронт при эвакуации из Воронежа, занятого немецкими войсками. Служил разведчиком оперативной группы штаба воинской части Воронежского фронта РККА.

11 августа 1942 года во время выполнения боевого задания в тылу врага был схвачен эсэсовским патрулём и расстрелян: пуля прошла через подбородок и навылет вышла из шеи. Притворившись мёртвым, Феоктистов остался жив: немцы бросили его в яму глубиной 1,5–2 м и ушли. С трудом выбравшись, он трое суток скрывался от патрулей, после чего успешно перешёл линию фронта. Был направлен в госпиталь, затем — в прифронтовой медсанбат, где его нашла мать и увезла в тыл, в город Коканд (Ферганская область, Узбекская ССР).

В 1943 году, находясь в эвакуации в Коканде, с отличием окончил 10 классов средней школы. Интерес к ракетостроению возник ещё в детстве: по воспоминаниям Феоктистова (книга «О космолётах», 1982), решение посвятить себя созданию космических кораблей он принял в 9–10 лет после прочтения книги Я. Перельмана «Межпланетные полёты».

В том же 1943 году поступил на факультет тепловых и гидравлических машин МВТУ имени Н. Э. Баумана, вернувшегося из эвакуации. После первого курса перешёл сначала на кафедру Ю. А. Победоносцева «Пороховые ракеты», затем — на кафедру В. В. Уварова (конструктор газовых турбин и воздушно‑реактивных двигателей), где начали читать курс по жидкостным ракетным двигателям. 13 июня 1949 года защитил дипломный проект по теме воздушно‑реактивного двигателя с осевым компрессором.

После окончания МВТУ в 1949 году направлен в «СКБ‑385» (Златоуст, Челябинская область), где прошёл путь от инженера КБ до исполняющего обязанности главного конструктора, работая также механиком цеха, начальником пролёта, проектантом, старшим инженером и руководителем группы.

С 1951 года трудился в НИИ‑4 (посёлок Болшево, ныне — в составе города Королёва, Московская область) совместно с конструктором М. К. Тихонравовым. В начале 1955 года защитил диссертацию, получив учёную степень кандидата технических наук в области теории движения крылатых ракет.

С 1957 года работал в «Особом конструкторском бюро № 1» (ОКБ‑1; ныне — РКК «Энергия») под руководством С. П. Королёва. Участвовал в разработке первого искусственного спутника Земли; руководил проектированием кораблей «Восток» и «Восход»; был ведущим разработчиком кораблей «Союз», «Союз Т», «Союз ТМ», «Прогресс», «Прогресс‑М», а также орбитальных станций «Салют» и «Мир».

В 1964 году стал первым в мире гражданским космонавтом и единственным в истории советской космонавтики беспартийным участником космического полёта. В составе первого группового экипажа (В. М. Комаров, Б. Б. Егоров, К. П. Феоктистов) 12–13 октября 1964 года совершил полёт на корабле «Восход» — впервые в истории космонавтики без скафандров. Поскольку Феоктистов руководил проектированием «Восхода», он стал одним из двух человек, испытавших в космосе аппарат собственной разработки (второй — Брюс Маккэндлесс).

С 1990 года преподавал в Московском государственном техническом университете имени Н. Э. Баумана. Из всех советских космонавтов раньше Феоктистова родились лишь трое (Г. Т. Береговой, П. И. Беляев, Л. С. Дёмин), поэтому последние 11 лет жизни он был старейшим из живущих советских космонавтов.

Скончался 21 ноября 2009 года в Москве на 84‑м году жизни. Похоронен 25 ноября 2009 года на Троекуровском кладбище в Москве.