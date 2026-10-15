Герой России Александр Темирбекович Кусков 3 сентября 2026 года в Горно-Алтайске в День города состоялось торжественное открытие бюстов Героям России – Александру Кускову и Айдару Карабашеву.

Александр Темирбекович Кусков родился 17 июля 1997 года в Республике Алтай в семье русско‑казахского происхождения. В школьные годы активно занимался спортом, посещал секцию рукопашного боя и участвовал в соревнованиях различного уровня.

В 2015 году стал курсантом Рязанского высшего воздушно‑десантного командного училища, обучался на факультете специальной разведки. Окончил военную академию в 2020 году. После выпуска вступил в подразделение «Сенеж» и принимал участие в боевых действиях в Сирии.

С первых дней специальной военной операции лейтенант Кусков вместе со своей группой включился в боевые действия.

В 2024 году группа под командованием лейтенанта Кускова была направлена в Сирию для отражения наступления антиправительственных сил. 28 ноября 2024 года снайперско‑дроновой группе, в составе которой находился Кусков, поставили задачу выдвинуться в район боевых действий и закрепиться на позиции.

В ходе выполнения задачи разведка зафиксировала приближение колонны бронетехники противника. Командир группы принял решение поразить цели с помощью беспилотников — в результате один бронетранспортёр был подбит, остальные укрылись за зданиями. После миномётного обстрела противник перешёл в наступление, из‑за чего части сирийской армии вынуждены были отступить.

Группа Кускова продолжила вести бой, уничтожая живую силу и технику противника с помощью БПЛА и противотанковых управляемых ракет (ПТУР). Лейтенант Кусков лично подбил танк. Под нарастающим давлением боевиков и в условиях тяжёлых потерь командир группы, получивший тяжёлое ранение, принял решение об отходе.

В ходе последующей перестрелки лейтенант Кусков из автомата АК‑74М уничтожил трёх боевиков. Когда его подгруппа оказалась отрезанной от основных сил, он приказал раненым товарищам отходить, а сам остался прикрывать их отход. Вступив в неравный бой, Александр Темирбекович погиб, ценой своей жизни обеспечив спасение сослуживцев.

За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, указом Президента Российской Федерации Владимира Путина от 20 февраля 2025 года удостоен звания Героя Российской Федерации.