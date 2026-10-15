Генерал-лейтенант граф Федор Эдуардович Келлер В 2026 году на территории музея «Библиотека Келлера» будет открыт памятник графу Федору Эдуардовичу Келлеру (1850 – 1904) – русскому военачальнику, генерал-лейтенанту (1899), директору Пажеского корпуса (1894 – 1900), Екатеринославскому губернатору (1900 – 1904), участнику Сербско-турецкой, Русско-турецкой и Русско-японской войн.

Родился в курляндской дворянской семье. Образование получил в пажеском корпусе. Добровольцем принял участие в Сербско-турецкой войне 1876 года. За свои заслуги граф Келлер был награждён тремя сербскими наградами: офицерским крестом ордена Такова и двумя медалями «За храбрость» – серебряной и, на то время высшей военной наградой Сербии, большой золотой. Во время Русско-турецкой войны назначенный 24 декабря 1877 года исполняющим должность начальника штаба Иметлийского отряда генерал-лейтенанта Скобелева 2-го, вместо раненого подполковника Куропаткина, Келлер 24–27 декабря, предварительно проведя рекогносцировку, успешно провёл отряд через Иметлийский перевал, чем обеспечил победу русский войск в сражении при Шейново. В январе 1878 года Келлер был начальником штаба авангарда Действующей армии, участвовал в делах по занятию городов Харманли и Хасково, в походе от Казанлыка к Адрианополю, затем с февраля 1878 года исполнял обязанности начальника штаба болгарского ополчения, в мае 1879 года участвовал в комиссии по определению границ Болгарского княжества. Погиб Ф.Э. Келлер во время Русско-японской войны, в бою на Янзелинском перевале (18 июля 1904 г.), сопровождаемый своим штабом, он проехал верхом к наиболее обстреливаемой японцами нашей батарее и пал, сражённый 36 пулями неприятельской шрапнели.