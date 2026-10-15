Герой России Айдар Петрович Карабашев 3 сентября 2026 года в Горно-Алтайске в День города состоялось торжественное открытие бюстов Героям России – Александру Кускову и Айдару Карабашеву.

Айдар Петрович Карабашев родился 28 мая 1989 года в селе Улаган (тогда — Горно‑Алтайская автономная область Алтайского края, ныне — районный центр Республики Алтай). Рано остался без родителей, воспитывался вместе со старшим братом у родственников. После школы учился в Прокопьевском техникуме физической культуры (Кемеровская область), затем окончил Томский архитектурно‑строительный университет. В студенческие годы активно занимался самбо и дзюдо, становился призёром соревнований районного и республиканского уровня, выполнил норматив мастера спорта.

С 2015 года проходил срочную военную службу в 11‑й отдельной гвардейской десантно‑штурмовой бригаде Воздушно‑десантных войск (дислокация — г. Улан‑Удэ, Республика Бурятия), позднее перешёл на контрактную службу в этом же соединении. В составе бригады дважды выезжал в командировки в Чеченскую Республику, а также в Сирию, где участвовал в военной операции против международных террористических формирований.

Занимал должность начальника инженерной службы 1‑го десантно‑штурмового батальона. Как офицер инженерной службы отвечал за выполнение задач по инженерному обеспечению подразделения, включая разминирование, оборудование позиций и обеспечение проходимости маршрутов.

С 24 февраля 2022 года в составе своего подразделения участвовал в Специальной военной операции по защите Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. В ходе боевых действий в Херсонской области неоднократно проявлял отвагу, самоотверженность и высокий профессионализм. За проявленные мужество и отвагу награждён двумя орденами Мужества и рядом медалей.

В августе 2024 года, после прорыва обороны ВСУ и вторжения на территорию Курской области, 11‑я отдельная гвардейская десантно‑штурмовая бригада была передислоцирована на этот участок фронта.

Гвардии лейтенант А. П. Карабашев погиб 16 октября 2024 года в бою за село Черкасская Конопелька (Суджанский район Курской области). В момент гибели инженерная группа под его командованием выполняла задачи по разминированию на переднем крае села, когда по позиции был нанесён артиллерийский удар противника.

Похоронен 23 октября 2024 года в родном селе Улаган.

Указом Президента Российской Федерации (закрытым) от 1 апреля 2025 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, гвардии лейтенанту А. П. Карабашеву присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно). Медаль «Золотая Звезда» была передана семье Героя 19 мая 2025 года в г. Горно‑Алтайске главой Республики Алтай А. А. Турчаком.