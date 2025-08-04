Маршалу К.К.Рокоссовскому (Волгоград) 2 мая 2015 года в Волгограде был торжественно открыт памятник дважды Герою Советского Союза Константину Константиновичу Рокоссовскому. На чтение: 1 минута

2 мая 2015 года в Волгограде был торжественно открыт памятник дважды Герою Советского Союза Константину Константиновичу Рокоссовскому.

Памятник установлен на высоком берегу Волги, как раз напротив того места, где в 1942–1943 года. находился штаб командующего Донским фронтом.

Авторами памятника стали московские скульпторы, отец и сын Владимир и Даниил Суровцев. При работе над памятником авторская группа использовала документальные киноматериалы, работала с личными вещами маршала – его подлинным мундиром и парадной саблей.

Инициатором установки выступила семья полководца. По их словам, необходимость увековечить память Константина Константиновича именно в Волгограде обсуждалась в семье с момента его смерти в 1968 году.

Вот как комментирует памятник один из его создателей Даниил Суровцев: «Во-первых, есть определенные каноны в изображении полководцев, и это не тот случай, когда нужно от них отступать и искать авангардные решения. Во-вторых, Рокоссовский начинал свой путь в армии как кавалерист, и Георгиевскими крестом и медалью был награжден, будучи драгуном. В-третьих, триумфальный для Рокоссовского момент, на наш взгляд, был, когда он командовал Парадом Победы в Москве 24 июня 1945 года. Принимал парад, напомню, Георгий Константинович Жуков. Рокоссовский тогда был на коне – во всех смыслах. И именно этот момент мы отобразили в памятнике: маршал изображен в парадной форме, со всеми своими наградами».

Монумент установлен в память о заслугах маршала в Сталинградской битве, где он, командуя войсками Донского фронта, завершил уничтожение окруженных войск 6-й немецкой армии во главе с фельдмаршалом Паулюсом.

Маршал изображен на коне с шашкой наголо, в парадной форме – каким он был на Параде Победы в 1945 году. Бронзовая скульптура полководца стоит на гранитном постаменте, на котором перечислены все награды маршала и его боевой путь.

Константин Константинович Рокоссовский родился 21 декабря 1896 года в городе Великие Луки. В первую мировую войну добровольцем ушел на фронт, служил в драгунском полку. За храбрость был награжден Георгиевскими медалями 3-й и 4-й степени и Георгиевским крестом 4-й степени. Стал младшим унтер-офицером. После революции вступил в Красную Армию. В годы Гражданской войны командовал эскадроном, дивизионом, полком. Был дважды ранен и дважды награжден орденом Красного Знамени.

Во время Великой Отечественной войны Константин Рокоссовский был командующим Брянским, Донским, Центральным, Белорусским, 1-м и 2-м Белорусским фронтами. В 1942 году принял непосредственное участие в подготовке и проведении операции «Уран», целью которой являлось окружение и разгром немецко-фашистской группировки под Сталинградом.

С февраля 1943 года Рокоссовский командовал войсками Центрального фронта на Курской дуге и сумел достойно подготовить войска к предстоящему наступлению противника.

Летом 1944 года Константин Константинович, командуя 1-м Белорусским фронтом, блестяще проявил себя в операции «Багратион», в ходе которой противнику было нанесено сокрушительное поражение в Белоруссии. За эту операцию он получил звание Героя Советского Союза и стал Маршалом Советского Союза. С ноября 1944 г. до конца войны К.К. Рокоссовский командовал 2-м Белорусским фронтом, войска которого совместно с другими фронтами громили противника в Восточно-Прусской, Восточно-Померанской и Берлинской стратегических операциях. 2 мая 1945 года К.К. Рокоссовский был во второй раз удостоен звания Героя. Награжден высшим полководческим орденом «Победа».

Константин Рокоссовский скончался 3 августа 1968 года, урна с его прахом захоронена в Кремлевской стене.