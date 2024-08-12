К 50-летию фильма «В бой идут одни старики» 12 августа в 19:00 в книжном клубе «Достоевский» (Москва, ул. Воздвиженка, дом 1) состоится Творческий вечер, посвященный 50-летию со дня выхода художественного фильма «В бой идут одни старики» (режиссер и автор сценария Леонид Быков).

12 августа в 19:00 в книжном клубе «Достоевский» (Москва, ул. Воздвиженка, дом 1) состоится Творческий вечер, посвященный 50-летию со дня выхода художественного фильма «В бой идут одни старики» (режиссер и автор сценария Леонид Быков).

В мероприятии примут участие: исполнитель роли Ромео Рустам Сагдуллаев , актер и ведущий Владимир Каналош . Музыкальные композиции из всенародно любимого кинофильма и другие мелодии исполнит военный оркестр Центрального округа войск национальной гвардии РФ (Росгвардии) .

Мероприятие организовано Российским военно-историческим обществом при поддержке Росгвардии.

Премьера фильма «В бой идут одни старики» состоялась 12 августа 1974 года. Кинокартина вскоре завоевала сердца миллионов зрителей. Только по официальным подсчетам, её посмотрело 44,3 млн человек. Действие фильма начинается в конце лета 1943 года во время битвы за Днепр. Главные герои – лётчики-истребители второй эскадрильи гвардейского истребительного авиационного полка. Жар боев и радость победы над врагом, боевое братство, первая любовь и горечь утраты – все это показано в фильме.

Выходу картины помог легендарный летчик, маршал авиации, трижды Герой Советского Союза Александр Покрышкин . Он прочёл сценарий и распорядился предоставить для съемок четыре спортивных «Як-18» и чехословацкий «2-326», внешне похожий на «Мессершмитт-109».

Во время работы режиссер Леонид Быков консультировался с боевыми лётчиками. Так многие герои фильма обрели прототип: капитан Титаренко — Герои Советского Союза Виталий Попков и Иван Лавейкин , а фамилию капитан получил от лётчика Дмитрия Титоренко . Вано — лётчик Вано Габуния , Зоя — заместитель командира эскадрильи «ночных ведьм» Надежда Попова , «Кузнечик» — снова Виталий Попков и лётчик Сергей Луганский .

Сегодня, когда российские лётчики снова совершают подвиги, защищая небо нашей страны этот фильм особенно актуален. Ведь подвиг, верность боевому братству, любви и Родине не имеют срока давности.

Вход для зрителей свободный.

Дополнительная информация:

режиссер и автор сценария Леонид Быков вспоминал:

«Почему героями мы выбрали именно лётчиков? Трудно сказать. Может быть, потому что сам я учился в авиационном училище, мечтал о полётах и до сих пор восхищаюсь представителями этой героической профессии. Разговаривая с лётчиками, участниками боёв, мы поняли одну очень важную для нас вещь. В жестоком горниле войны, в беспощадном её пламени старшие опытные товарищи стремились, где это было возможно, сберечь молодых и неопытных соколят. В этом была высшая мудрость — забота о будущем, извечное право и долг сильных охранять, растить и воспитывать — себе смену. Так родилась тема «В бой идут одни «старики». И другая — не менее дорогая нам. Известная мудрость гласит: «Когда говорят пушки, музы молчат». Мы же хотели доказать, что в годы испытаний побеждают те, кто остаётся людьми в самых жестоких условиях, кто берёт с собой в бой всё светлое, человечное, за что и ведёт битву с врагом… Злобе, человеконенавистничеству фашизма наши герои противопоставили высокий гуманизм, творческое созидательное начало, заложенное в человеке. Нам хотелось создать этот фильм в память о тех, кто не вернулся с войны, и в благодарность живым, выстоявшим эту жестокую битву».