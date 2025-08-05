Военно-исторический лагерь "Страна Героев". ЛЕТО-2025 Патриотические смены военно-исторических лагерей Российского военно-исторического общества

По материалам репортажа ГТРК-Волгоград: volgograd-trv.ru

В Волгоградской области начал работу всероссийский военно-исторический лагерь «Страна Героев». В торжественной церемонии открытия, которая состоялась на базе военно-патриотического центра «Авангард», приняли участие 850 талантливых школьников из 72 регионов страны.

Для ребят подготовили военно-тактические игры, на учебном полигоне они будут практиковаться в управлении беспилотниками. Помимо этого, на территории авиационно-спортивного клуба «Юный ястреб» инструкторы проведут занятия по основам парашютной подготовки.

Собрать и разобрать автомат Калашникова для этих ребят – задача несложная. Участники лагеря «Страна Героев» хорошо знакомы с начальной военной подготовкой.

Под руководством профессиональных инструкторов ребята, разделившись на команды, занимаются по одному из четырех тематических направлений: «Защитники», «Хранители истории», «Медиа Победы», «Волонтеры Победы».

«Страна Героев» объединяет сеть лагерей, в которых ежегодно принимают участие от трех до пяти тысяч человек. В этом году, по итогам конкурсного отбора Российского военно-исторического общества, Волгоградская область вошла в число четырех регионов, ставших площадками всероссийского проекта. География участников впечатляет. В первой смене школьники из 72 регионов России – 850 человек. В их числе и ребята из Беларуси.

В таких лагерях в последние годы особое внимание уделяют и журналистике. В рамках направления «Медиа Победы» ребята учатся создавать информационный контент. Милана Меленчук из Забайкальского края осваивает съемку с помощью квадрокоптера.

«Страна Героев» реализуется в рамках Федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья». Организатором выступает Российское военно-историческое общество при участии администрации региона.

« Волгоградская область выражает благодарность Российскому военно-историческому обществу за такое столь значимое для нас сотрудничество. Губернатор Волгоградской области – Герой России Андрей Иванович Бочаров, как известно всем нашим жителям, во главу угла ставит работу с молодежью и, конечно, в первую очередь по патриотическому воспитанию. И, конечно, лагерь с названием «Страна Героев» как нельзя лучше может основательно здесь работать, в «Авангарде», на земле сталинградской, на земле героев», – отмечает заместитель губернатора Волгоградской области Лариса Савина.

На площадке оборонно-спортивного лагеря «Авангард» пройдут две смены для 1700 школьников. Всего с момента старта «Страны Героев» в 2019 году участие в проекте приняли более 30 тысяч ребят из разных уголков страны.

Автор: Сергей Вечеркин