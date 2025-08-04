Бюст генерал-лейтенанту П.В.Федотову Пётр Васильевич Федотов. Академик спецслужб. "Федотов не рубил с плеча и не действовал по принципу "ввяжемся в бой, а там посмотрим", а очень внимательно обдумывал, взвешивал все необходимые действия.", — историк спецслужб Хлобустов

Памятник у Юсуповского дворца в посёлке Кореиз Республики Крым открыт 7 ноября 2023 года по инициативе Российского военно-исторического общества. Автор памятника – скульптор Алексей Дмитриевич Чебаненко.

Пётр Васильевич Федотов родился 18 декабря 1901 года в Санкт-Петербурге в семье работника столичной конки, выходца из новгородских крестьян. Он рано остался без отца, жил на иждивении у старших сестёр, занимавшихся портняжным ремеслом. Пётр окончил начальное училище, затем четырёхклассное городское училище. Свою трудовую деятельность он начал газетным «мальчиком», затем освоил специальность киномеханика и работал в частных кинотеатрах, а ещё позднее поступил работать на почтамт.

В октябрьские дни 1917 года Федотов примкнул к Советской власти, и вскоре добровольцем вступил в Красную Армию. Он сражался против колчаковцев и деникинцев, был ранен и контужен. Там же, на фронте, вступил в партию и окончил политкурсы. Далее были бои на Кавказе против белоказаков и национальных антисоветских движений. Многие его боевые товарищи погибли в тех сражениях, и даже полк, в котором он служил, был расформирован, а самого Петра Васильевича направили цензором-контролёром в 1-й Революционной дисциплины полк 8-й армии. Так началась его служба в органах государственной безопасности.

Семнадцать последующих лет Федотов служил на Северном Кавказе. Он был начальником осведомительного отделения Грозненского ОГПУ, затем сотрудником секретно-политического отдела Полномочного представительства ОГПУ по Северо-Кавказскому краю. Под его руководством осуществлялись операции по разгрому антисоветских националистических формирований в Чечено-Ингушской АССР и Дагестанской АССР, разоружению населения; он активно участвовал в проведении коллективизации в республиках. К началу 1930-х годов он заслуженно считался в ведомстве подлинным знатоком и ведущим специалистом по Северному Кавказу.

После ареста главы ведомства госбезопасности Генриха Ягоды и ряда его сподвижников в Москву было переведено большое количество работников с периферии. Оказался тогда, в июне 1937 года, и Пётр Васильевич Федотов, занявший должность помощника начальника секретариата ГУГБ НКВД. В октябре того же года его перевели в начальником 7-го (восточного) отделения 4-го (секретно-политического) отдела ГУГБ НКВД, Росли в чинах и должностях тогда быстро – в 1938 году он стал заместителем начальника, в 1939 году – начальником этого отдела. Профессионализм Федотова быстро оценил и ставший новым наркомом Лаврентий Павлович Берия, обычно не жаловавший ежовских выдвиженцев. В сентябре 1940 года он назначает комиссара госбезопасности 3-го ранга Федотова начальником 3-го отдела ГУГБ НКВД, который вскоре был преобразован во 2-е Управление НКГБ СССР. Так, в столь сложное для страны предвоенное время, он оказался руководителем советской контрразведки. В недрах германского генштаба уже разрабатывался план нападения на СССР.

Времени на раскачку не было, и Федотов сходу включился в контрразведывательную работу. Страна была наводнена иностранными «туристами», не говоря уж о официальных дипломатах и работниках торгпредств. Контрразведчики проделали огромную работу по контролю за ними, вербовке негласной агентуры. В службу были переведены высокопрофессиональные сотрудники с периферии. Одним из них был будущий Герой Советского Союза Николай Кузнецов. Весной 1941 года сотрудники Управления Федотова внедрили прослушивающую технику германского военного атташе и по совместительству резидента гитлеровской разведки в Москве генерала Эрнста Кестринга. Сохранились протоколы прослушки, в которых генерал не стеснялся в выражениях, говоря о грядущей войне. Полученная Петром Васильевичем и его контрразведчиками информация по своей значимости не уступала той, что получали их коллеги из внешней разведки. В апреле 1941 года главного контрразведчика наградили орденом «Знак Почёта».

Начавшаяся война увеличила до предела и без того огромную нагрузку на контрразведку. Она боролась против разведок вражеских стран, выявляла как негласную их агентуру, так и откровенных коллаборационистов, охраняла дипломатический корпус, продолжавший работать в СССР, вела оперативную работу в лагерях военнопленных и интернированных, осуществляла фильтрацию на освобождаемых территориях, боролась с националистами на Кавказе, в Прибалтике, на Украине. В трудные месяцы 1941 года при активном участии Федотова создавались хорошо оснащённые подпольные группы для борьбы с оккупантами. Кстати, в случае захвата Москвы Федотов сам должен был возглавить городское подполье. Большую работу провёл генерал и на Тегеранской и Ялтинской конференций, когда его сотрудники пресекли попытки террористических актов германских спецслужб. Федотов тогда получил редкий полководческий орден Кутузова 1-й степени, не будучи при этом полководцем – нечастый случай.

После войны в связи со структурными изменениями в ведомстве госбезопасности Федотов был назначен заместителем начальника Комитета информации при Совете Министров СССР – фактически централизованный аналитический центр по обработке поступающей по внешнеполитическим и разведывательным каналам информации. Возглавил Комитет Вячеслав Михайлович Молотов, но большая часть практической работы легла, конечно, на профессионального контрразведчика Петра Васильевича Федотова. Он внёс поистине огромный вклад в укрепление заграничного разведывательного аппарата и усиление его работы в условиях начавшейся «Холодной войны». Но спустя пять лет Комитет информации был ликвидирован, и генерал с большим опытом оказался не у дел и долго ждал назначения. Ничего не изменила и смерть Сталина. Федотова миновала участь некоторых его товарищей, арестованных и осуждённых следом за Берией, но новый председатель КГБ Александр Шелепин отправил ещё не старого генерала на пенсию с обидной формулировкой «по служебному несоответствию». Его лишили звания генерал-лейтенанта и исключили из партии «за грубые нарушения законности в период массовых репрессий», хотя современные исследователи полагают, что его участие в них было минимальным.

Пётр Васильевич Федотов скончался 29 сентября 1963 года. Могила его находится на Пятницком кладбище Москвы.