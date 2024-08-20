От атома до Вселенной. Калужская область К югу от Москвы, в самом центре России, на территории почти в 30 тысяч квадратных километров, раскинулась Калужская область. На чтение: 14 минут

К югу от Москвы, в самом центре России, на территории почти в 30 тысяч квадратных километров, раскинулась Калужская область. Регион с богатой историей, живописной природой, многовековыми традициями, духовными центрами в последние десятилетия становится всё более привлекательным для туристов. Совсем близко столица, на юг через область пролегают крупные магистрали, ведущие на юг и восток, но такое центральное положение было в этих землях далеко не всегда… История Калужской земли не менее бурная, отмеченная знаменательными событиями и выдающимися людьми, чем у многих более крупных российских регионов…

Начало

Не секрет, что долгие века своей истории человек старался обосновываться где-нибудь поближе к рекам, которые были и источниками воды, и транспортными артериями. На ровных местах, что интересно, пращуры строились редко, старались выбрать для этого возвышенность. Земля нынешней Калужской области не являлась исключением, и до сих пор археологические группы находят стоянки, селища и городища древних людей именно в таких местах. Крупнейшей водной артерией региона является река Ока, вокруг которой когда-то поселились первые в этих местах люди — было это где-то в раннем палеолите. Не обошли вниманием, судя по археологическим находкам, первые здешние жители, и другую крупную реку, Жиздру. Исследователи находят здесь то, что, незаметное своим современникам, когда-то утерялось и до сего дня хранят в себе бесценные для нас элементы древней, давно забытой культуры. Местные музейные специалисты говорят, что ещё в III-V веках здесь жило племя балтов, искусное своими ремёслами, но бесследно исчезло где-то в начале VI века.

В V веке здесь появилось славянское племя вятичей, согласно преданию, пришедшее сюда с Вислы. Одно из старейших обнаруженных в Калужской области славянских поселений обнаружено в городе Людиново. Известно, что к Х веку вятичи находились в данной зависимости от Хазарского каганата, и освободились от неё в результате походов воинственного князя Киевского и Новгородского Святослава Игоревича. В «Повести временных лет» это событие датировано 964 и 965 годами в нашем современном летоисчислении. Когда хазары были разгромлены, и к ногам воинственного князя пали её столицы Саркел, Итиль и Семендер, вятичи стали данниками уже Киевской Руси, которая окончательно закрепилась в приокских землях. Правда, они ещё достаточно долго оставались приверженцами языческих верований. Приход христианства в эти земли связывают с именем иеромонаха из Киево-Печерской лавры Кукши, по происхождению как раз вятича. Его считают крестителем не только в Калужской земле, но и в соседней Орловщине, тоже наследующей вятичским землям. Было это в конце XI – начале XII века.

Сквозь дым сражений и пламя пожарищ

В эпоху феодальной раздробленности немалая часть современной Калужской области оказалась в составе могучего Черниговского княжества. Едва разделившись, князья начали воевать друг с другом. В летописях XII – начала XIII веков первые упоминания о некоторых городах появляются как раз в связи с бесконечными княжескими междоусобицами. Так, в 1231 году впервые упоминается город Масальск, сегодня Мосальск, который даже станет позднее центром удельного княжества — род князей Масальских не прервался даже спустя многие века после ликвидации этого княжества, и их далёкие потомки живы до сих пор.

Могущество Черниговского княжества, не раз одерживавшего победы в столкновениях с другими русскими князьями, оказалось бессильным перед монгольскими захватчиками хана Батыя. Надо сказать, что предки калужан сталкивалась с монголами ещё задолго до этого похода. Вместе с киевскими и черниговскими дружинами жители здешних городов сражались на реке Калке — кстати, князь Мстислав Святославич, погибший в этой битве, был князем городка Козельска до того, как стать князем Черниговским. Спустя девяносто с лишним лет, в 1238 году, под стены этого городка монголы пришли уже с севера и востока. Разорившие до того Рязанское и Владимиро-Суздальское княжество, сжёгшие Ряань, Коломну, Москву, Переславль-Залесский, Торжок, Тверь, Кострому, Ярославль, Владимир, почти дошедшие до Новгорода, батыевские орды в конечном итоге повернули на юг, в смоленские и черниговские земли. Весной 1238 года началась героическая оборона. Будучи отрезанным от основных земель Черниговского княжества, сам имея князем двенадцатилетнего Василия, внука Мстислава Святославича, который по малолетству не мог лично руководить войском, Козельск держался семь недель. Лишь когда к монголам с востока, через разорённые рязанские земли, подошло подкрепление, захватчики взяли Козельск. В ярости монголы уничтожили город целиком, вместе со всем населением. В историю вошло изречение хана Батыя «Злой город». Спустя много веков, уже в наши дни, подвиг защитников Козельска будет отмечен присвоением этому городу почётного звания «Города воинской славы». Сегодня это тихий патриархальный городок, знаменитый своей Оптиной пустынью, а туристы едут полюбоваться сюда реликтовыми растениями и скалами в «Чёртовом городище» и прекрасными видами долины Жиздры.

В 1246 году, после гибели в Золотой Орде последнего князя Черниговского Михаила Всеволодовича, территория современной Калужской области разделяется между более мелкими Карачевским и Тарусским княжествами, причём из первого выделились сначала уже упоминаемое Козельского, а затем Мезецкое и Масальское. Некоторые из этих образований просуществуют аж до начала XVI века. При этом некоторые земли отошли к соседним княжествам — так, город Медынь входил в Смоленское княжество, а Боровск и современный Малоярославецкий район — в Суздальское.

Весь XIV век прошёл под знаком бесконечных войн набирающей силу в качестве центра объединения русских земель Москвы и Литовского княжества. Объектом спора были так называемые Верховские княжества в верховьях Оки — бывшие уделы Черниговского княжества. Москва то отвоёвывала эти земли, то вынуждена была признавать их владениями литовских королей. Ситуация в этом пане не стала лучше и в следующем веке, но именно в связи с этими событиями, как считается, зародился будущий областной центр — город Калуга, который был основан как форпост Московской Руси на её тогдашних южных границах. Первое упоминание о ней относится к 1371 году — литовский князь Ольгерд пишет в адрес патриарха Константинополя Филофея жалобу на «московитов», которые отобрали у него целый ряд городов, в числе которых называет и Калугу. Был ли здесь раньше город, гораздо более старший своего официального возраста, или Ольгерд таким образом просто обозначал свои сомнительные притязания на землю, на которой возникла Калуга, остаётся дискуссионным вопросом историков. По крайней мере, специалисты говорят, что люди жили на этом месте задолго до описываемых событий.

Как бы то ни было, городу уже на второй год своей, если так можно выразиться, «официальной» истории начала угрожать опасность быть завоёванной литовцами. В 1372 году Ольгерд вторгся в пределы калужской земли, стремясь через неё достичь Москвы и покорить русскую столицу. Совсем рядом от Калуги, на противоположном берегу Оки, под городком Любутском (ныне — село Троицкое Ферзиковского района Калужской области) — состоялось сражение между московским войском и передовым отрядом литовцев. Последний был разгромлен, и Ольгерд не решился переправляться в Оку и давать генеральное сражение. Вскоре был заключён мир.

Так и осталась Калуга навсегда за Россией. В 1389 году знаменитый князь Дмитрий Донской в соответствии с тогдашней удельщиной в престолонаследии завещал её своему сыну Андрею. Правда, литовцы от своих притязаний на эти земли не отказались, поскольку в ту пору они владели соседней Смоленщиной и расширение на восток собственных владений считали своей стратегической направленностью. В середине 1440-х годов князь Казимир IV начал новый поход на русское государство из Смоленска. Литовские войска попытались взять Козельск, но «злой город» подтвердил свою репутацию, и князь двинул войска прямо на Калугу. То было тяжёлое время для русского государства — с востока развязало войну Кзанское ханство, и Москве пришлось держаться на два фронта. Зимой 1445 года литовцы смогли наести московской армии тяжёлое поражение на реке Суходрев (ныне — территория Малоярославецкого и Дзержинского районов). Однако по итогам войны, завершившейся только через четыре года, удалось отстоять эти земли за Москвой.

В 1480 году на Калужской земле произошло ещё одно знаменательное событие — стояние на реке Угре. Здесь, недалеко от современной границы Смоленской и Калужской областей, царю Ивану III, вошедшему в историю как Великий, удалось свершить великое дело — окончательное избавление Руси от монгольского ига и превращение её в суверенное государство, способное само распоряжаться своей судьбой, ни на кого не оглядываясь. А ордынское государство, и без того находившееся в глубоком кризисе, начало путь к своему бесславному падению. Сегодня в этих местах стоят памятники, а с 2014 года работает музей-диорама «Великое стояние на Угре».

Притязания Литвы, а затем и Речи Посполитой на Калужскую землю оставались больной темой — чего говорить, если даже в конце XVI века их короли в полной уверенности в своих правах требовали возвращения здешней территории. Но Россия обустроилась здесь навсегда! В конце XV века основываются центры духовной жизни региона — знаменитые Тихонова и Оптина пустыни. А в начале следующего столетия Калуга впервые становится административным центром региона — удельного Калужского княжества, которое досталось одному из пяти сыновей Ивана III Великого Симеону Ивановичу, прозванному Калужским. Калужское княжество находилось на опасных для Московской Руси южных рубежах, откуда постоянно совершали набеги крымские татары. Во время очередного крупного набега, произошедшего в 1512 году, Симеон Иванович дал сражение коннице хана Менгли-Гирея на реке Оке, использовав имеющиеся у него речные суда в качестве преимущества. Сеча, по дошедшим источникам, была страшной — татары не были полностью разгромлены, но понесли такие потери, что сочли за благо отступить. Эта победа, казавшаяся почти недостижимой, была настоящим чудом, и её герои — князь Симеон и юродивый Лаврентий Калужский — сегодня причислены к лику святых, рядом с могилой Лаврентия впоследствии возник один из крупнейших монастырей региона — Лаврентьев монастырь в Калуге, на левом берегу речки Яченки. Уже в следующем веке, в Смутное время, стены этой обители не раз будут держать оборону от неприятеля. К сожалению, эта святыня была безжалостно уничтожена в первые годы Советской власти, сейчас ведутся работы по её восстановлению. Сам князь Симеон прожил яркую, но, к сожалению, недолгую жизнь, и скончался в возрасте всего 31 года на охоте у своего брата, московского князя Василия III – есть даже версия, что он был отравлен Василием. Как бы то ни было, детей после себя он не оставил, так что со смертью Симеона Ивановича окончилась и недолгая история Калужского княжества, снова ставшего московской провинцией.

Наступивший XVI век мало что изменил в жизни Калуги — она продолжала играть роль южного форпоста русского государства. По берегу Оки через Калугу проходила масштабная линия обороны, известная как «Берег». В ту пору здесь были перегорожены и строго охранялись все броды, а дно и берега были утыканы кольями. Неустанно службу на этой границе несла так называемая «береговая рать». А по территории Калужской области проходили знаменитые «засечные черты». Наверное, жившим в ту эпоху казалось, это так навсегда и останется — южный рубеж России останется здесь, а русские люди так и будут жить тут в постоянном страхе очередного набега диких орд… Не случайно сюда не раз приезжал Иван Грозный, лично проверяя, как защищены южные границы его владений. При нём здесь был учреждён один из первых, по сути, военных округов — Береговой разряд. Здесь же служил воевода Михаил Иванович Воротынский, создатель первого русского воинского устава.

В 1571 году крымчаки предприняли новый поход, прорвались через Оку и, просто обойдя опричников Ивана Грозного, захватили и спалили Москву, заодно уведя в полон множество людей. Спустя год уже упоминавшийся калужский воевода Воротынский вместе с князем Дмитрием Хворостининым сумел нанести поражение татарам в битве при Молодях. Торжествовать победителю, правда, пришлось недолго — у подозрительного царя блистательный военачальник быстро попал в опалу и был казнён. Потомки оказались более благодарными, чем современники, и сегодня в селе Воротынске — бывшем центре Воротынского княжества, уничтоженного после казни Михаила Ивановича — теперь стоит памятник воеводе.

А Иван Грозный в 1576 году вновь лично приехал в Калугу, чтобы самостоятельно возглавить отражение очередного набега крымских татар. Правда, новые нашествия не шли ни в какое сравнение с теми, что были раньше — в основном татарские орды водили уже сыновья знаменитого Девлет-Гирея, а то и вовсе обычные мурзы со сравнительно небольшими силами. В 1584 году, когда грозный царь умер, новому калужскому воеводе Михаилу Андреевичу Безнину-Нащокину пришлось отражать новое нападение крымчаков, и тот успешно разгромил их в битве на реке Выссе, на территории современного Перемышльского района Калужской области.

Сейчас, когда Калуга – это пара часов езды на машине от Москвы, сложно представить себе, что три с половиной века она была привычным местом ссылки из столицы. С одной стороны, близость к Первопрестольной позволяла негласно контролировать политических ссыльных, следить за их поведением, с другой – удалённость от продвинувшихся южнее и восточнее границ, что вкупе с традиционно плохими русскими дорогами усложняло бегство. Калугу часто избирали местом подобной ссылки для важных деятелей, которых просто так бросить в тюрьму было как-то несолидно.

Открыл череду политических ссыльных, перебывавших в этом тихом патриархальном городе крымский посол Ян Болдый, которого отправил сюда Иван Грозный. Здесь он жил аж семнадцать лет – до 1572 года. И впоследствии особенно охотно сюда почему-то направляли важных узников Востока. В 1786 году здесь поселили последнего крымского хана Шагин-Гирея, до того жившего в Воронеже. Правда, пробыл он тут всего один год, а после запросился в Османскую империю, где и был коварно и жестоко убит по приказу султана за сдачу Крыма русским. В 1823 году сюда был сослан чрезмерно самовольный вассал России, хан казахского Младшего Жуза (она же Букевская орда) Арынгазы-хан, здесь он и умер в 1833 году. После неудачного антироссийского заговора грузинских аристократов в Калуге год пробыли дочь грузинского царя Ираклия II Текла Ираклиевна (здесь её называли Фёкла) и её сыновья. Но самый знаменитый здешний поселенец – бывший имам Чечни и Дагестана Шамиль, три десятка лет воевавший против России на Кавказе. Он прожил в Калуге девять лет, а потом по разрешению Александра II поехал в Мекку, но по дороге расхворался и умер. В 1873-1879 годах в Калуге жил первый министр Хивинского ханства Магомед-Мурад (или Матмурод-Диванбеги, как его звали на родине), некогда ярый оппозиционер российскому протекторату над этим ханством. Наконец, в 1912 году сюда были сосланы шейхи чеченского тариката Кадирия Бамат-Гирей хаджи Митаев и Батал-хаджи Белгороев. Власти даже хотели было поселить в Калуге персидского шаха Мухаммеда Али, лишившегося престола в результате Иранской революции 1905-1911 годов, но всё-таки отправили его жить в Одессу. Вышеперечисленные – только самые известные здешние ссыльные, в реальности сюда часто высылали «неблагонадёжного образа мыслей» представителей кавказских народов. А когда пришла Первая мировая война, сюда стали присылать турецких военнопленных – к концу января 1915 года здесь жило уже около 2 тысяч таковых.

От Смуты к порядку. Провинция, наместничество, губерния, область

Трудным было для Калуги, уже достаточно богатого торгового и ремесленнического города, начало XVII века. Страшный голод опустошил эти земли, вынудил население искать счастья на юге и востоке. В стране начался раздрай. Оставшиеся жить в городе на Оке калужане, в основном служилое сословие, были народом беспокойным, что и обусловило дальнейший ход событий. Когда в 1605 году объявился Лжедмитрий I, в Калуге быстро «поцеловали крест», присягнув новому государю. Спустя год в результате устроенного боярином Василием Шуйским переворота тот был убит, но Калуга не приняла Шуйского в качестве нового царя. Тогда на первый план выдвинулась фигура Ивана Исаевича Болотникова. 23 сентября (по новому стилю – 3 октября) 1606 года тот во главе крупного войска, состоявшего из беглых крестьян и холопов, казаков, оппозиционного Шуйскому дворянства Рязани и Тулы, а также крупных сил наёмников-ландскнехтов с артиллерией, Болотников нанёс тяжёлое поражение армии царя-боярина. Но после ряда впечатляющих побед, повергших было в настоящее уныние Шуйского и его сторонников, маятник качнулся обратно – дворяне со своим ополчением предали Болотникова, и последний после поражения были вынуждены отойти обратно к Калуге. 10 (по новому стилю – 20) декабря 1606 года началось Калужское сидение. Четыре месяца царские войска пытались штурмом взять город. Болотниковцы держались, надеясь на подмогу со стороны запорожских казаков и других своих единомышленников. Так, на третий месяц осады на реке Вырке недалеко от Калуги произошло сражение, в ходе которого боярин Иван Никитич Романов (дядя будущего царя Михаила Фёдоровича) и воеводы Данило Мезецкий и Михаил Нагой нанесли поражение войску князя Мосальского, ещё одного оппонента Шуйского. Все эти сражения отвлекали основные силы, чем не преминул воспользоваться Болотников, сумев в удачный момент выйти из Калуги и разгромить горе-воевод Шуйского, после чего уйти к Туле. Но везение повстанца на этом закончилось, и вскоре он всё-таки был разгромлен.

Однако присягать Шуйскому Калуга упорно не желала, настолько непопулярным он был в их глазах. С таким же упрямством люди не верили ни в смерть царевича Дмитрия, ни в гибель «царя» Дмитрия. На этом фоне появление Лжедмитрия II вызвало воодушевление. Тому поначалу сопутствовала удача – он нанёс войскам Шуйского поражение и осадил Москву, дойдя до села Тушино. Но чем дальше, тем больше он терял контроль за своими войсками и сподвижниками, и в конце концов пустился в бега. Поскольку Калуга всячески демонстрировала свою приверженность «царю Дмитрию», самозванец решил отправиться туда. В январе 1610 года из Лаврентьевского монастыря калужане проводили Лжедмитрия в свой город, куда вскоре приехала и Марина Мнишек. К весне 1610 года он собрал новое войско и двинулся на Москву, однако к тому времени в Кремле уже хозяйничал польский королевич Владислав, и самозванцу несолоно хлебавши пришлось поворачивать обратно. Он решил, что раз его «предали» и русские, и поляки, он уйдёт в Астрахань и заручится поддержкой турок и татар. Вот только самодурство Лжедмитрия II сыграло с ним злую шутку – он приказал утопить касимовского хана, что возмутило татарского князя Урусова, который и убил несостоявшегося царя, и имя-то которого осталось неизвестным истории. Надо сказать, что Калуга тогда искренне оплакивала самозванца, и жители её даже с почестями погребли тело в местной церкви.

Но всё когда-то кончается – кончилось и Смутное время. Наступила эпоха Романовых. Когда в 1617 году началась очередная война против Польши, Калужским воеводой назначается самый опытный полководец, Дмитрий Михайлович Пожарский. Польско-литовские войска к тому времени уже осадили Калугу, и князю пришлось буквально с мечом в руках пробиваться в город. В мае 1618 года изрядно поредевшие силы врага были вынуждены отойти в Вязьму. Но передышка была недолгой – Калугу уже через два месяца осадили запорожские казаки под командованием гетмана Петра Сагайдачного, которые сожгли посадские слободы, но сам город также взять не смогли и после заключения перемирия с их хозяевами-поляками убрались обратно в Сечь.

В середине XVII века окрепшее русское государство сумело отодвинуть границы на запад, вернув себе Смоленскую землю, а также воссоединившись с Малороссией. После нескольких веков постоянных войн и смут, сотрясавших многострадальную калужскую землю, здесь наступил период порядка и спокойствия. Когда в 1719 году Пётр I решил разделить страну на губернии, он включил Калугу в состав Московской губернии, однако сделал её центром Калужской провинции. В 1776 году Екатерина II создала здесь Калужское наместничество во главе с генерал-аншефом, графом Михаилом Николаевичем Кречетниковым. Он внёс большой вклад в развитие города, который при нём был полностью перепланирован, его исторический центр в общем и целом обрёл тот вид, какой предстаёт перед нами сейчас. Но взошедший на престол Павел I упразднил наместничества в 1796 году, создав Калужскую губернию. В течение XIX века и вплоть до революции в неё входили 11 уездов – Боровский, Жиздринский, Калужский, Козельский, Лихвинский, Малоярославецкий, Медынский, Мещовский, Мосальский, Перемышльский, Тарусский; плюс было 3 заштатных города – Воротынск, Серпейск и Сухиничи.

После полуторавекового перерыва в эти земли вновь пришла война в 1812 году. После разорения и сожжения Москвы Наполеон, желая обеспечить хорошую зимовку своей армии, двинул её в не тронутые войной южные губернии, в первую очередь, в Калужскую и Тульскую. Ожидая этого, Михаил Илларионович Кутузов предпринял знаменитый Тарутинский манёвр, преградив путь французским войскам и одновременно создав угрозу их тылам и линиям снабжения. Наполеон три недели выжидал, пытался посылать в русский лагерь парламентёров, и лишь 8 (по новому стилю – 18) октября 1812 года нанёс удар кавалерией маршала Иоахима Мюрата. Но русская оборона оказалась крепкой, и, понеся большие потери, один из лучших наполеоновских военачальников был вынужден признать, что одержать победу ему не по силам. Император тогда принял решение уходить из Москвы по другой дороге, на Калугу, но и здесь кутузовская армия преградила ему путь. В результате ожесточённого сражения под городом Малоярославцем французы из корпуса Евгения Богарне вновь потерпели поражение, после чего Наполеону стало ясно – идти придётся назад, по ими же разорённой Смоленской дороге. Это стало началом конца «Великой армии», отступление которой быстро превратилось в голодное и губительное бегство.

Город Малоярославец выгорел почти полностью, его отстроили после войны. К 25-летию сражения здесь поставили памятник работы Антонио Адамини, один из 12 – снесённый и отданный на металл, он будет восстановлен к 200-летию Отечественной войны, и сегодня встречает всех проезжающих через центр города. А по другую сторону красивейшей Успенской церкви находится обелиск «Город воинской славы», ведь Малоярославец, наряду с Козельском – единственные обладатели этого звания на Калужской земле, хотя, положа руку на сердце, достойных его кандидатов здесь гораздо больше. Кстати, в области есть свои, как бы дополняющее федеральные, звания: «Город воинской славы Калужской области», которого удостоены города Людиново, Киров, Боровск, Жиздра и Жуков; «Населённый пункт воинской доблести» (Сухиничи и Юхнов); «Рубеж воинской доблести» (Ильинское и Подсосено Малоярославецкого района, Зайцева Гора и Цветовка Барятинского района, Кременки и Троицкое Жуковского района), Гнездилово, Жданово и Павлиново Спас-Деменского района, Дворцы и Камельгино Дзержинского района).

В XIX веке традиционно аграрная губерния начинает обретать свою промышленность. Именно здесь в Жиздринском уезде впервые в центральной России начали производить отечественные рельсы для строительства железных дорог, а позднее – паровые машины, пароходы и паровозы. Значительное развитие получает бумажная отрасль – выделкой бумаги славились Кондровская и Троицкая бумажные фабрики, а также Полотняный Завод в одноимённом селе. Сельское хозяйство долгое время продолжало оставаться примитивным, какой-либо техники серьёзнее сохи местные крестьяне не знали, да и неурожайные годы были частым явлением. Особенно сильно ударил по Калужской губернии голод 1891-1892 годов, для преодоления последствий которого пришлось прибегать к продовольственной помощи страдающему населению. Но в целом экономическая ситуация начала ХХ века была стабильной, улучшалось благоустройство жизни, появлялось новое производство.

Так медленно подошёл 1917 год, перевернувший всю историю страны. Калуга, которая всегда находилась в центре всевозможных смут, и тут не упустила возможность поучаствовать в общих брожениях. Местные большевики во главе с Петром Яновичем Витолиным в феврале 1918 года провозгласили Калужскую Советскую Республику, создали свои вооружённые силы, начали репрессии против ещё не бежавших буржуазии и духовенства. Однако местные партийцы так рьяно взялись за реквизиции, аресты и прочие нехорошие вещи, что забастовали даже местные рабочие. Может быть, всё это и не вызвало бы такого недовольства, но Витолин сотоварищи во время этих реквизиций устраивали бесстыдные пьянки, чему свидетелями был весь город. В итоге Москва, куда к тому времени переехал Совнарком во главе с Лениным, решила, что подобная партизанщина недопустима, и тихо ликвидировала этих «наследников Болотникова».

Калужская губерния существовала до 1929 года, когда уже и забывать-то стали, кто такие губернаторы. Её западные районы вошли в состав Западной области с центром в Смоленске, Калуга и оставшаяся часть области – в Центрально-Промышленную область, вскоре переданную в состав Московской области.

Как и во всей стране, в регионе активно проводилась индустриализация. Ещё в 1920-е годы на Калужском электромеханическом заводе освоили производство телефонных аппаратов и коммутатором. Появились Калужская швейная фабрика, Калужский машиностроительный завод, Калужская спичечная фабрика «Гигант». Ещё до войны были заложены Калужский комбинат синтетических душистых веществ и Калужский турбинный завод. К началу Великой Отечественной войны только в самой Калуге работало три с половиной десятка предприятий.

Великая Отечественная война и послевоенные годы

С первых же дней войны в регионе было введено военное положение, стала проводиться мобилизация и перевод промышленности на военные рельсы. Более 90 тысяч жителей области отправились строить оборонительные рубежи под Смоленском, Брянском и Орлом. С приближением гитлеровских войск началась эвакуация предприятий, для борьбы с немецкими диверсантами было создано 44 истребительных отряда и батальона.

Ожесточённые бои развернулись здесь в ходе гитлеровского наступления на Москву. Здесь держали оборону три армии — 33-я, 43-я и 50-я, которые под мощным вражеским натиском были вынуждены отходить. Всего за четыре дня — с 4 по 8 октября 1941 года — были оставлены Юхнов, Мосальск, Спас-Деенск, Людиново,Жиздра, Козельск, Думиничи, Сухиничи — одним слово, чуть не половина нынеешней области. Следующим рубежом была Можайская линия обороны, строительство которой начали ещё за несколько месяцев до того, после оставления Смоленска. Из четырёх укреплённых районов два — Малоярославец и Калужский — находились в пределах современных границ региона. Построить, как ни торопились, укрепления целиком не успели, кое-где не было завершено и половины строительства. Ситуация была ужасной — защитников Москвы и на основном-то направлении была нехватка, а уж на южном и подавно.

В это критический момент, 10 октября 1941 года, командование Западным фронтом было поручено Георгию Константиновичу Жукову, уроженцу калужской земли. И, по совпадению, в этот день в его родных местах гитлеровцы вышли к Можайской линии обороны. Это было первое боевое соприкосновение — под самим Можайском немцы атаковаи рубежи линии спустя два дня. К большому сожалению, незаконченная линия не давала никакой возможности держать её долго, и Жуков отдавал себе в этом отчёт — и действительно, то, что на неделю здесь удалось задержать гитлеровцев, заслуга исключительно сражавшихся здесь красноармейцев, ополченцев, бойцов частей НКВД, многим из которых так и не суждено было вернуться домой… Была захвачена и родная деревня Жукова Стрелковка — Георгию Константиновичу в последний момент удалось вывезти свою родню в тыл, но их родной дом был сожжён оккупантами.

В ночь с 12 на 13 октября 1941 года была захвачена Калуга. Чтобы остановить стремительное наступление вражеских войск, в бой были брошены все имеющиеся резервы, в том числе курсанты Подольских артиллерийского и пехотного училищ. Едущие по Варшавскому шоссе на восток туристы могут себе представить путь движения германской армии и увидеть большое число мемориалов и памятников Великой Отечественной войны. При крупнейших из них — на Зайцевой Горе и в Ильинском, где стояли насмерть подольские курсанты — открыты музеи, рассказывающие о том, что происходило в этих местах страшной осенью 1941 года.

Лишь к исходу октября противник выдохся и был задержан на реках Наре и Оке. Территория современной Калужской области почти целиком оказалась в оккупации. Даже пробыв здесь немногим более месяца, гитлеровцы успели продемонстрировать всем, что значит их так называемый «новый порядок» - жертвами их террора стали более 20 тысяч мирных жителей. Но и местные не сидели сложа руки — в области действовало более 100 партизанских отрядов. Особенную известность получил диверсионный отряд полковника Ильи Григорьевича Старинова, доставивший много неприятностей гитлеровцам в западной части оккупированной Калужской земли.

После относительного затишья ситуация начала меняться — Красная Армия, подтянув свежие части, начала 5 декабря 1941 года контрнаступление под Москвой. Его составной частью был контрудар в направлении Калуги. 30 декабря 1941 года город был освобождён. Всего же в результате контрнаступления под Москвой удалось освободить 16 районов полностью, но 8 частично ещё долгое время оставались в оккупации. Так, город Юхнов был освобождён 5 марта 1942 года, а Юхновский район целиком — только через год.

В освобождённых районах ударными темпами восстанавливалось порушенное хозяйство, все задачи которого были подчинены военным нуждам. Сами обездоленные оккупацией, калужане внесли в Фонд обороны более 100 миллионов рублей, при их участии были построены 14 танковых колонн, 12 авиационных подразделений и отдельных боевых авиационных машин, 5 бронепоездов, 1 артиллерийская батарея. Окончательно же эта многострадальная земля была освобождена только в ходе наступательного этапа Курской битвы, в августе-сентябре 1943 года. Более 250 тысяч солдат и офицеров навсегда остались в калужской земле. В области много памятников Великой Отечественной войны — помимо уже упомянутых мемориалов вдоль Варшавского шоссе, большой интерес туристов вызывает Безымянная высота — та самая, о которой сложена знаменитая песня, у деревни Новые Холмы Куйбышевского района. Свято чтут здесь и память одного из ключевых полководцев Великой Отечественной войны Георгия Константиновича Жукова — на его родине создан крупный музей, посещение котрого является обязательным пунктом программы для десятков тысяч гостей региона.

5 июля 1944 года в рамках политики разукрупнения областей для лучшего восстановления народного хозяйства была создана Калужская область в границах, существующих и по сей день. В регионе появились новые промышленные предприятия — заводы «Ремпутьмаш», «Калугаприбор», «Тайфун», «Восход», автомобильного электрооборудования, телеграфной аппаратуры. Традиционно аграрный регион в середине ХХ века получил мощный индустриальный толчок, и ведущей отраслью областной промышленности стало машиностроение. Его развитию не помешал даже распад СССР, более того — с 2006 года он показывает уверенный рост. До 2022 года здесь активно работали иностранные инвесторы, на перезапуск серийного производства после их ухода потребовалось немалое время.

В 1967 году Калужская область была награждена орденом Ленина — так был отмечен вклад её жителей в достижение Победы в Великой Отечественной войне, их самоотверженный труд по восстановлению народного хозяйства и дальнейшему развитию области. В 1971 году орден Трудового Красного Знамени появился на городском знамени Калуги.

Родина атомной энергетики и космонавтики

Калужскую область называют колыбелью космонавтики, ведь именно здесь прошла жизнь выдающегося русского учёного-самородка Константина Эдуардовича Циолковского, заложившего научную основу задолго до самих полётов в космос. Вспоминается старый фильм «Дорога к звёздам», где чудаковатый дядечка в пенсне, шляпе и рубахе кидает вёсла посреди озера, демонстрируя своему юному собеседнику, как в невесомости можно отталкиваться в противоположную сторону при броске предметов. Более серьёзным, но всё так же фанатично преданным науке, убеждённым в наступлении космической эры, воплотил Циолковского на экране Евгений Евтушенко в более позднем фильме «Взлёт». Константин Эдуардович — действительно культовая личность не только для Калужской земли, но и для всей нашей страны.

Циолковский родился в 1857 году в селе Ижевском, теперь это Спасский район Рязанской области. Переболев в детстве скарлатиной, он почти полностью оглох, и, казалось, добиться жизненного успеха будет для него физически невозможно. Но, самостоятельно постигая науки, он в 1879 году смог сдать экзамен на звание народного учителя. Далее были более сорока лет преподавания сначала в Боровском народном училище, а затем в Калужском женском епархиальном училище. На учительском поприще Циолковский дослужился до восьмого класса и получил орден Святого Станислава 3-й степени.

Ещё во время своей жизни в городе Боровске Циолковский стал заниматься наукой. В городе к нему относились как к сумасбродному чудаку, способному посреди ночи начать ни с того ни с сего запускать фейерверки или организовать удар электрическим током случайно забредшего к нему гостя. Но все эти эксцентричные выходки компенсировались невероятным упорством и энтузиазмом. Циолковский очень глубоко заглядывал в будущее — ведь когда он начинал, даже автомобиля на улицах Калуги было не увидеть, чего уж говорить про летательные аппараты. Первые же работы боровского учителя по кинетике газов и аэродинамике попали в нужные руки, и вскоре он стал членом Русского физико-химического общества. Вскоре Циолковский представил расчёты большого металлического управляемого аэростата, вызвавшие живейший интерес у научного сообщества. Последующие его проекты летательных аппаратов хвалил даже сам Николай Егорович Жуковский, отец русской авиаконструкторской мысли.

Был период, когда Циолковскому просто фатально не везло. Старый дом у него сгорел вместе с лабораторией и библиотекой, новый дом был затоплен во время половодья. На съём жилья уходила четверть его жалования, а ведь ещё нужно было учить детей. Свои проекты протолкнуть наверх, чтобы получить финансирование на их реализацию, у него не получалось, но руки учёный-самоучка не опускал. При этом он находил время не просто на обучение детей, что от него требовалось по должности — он разрабатывал новые учебные программы по математике, нашедшие своё применение в педагогической практике. В 1892 году талантливого педагога перевели в Калугу. С 1899 года и почти до самой революции он учительствовал в Калужском женском епархиальном училище.

Забот на новом месте работы у Константина Эдуардовича прибавилось, но научные изыскания он не забрасывал, неустанно бомбя Академию наук письмами. В 1900 году эти старания возымели успех, и ему были выделены деньги на постройку аэродинамической трубы, с которой Циолковский мог теперь проводить опыты. Но многие его идеи не нашли поддержки у чиновников и высокопоставленных учёных, так и оставшись на бумаге.

Приход Советской власти многое изменил в жизни Циолковского. И так не богатый человек, он лишился пенсии. Константина Эдуардовича даже арестовывали органы ВЧК, но, разобравшись, вскоре отпустили. Впрочем, достаточно быстро ему и назначили пенсию, и дали работу. После Гражданской войны началась эпоха расцвета авиации. В 1924 году появилась секция межпланетных сообщений при военно-научном обществе Академии воздушного флота Красной Армии, с которой Циолковский вступил в переписку. Тогда же он начинает проектировать для военного ведомства дирижабль. Слава Константина Эдуардовича в ту пору становится всесоюзной, его 75-летний юбилей широко отмечали в стране, учёного даже наградили орденом Трудового Красного Знамени и прижизненно назвали в его честь улицу в Калуге. Всю свою жизнь боровшийся за признание своих трудов, калужский самородок, наверное, и не чаял дождаться такой славы. Правда, пожить в её зените довелось ему совсем немного — спустя три года калужский гений скончался.

Оценить масштаб личности и научной деятельности учёного достаточно сложно. В печать вышли 148 его работ, но ещё сотни остались в рукописях, и до сих пор полностью не опубликованы. Циолковский, кстати, занимался не только авиацией и космонавтикой, но и даже написал немало философских трактатов. Его технические проекты намного опережали своё время, и то, что они не пошли в реализацию, объясняется ещё и несоответствием уровня техники той эпохи его задумкам. Некоторые его гипотезы и вовсе оказались со временем утопичными, но ведь и заглядывал он в отдалённое будущее. Но заслуги Циолковского в теоретическом обосновании многих аспектов аэродинамики и космонавтики. До сих пор используется формула Циолковского, устанавливающая зависимость между скоростью ракеты, её массой. скоростью истечения газов, массой топлива. И конструкторы наших первых ракет вдохновлялись в том числе теоретическими изысканиями Циолковского.

Сегодня Циолковский — один из символов Калужской области. Для туристов открыты дома-музеи в Калуге и Боровске, а также Государственный музей истории космонавтики, носящий имя учёного. В Калуге есть официальный, классический советский памятник ему, а гораздо позже, уже в наши дни, была установлена скульптурная композиция — Циолковский демонстрирует модель своей ракеты молодому Сергею Павловичу Королёву, в ту пору работавшему в ракетном НИИ; ещё один памятник есть в Боровске.

Не менее гордятся калужане первым атомным реактором, который был запущен в городе Обнинске. Атомные исследования были приоритетным направлением в науке, пользовались широкой поддержкой государства, а курировал их грозный Лаврентий Павлович Берия. Научные разработки этой отрасли не прекращались и в годы Великой Отечественной войны, и к середине 1945 года в стране уже были исследованы методы разделения урановых изотопов, получения тяжёлой воды и металлического урана. Теоретические разработки были завершены, и пришла пора создавать атомную отрасль. В США считали, что СССР отстал от них минимум на двадцать лет, но это было неправдой. В реальности наша страна быстро сократила разрыв до минимума, и, хотя паритета достигли не сразу, уверенную конкуренцию американской ядерной гегемонии составить смогла.

Американская ядерная отрасль в тот период была нацелена в первую очередь на военную составляющую. СССР же был заинтересован в мощных источниках энергии для растущего индустриального комплекса страны, и в равной мере педалировал и военную, и гражданскую атомные отрасли. Так и началось создание первой в мире атомной электростанции. Реактор проектировал выдающийся советский учёный Николай Антонович Доллежаль под руководством самого Игоря Васильевича Курчатова. Не так давно отмечалось 70-летие со дня вода Обнинской АЭС в эксплуатацию — произошло это 26 июня 1954 года. Отработав своё, первенец отечественного «мирного атома» был выведен из эксплуатации в 2002 году, с тех пор функционирует как исследовательский комплекс и музей. Попасть в музей можно только по предварительной записи, так как это до сих пор режимный объект.

Калужская область сегодня

Мы уже немало сказали об исторических местах и достопримечательностях Калужской области, остановимся на оставшихся заслуживающих внимания местах. Среди таковых можно отметить фабрично-усадебный архитектурный музейный комплекс в посёлке Полотняный Завод Дзержинского района, воссоздающий дореволюционную атмосферу этих мест. В Тарусе работает дом-музей выдающегося писателя Константина Григорьевича Паустовского, который, кстати, похоронен неподалёку от него. В том же городе работает дом-музей Марины Цветаевой и её семьи. А в Балабанове, помимо известной на всю страну спичечной фабрики, есть музей Ракетных войск стратегического назначения, где, помимо прочего, можно увидеть два десятка настоящих баллистических ракет, ранее стоявших на страже мирного неба над нашей страной, в том числе знаменитый ракетный комплекс «Тополь».

По поводу самой Калуги, кроме того, что было уже сказано, стоит отметить также старейшее виадуковое сооружение в нашей стране — каменный мост 1785 года постройки.

Поклонники природного туризма оценят красоты национального парка «Угра», где по местным рекам часто проводят сплавы, природного заповедника «Калужские засеки, а также пятиметровый водопад Радужный с каскадом бьющих ключей на реке Наре. Из водоёмов особенно стоит отметить озеро Ломпадь в Людинове. Поклонники спелеотуризма едут в Ферзиковский район, чтобы поисследовать Кольцовские пещеры. Популярностью пользуются самый большой в Европе арт-парк «Никола-Ленивец» в Дзержинском районе и туристический комплекс «Этномир» в Боровском районе. Калужская область идеально подходит для туров выходного дня жителям столицы, благо выбрать здесь есть из чего.

Источник обложки: Система культурных координат