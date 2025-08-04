Бюст генерал-полковнику А.М.Сахаровскому Руководил операциями разведки во время разгара холодной войны, кризисных ситуаций на Ближнем Востоке в 1956—1967 годах; венгерского восстания 1956 года; Берлинского кризиса, Карибского кризиса, чехословацких событий. Проработал на посту 15 лет, больше чем кто бы то ни было за всю историю внешней разведки СССР и Российской Федерации

Памятник на Аллее Героев в Парке Победы на Профсоюзной улице в городе Костроме открыт 19 декабря 2023 года по инициативе Российского военно-исторического общества. Автор памятника – скульптор Илья Игоревич Коротченко.

Александр Михайлович Сахаровский родился 3 сентября 1909 года в деревне Большое Ожогино Галичского уезда Костромской губернии Российской империи (ныне это Антроповский район Костромской области) в семье небогатого крестьянина, жившего отхожим промыслом. Позднее семья перебралась в Санкт-Петербург, где отец устроился работать на завод.

В 1926 году Сахаровский тоже поступил рабочим на Балтийский судостроительный завод. В дальнейшем трудился на Северной верфи в Ленинграде. В октябре 1931 года Сахаровского призвали на службу в Красную Армию и практически сразу зачислили на вечернее отделение Военно-политической академии. Молодой политработник начинал службу в городе Советская Гавань Дальневосточного края, где занимал должность секретаря бюро комсомола 63-го отдельного строительного батальона. В конце 1934 года Александр Михайлович был демобилизован и вернулся в Ленинград. Продолжив работу по комсомольской линии, он был секретарём комитета ВЛКСМ Канонерского судоремонтного завода, затем инструктором по воспитанию молодёжи парткома Балтийского морского пароходства.

Судьбу Сахаровского изменил арест Николая Ежова и чистка аппарата государственной безопасности от его ставленников. Лаврентий Берия, вставший во главе наркомата, стал набирать новых сотрудников. Молодой перспективный ленинградский коммунист с безупречной биографией Александр Михайлович Сахаровский оказался одним из тех, на кого обратили взгляд кадровики НКВД, и вскоре он вошёл в «Большой дом» на Литейном проспекте в качестве заместителя начальника отделения Водного разведывательного отдела Управления НКВД СССР по Ленинградской области. Правда, сидеть в начальственных кабинетах ему ещё долго не пришлось, так как вскоре его направили в заграничное плавание в качестве помощника капитана пассажирского судна, следовавшего в несколько стран Адриатики.

В преддверии большой войны в Ленинградском управлении НКВД был создан 1-й отдел, которому предстояло заниматься разведкой, и возглавил его Александр Михайлович. В начальный период Великой Отечественной войны под руководством майора Сахаровского осуществлялась подготовка диверсионно-разведывательных групп для заброски в тыл врага, проводились операции по поиску и уничтожению немецких парашютистов и других диверсантов. По левому берегу Невы группы советских разведчиков выводились под Шлиссельбург – более 40 таких групп проводил во вражеский тыл Сахаровский. Немало и других задач в трудные дни блокады приходилось выполнять Александру Михайловичу, раскрывая действовавших на советской территории агентов СД и абвера. За заслуги его наградили орденами «Знак Почёта» и Отечественной войны 1-й степени.

После войны перспективного разведчика забрали в Москву, в центральный аппарат внешней разведки МГБ СССР, где он был сначала начальником отдела, а затем заместителем начальника управления. Не раз приходилось выезжать ему за рубеж – в Финляндию; а в Румынии он провёл целых два года в качестве советника при органах государственной безопасности этой страны, ставшей на путь социализма. При его участии в Румынии были разгромлены резидентуры американской и английской разведок.

В отличие от многих своих коллег, Сахаровский пережил чистки, которые затеяло новое руководство страны в госбезопасности после смерти Сталина. Наоборот, его карьера пошла в гору. В мае 1956 года он возглавил Первое главное управление Комитета государственной безопасности при Совете Министров СССР. Руководил советской внешней разведкой он на протяжении пятнадцати лет – дольше, чем бы кто ни было. То было трудное время. Активизация созданных американцами военно-политических блоков НАТО, СЕНТО, СЕАТО, многочисленные кризисы на Ближнем Востоке, венгерское и чехословацкое восстания, Берлинский и Карибский кризисы – во всех этих событиях, ставших уже достоянием истории, принимали самое активное участие Александр Михайлович Сахаровский и его подчинённые. Он добился перестройки работы резидентур внешней разведки в условиях возросшего объёма стоявших перед ней задач. Активно велись контрразведывательная и научно-техническая разведка. Многое сделал для того, чтобы вернуть на Родину своих попавших в беду товарищей – Вильяма Фишера (он же Рудольф Абель), Конона Молодого, супругов Морриса и Леонтину Коэнов. Немалый вклад разведчиков был и в налаживание процесса международной политической разрядки.

Сахаровский в феврале 1961 года стал генерал-лейтенанто, в декабре 1967 года – генерал-полковником, правда, редко кто видел его в генеральской форме. Он был удостоен трёх орденов Ленина, орденов Красного Знамени, Трудового Красного Знамени, Красной Звезды. Кроме того, за сотрудничество с разведками дружественных стран Восточной Европы он стал обладателем высоких наград от ГДР, Болгарии, Венгрии, Польши, Чехословакии.

Но в начале 1970-х годов здоровье Сахаровского значительно ухудшилось. И в середине 1971 года он оставил пост начальника советской внешней разведки. Прощаясь с коллегами, он сказал: «Я оставил здесь все – здоровье, друзей и любимую работу!» Но опытный разведчик ещё до февраля 1975 года продолжал службу в Комитете государственной безопасности, будучи старшим консультантом Группы консультантов при председателе КГБ. И даже окончательно уйдя на заслуженный отдых, он не порывал связей с разведкой.

Умер Александр Михайлович Сахаровский 12 ноября 1983 года, когда его бывший шеф Юрий Владимирович Андропов был уже главой государства. Похоронен он на Новодевичьем кладбище в городе Москве.