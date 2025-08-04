Памятник Дважды Герою Советского Союза К.К.Рокоссовскому Памятник маршалу и дважды Герою Советского Союза открыли в декабре 2019 года в Улан-Удэ На чтение: 2 минуты

В декабре 2019 года в Улан-Удэ открыли памятник маршалу и дважды Герою Советского Союза.

Монумент в Улан-Удэ появился по инициативе Российского военно-исторического общества. На интернет-голосование было выставлено 10 проектов будущего памятника. Победу одержала работа скульптора Матвея Макушкина и архитектора Вячеслава Бухаева.

Конная фигура маршала Советского Союза выполнена из бронзы. И она находится на гранитном постаменте. Высота монумента превышает 7,5 метров. По задумке автора Рокоссовский изображён не в послевоенный период, а в его бытность командира кавалерийской дивизии. Тогда Константин Константинович не был ещё ни маршалом, ни дважды Героем Советского Союза, он находился в начале своего великого пути.

Памятник установили в Улан-Удэ в знак памяти о том, что Рокоссовский много лет служил в Бурятии. И благодаря ему в республике появилось первое воинское формирование — Бурятский кавалерийский дивизион.

По военному пути

По официальной версии Константин Рокоссовский (при рождении — Константы Рокосовски) родился 21 декабря 1896 года в городе Великие Луки, что в Псковской губернии. Но также есть предположения, что будущий маршал являлся уроженцем или Варшавы, или села Телеханы Пинского уезда. Называют и ещё несколько населённых пунктов.

Отец Константина — Ксаверий — поляк по национальности. Он работал машинистом паровоза. Мать Антонина была учительницей. Вскоре после рождения сына семья перебралась в Варшаву. Однако в 1905 году умер Ксаверий, матери не стало спустя 6 лет. И Константин, за плечами которого было четырёхклассное училище и работа на чулочной фабрике, переехал в город Гройцы. Устроился резчиком по мрамору и граниту на одно из местных предприятий.

В 1914 году Рокоссовского призвали в армию. Там Константы Ксаверьевич Рокоссовски и стал Константином Константиновичем Рокоссовским. Боевое крещение состоялось на полях сражений Первой Мировой войны.

Сначала Константин служил в военно-учебной команде. Позже его перевели в 5-й драгунский Каргопольский полк, который воевал на Западном и Юго-Западном фронтах. Рокоссовский сумел проявить себя, получил звание унтер-офицера и удостоился Георгиевского креста 4-й степени и Георгиевской медали.

В 1918 году Константин Константинович начал службу в Красной армии. Сначала командовал эскадроном, затем отдельным дивизионом, а после — кавалерийским полком. Сражался с белогвардейцами в Забайкалье. Ему довелось воевать с армиями барона Романа фон Унгерн-Штернберга и одолеть противника.

После окончания Гражданской войны Константин Константинович отправился служить в Монголию, где занял должность инструктора отдельной Монгольской кавалерийской дивизии. А в 1929 году он участвовал в боях на Китайско-Восточной железной дороге.

Военная карьера Рокоссовского уверенно шла в гору. И в 1936 году он стал командиром кавалерийского корпуса Ленинградского военного округа. Однако в июне 1937 года Константин Константинович попал под каток репрессий. Его исключили из партии, уволили из армии, а затем арестовали, обвинив в связях с иностранными разведками. Сам командир своей вины не признал, несмотря на многочисленные допросы. Рокоссовскому повезло. Никаких доказательств его вины не было. К тому же за него заступились Тимошенко и Жуков.

В итоге Константина Константиновича освободили в 1940 году и реабилитировали.

Один из творцов Победы

После восстановления в рядах Красной армии, Константин Константинович продолжил службу под началом Георгия Жукова — командующего Киевским военным округом.

Великую Отечественную войну Рокоссовский встретил командиром 9-го механизированного корпуса на Юго-Западном фронте. Сражался с фашистами на приграничных территориях. Однако уже в августе 1941 года стал командовать 16-й армией. А после возглавлял Брянский, Донской, Центральный, 1-й и 2-й Белорусские фронты. Ему довелось участвовать в Смоленской, Московской, Сталинградской, Курской и других знаковых битвах.

Во время операции «Кутузов» умелые действия Рокоссовского как военачальника Центрального фронта привели к поражению немецких войск под Орлом. Этот успех играл колоссальную роль. И поэтому 5 августа 1943 года в Москве был дан первый салют.

Затем была Белорусская операция. В 1944 году 1-й Белорусский фронт под командованием Рокоссовского разгромил группу армий «Центр». За этот триумф Константин Константинович получил звание маршала Советского Союза. После этого военачальник встал во главе 2-го Белорусского фронта. И сражался с фашистами во время восточно-Прусской, Померанской и Берлинской операций.

Героем Советского Союза маршал стал в июле 1944 года. А Дважды Героем — в июне 1945 года. Вскоре Рокоссовский командовал Парадом Победы на Красной площади.

После окончания Великой Отечественной войны Константин Константинович назначен Главнокомандующим Северной группой войск, которая дислоцировалась в городе Легница, что в Нижней Силезии. А в 1949 году Рокоссовский - министр Национальной обороны и заместитель председателя Совета министров Польской Народной Республики. Также он получил воинское звание маршала Польши.

В 1956 году Константин Константинович вернулся в Советский Союз. И занял должность заместителя министра обороны СССР. В 1962 году вошёл в число Генеральных инспекторов Министерства обороны СССР.

Маршала СССР и Польши, дважды Героя Советского Союза не стало 3 августа 1968 года. Похоронили его у Кремлёвской стены на Красной площади.