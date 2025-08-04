Состоялась торжественная церемония открытия Музея истории военной комендатуры

21 февраля 2019 года на Басманной улице в Москве состоялась торжественная церемония открытия Музея истории военной комендатуры.

Музей был открыт по инициативе председателя Российского военно-исторического общества, Помощника Президента Российской Федерации Владимира Мединского. Он поддержал идею Военного коменданта города Москвы генерал-лейтенанта Евгения Селезенева о создании современного интерактивного и многофункционального музея.

Институт военной комендатуры имеет вековую историю, датой создания структуры считается 23 июля 1918 года. Музей охватывает весь этот период существования комендантской службы в городе Москве.