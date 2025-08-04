Открылся международный Московский кинофестиваль

21 февраля 1935 года открылся международный Московский кинофестиваль – второй старейший киноконкурс мира после Венецианского фестиваля. Первую премию получил «Ленфильм» («Чапаев», «Юность Максима» и «Крестьяне»), а третью – «Дисней». Так «Чапаев» победил «Трех поросят»