В Москве в Доме кино состоялось открытие первого в СССР Международного кинофестиваля

21 февраля 1935 года в Москве в Доме кино состоялось открытие первого в СССР Международного кинофестиваля

Он был посвящен 15-летию советской кинематографии. На киноконкурсе представили 26 картин из 9 стран. Председателем жюри стал руководитель Госкино Борис Шумяцкий.

Этот фестиваль официально считается предшественником Московского международного кинофестиваля. За долгие годы существования его успели посетить множество знаменитых деятелей кино со всего мира.