В СССР был произведен запуск искусственных спутников Земли «Космос-54», «Космос-55» и «Космос-56»

21 февраля 1965 года в СССР был произведен запуск искусственных спутников Земли «Космос-54», «Космос-55» и «Космос-56»

Они стали первыми низкоорбитальными искусственными спутниками Земли серии «Стрела». «Космос-54», «Космос-55» и «Космос-56» предназначались для обеспечения связи.

Значение спутников «Космос» в истории отечественной космонавтики трудно переоценить. Нет ни одной области космических исследований, куда бы ни внесли вклад эти ИСЗ.