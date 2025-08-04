Образована Государственная комиссия по электрификации России

21 февраля 1920 года в РСФСР была образована Государственная комиссия по электрификации России.

Уровень оснащённости дореволюционных российских электростанций и их мощность вполне соответствовали западным. Новые электростанции появлялись во всех крупных городах, однако никакой единой системы при разработке этих станций не существовало, и они не были энергетически связаны между собой.

План ГОЭЛРО предусматривал строительство в восьми основных экономических районах страны 30 электростанций общей мощностью 1 750 000 киловатт. На осуществление Плана отводилось 10-15 лет. Но к 1935 году вместо 30 запланированных электростанций было построено уже 40. План ГОЭЛРО стал, по сути, первым государственным планом и положил начало всей последующей системе планирования в СССР, обусловив будущие пятилетки.